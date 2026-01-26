افتتاح الدورة الـ31 من مهرجان القرين الثقافي في الكويت

- تنطلق الدورة الحادية والثلاثون من مهرجان القرين الثقافي في الكويت تحت شعار "إرث يتجدد… وإبداع لا ينضب"، بمشاركة أكاديميين وكتّاب من الخليج العربي، وتتضمن توزيع جوائز الدولة التقديرية وجائزة الدولة للإبداع لعام 2025. - يضم المهرجان معارض فنية وثقافية متنوعة، مثل "المرأة العربية… نصف التنمية"، ومعرض "روائع إسلامية بين الخط والأثر"، بالإضافة إلى ندوات حول الثقافة والفن والذكاء الاصطناعي. - يُكرّم المهرجان الأكاديمي الكويتي سليمان إبراهيم العسكري كشخصية المهرجان، تقديراً لإسهاماته في تعزيز الحضور الثقافي الكويتي عربياً.

تركّز دورة هذا العام من مهرجان القرين الثقافي، على الثقافة الكويتية في مختلف الفعاليات التي أُعلن عنها، إضافة إلى إسهامات الكويت في الثقافة العربية عموماً. وتحت شعار "إرث يتجدد… وإبداع لا ينضب"، تنطلق مساء اليوم الاثنين في الكويت فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من المهرجان، وتتواصل حتى 11 فبراير/شباط المقبل، بمشاركة أكاديميين وكتّاب من بلدان الخليج العربي. ويتضمن حفل افتتاح المهرجان توزيع جوائز الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للإبداع لعام 2025.

ويضم برنامج فعاليات هذا العام معارض فنية وثقافية متعددة، من بينها معرض "المرأة العربية… نصف التنمية"، ومعرض "من أرشيف مجلة العربي"، ومعرض القرين التشكيلي الشامل، ومعرض الشباب التشكيلي، ومعرض "جمعية إنعاش" الفلسطينية الذي يُقام في بيت السدو، إضافة إلى معرض "روائع إسلامية بين الخط والأثر" في متحف الكويت الوطني، ومعرض الفنانة التشكيلية العُمانية مريم الزدجالية، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي تنظمه الجمعية الكويتية لفنون التصوير، كما يصاحب المهرجان معرض خاص لإصدارات المجلس الوطني للكتاب.

وعلى مستوى الندوات، تُقام الندوة الرئيسة بعنوان "من الإرث إلى الإبداع: الكويت ومسيرة الثقافة العربية"، وتشمل سبع جلسات تتناول الثقافة والمسرح والفن التشكيلي ومختلف أشكال التعبير الفني في الكويت، كما يشمل البرنامج محاضرة حول الذكاء الاصطناعي وتحديات الإبداع، ومحاضرة عن الجداريات الخزفية المعاصرة، وندوة بعنوان "تأسيس مجمع اللغة العربية: مناقشة تشاركية لصياغة الرؤية".

وفي الأدب، تتضمن الفعاليات برنامج "فضاءات: قصائد وقصص"، الذي يضم جلسات حوارية عربية تعقبها أمسيات قصصية وشعرية، إلى جانب أمسيات شعرية للفائزين بجوائز سعاد الصباح للإبداع الأدبي، فضلاً عن أمسية "المسافر والمدينة".

انطلقت أولى دورات مهرجان القرين عام 1994، واستمد اسمه من أحد الأسماء القديمة للكويت، ويكرّم في دورته الحادية والثلاثين، الأكاديمي الكويتي سليمان إبراهيم العسكري، باختياره شخصية المهرجان، وقد ارتبط اسمه بإدارة مشاريع ثقافية كويتية أسهمت في تعزيز حضور الكويت عربياً، إلى جانب مؤلفاته المرجعية في التاريخ والفكر الثقافي. وقد تولّى العسكري منصب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بين عامي 1994 و1998، كما عُيّن رئيساً لتحرير مجلة "العربي" منذ عام 1999، وشهدت المجلة خلال تلك المرحلة إطلاق إصدارات مرافقة موجهة للعلوم والطفل.