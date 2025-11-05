افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب واليونان ضيف الشرف

- ينطلق معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والأربعين تحت شعار "بينك وبين الكتاب"، ويحتفي بالروائي السوداني الطيب صالح، مع ندوات تناقش الموضوعية التاريخية والعلاقة بين العلم والفلسفة. - يكرّم المعرض الكاتب المصري محمد سلماوي كشخصية العام الثقافية، ويستضيف ندوة حول الشعر الأندلسي بمشاركة باحثين من إسبانيا وتركيا، مع التركيز على تأثير الأندلس في الشعر العربي والعالمي. - تحتفي الدورة باليونان كضيف شرف، وتشارك عشر دول لأول مرة، مع 2350 ناشراً و1200 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.

ينطلق اليوم الأربعاء، معرض الشارقة الدولي للكتاب في مدينة الشارقة الإماراتية، في دورته الرابعة والأربعين، ويتواصل حتى السادس عشر من الشهر الجاري، تحت شعار "بينك وبين الكتاب". من أبرز فعاليات اليوم الأول الاحتفاء بالروائي السوداني الطيب صالح ضمن جلسة "مجموعة كلمات الطيب صالح: بصمة سودانية وأثر عالمي خالد"، التي تعرض الطبعة المنقحة لأعماله بمشاركة مجذوب عيدروس، عادل بابكر، ومحمد خلف، وإدارة لمياء شمت، لإعادة قراءة إرثه الأدبي في سياق عصري متفاعل، مع التركيز على أثره المستمر في الأدب العربي والعالمي.

وفي اليوم نفسه، تقام ندوتان معرفيتان؛ "المؤرخ العربي بين الرواية والتوثيق"، بمشاركة فهد المعمري، وتبحث سبل الحفاظ على الموضوعية التاريخية والعودة إلى المصادر الأصلية في زمن تعدد الروايات وتسييس التاريخ، وندوة "الوحدة والسلام والفيزياء على المستوى العالمي"، مع الفيزيائي الإيطالي كارلو روفيلي، الذي يستعرض الروابط بين العلم والفلسفة والإنسانية، ليطرح رؤى حول عالم أكثر وحدة واستدامة.

الكاتب المصري محمد سلماوي شخصية العام الثقافية لمعرض الشارقة

وتنظّم في افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب فعالية "محمد سلماوي.. سيرة ومسيرة"، يتوقف فيها الكاتب المصري عند أهم محطات سيرته الأدبية، باعتباره شخصية العام الثقافية للمعرض. على صعيد الشعر، تنظم هيئة الشارقة للكتاب الندوة الدولية الرابعة لمجلة كتاب بعنوان "تأليف الحديقة.. قراءات في القصيدة الأندلسية وتحولات الأثر"، وتستمر يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري. يشارك فيها ثمانية باحثين عرب ومستعربون من إسبانيا وتركيا، لتتقصّى التحولات الشعرية في الأندلس وأثرها في الشعر العربي والعالمي. تتناول الجلسات العلاقة بين الطبيعة والمرأة، الحداثة المبكرة، أثر الأندلس على شعر محمود درويش وتجارب بورخيس، حضور الشاعرات الأندلسيات، والخط العربي وأدوات الكتابة، مع توزيع كتاب "تأليف الحديقة".

وتحتفي الدورة الحالية من معرض الشارقة الدولي للكتاب باليونان ضيف شرف، بجناح وطني على مساحة 200 متر مربع يضم 58 دار نشر ومؤسسة ثقافية تعرض نحو 600 عنوان باليونانية ولغات مترجمة، بحضور 28 ممثلاً عن المؤسسات. يشمل برنامجها معرض "الأدب اليوناني: الرحلة الطويلة"، أمسيات شعرية وجلسات حوارية تتناول المشهد الأدبي المعاصر في اليونان، وعروض موسيقية ومسرحية، ورش تفاعلية، وجلسات مشتركة بين كتّاب ومترجمين يونانيين وإماراتيين.

وتضمّ قائمة المشاركين اليونايين عشرة من أبرز الأدباء والشعراء وكتّاب المسرح، من بينهم أنطونيوس سكياثاس، ويوجينيا داغلاس، ويوربيديس غارانتوديس، وكوستانتينوس كاتسولاريس، وبيرسا كوموتسي، وباناغيوتيس مينديس، وداناي سيوزو، وأنستاسيا فينيتولي.

وتشارك، في معرض الشارقة الدولي للكتاب عشر دول للمرة الأولى؛ آيسلندا، جامايكا، نيجيريا، مالي، تشاد، أنغولا، موزمبيق، غينيا، السنغال، وفيتنام، ضمن دورة تشمل 2350 ناشراً من 118 دولة، وأكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية تغطي الرواية، الشعر، الترجمة، المسرح، وورش عمل للأطفال والكبار، وتتيح التفاعل المباشر بين القراء والكتاب وبناء جسور معرفية بين الشرق والغرب.