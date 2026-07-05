استلهام روح العائلة في "أختي وأنا" لفيرجيني غريمالدي

- تتناول رواية "أختي وأنا" العلاقة المعقدة بين الأختين أيما وآغات، مركزة على التباين بين شخصية أيما المتوازنة وحياة آغات المضطربة بسبب اضطراب ثنائي القطب، وتأثير العلاقات الأسرية المعقدة. - تتميز الرواية بأسلوب سردي واقعي يعج بالتفاصيل اليومية، مع لحظات من السخرية والذكاء، مما يبرز الحب العميق بين الأختين من خلال المواقف اليومية. - تقدم الرواية شخصيات فريدة وتختتم بتراجيديا خفية، مما يضفي عمقاً وتأملاً في طبيعة الحياة والموت، مع تساؤلات حول مغزى العنوان "غداً بعد مرور عام".

تبدو فصول رواية "أختي وأنا" (نوفل، بيروت، ترجمة كاتيا الطويل، 2025) للكاتبة الفرنسية فرجيني غريمالدي، أشبه ببطاقات، حيث يشعر القارئ معها وكأنه في بيته. البيت هو البيت هنا، والأخت هي الأخت، والأب والأمّ والعم والجدّ والجدّة، هُم كما نشعر بهم من مادة حيّة، نماذج قابلة للوجود، بل إن وجودهم يغلبنا بحقيقيته، يتراءى لنا أنهم خرجوا إلينا من يومياتنا ومعاناتنا.

الرواية هي سجلُّ أسبوعٍ التقت فيه الأختان، بعد أن كانتا افترقتا من خمس سنوات، سافرت فيها أيما التي تكبر آغات بخمس سنوات بعيداً عن أُختها وأهلها. إنه أسبوع يحوي شطراً من الرواية، أما الشطر الثاني فهو يوميات من الماضي، مذ ولدت آغات وعُمر أيما عندها خمس سنوات، إلى أن بلغت 37 عاماً وبلغت معها آغات 35 عاماً. إنها حياة تكبر فيها أيما البكر متوازنة مستوية، لكن لها أيضاً حياتها. ما إن بلغت صباها حتى بدأت حياتها الغرامية من رجل إلى رجل، إلى أن تصادف في طريقها ألكس الذي تزوجته، وأنجبت منه طفلين، صبيّاً هو ساشا وبنتاً هي إليس. ظلّت أيما حتى ذلك الوقت تراعي أختها، التي لم يكن لها استواؤها وتوازنها. إنها فتاة حادة وعصبية، تخرج من كبوة نفسية إلى كبوة أُخرى، لسانها حاضر دائماً ليسخر ويلعن، سخرية بالغة الطرافة والذكاء، قد تكون مثلاً لهذا الفن وابتكاراً وافياً له.

سرد واقعي يعجّ بالتفاصيل اليومية من دون تجميل أو وعظ

لا يلبث الأطباء النفسانيون أن يشخصوا لآغات مرض اضطراب ثنائي القطب الذي هو استعداد في آن واحد لكآبة مفرطة من جهة، وحماسة مفرطة هوجاء من الجهة الثانية. آغات لا تستطيع أن تحصل على حياة منتظمة كأيما. إنها في علاقاتها الغرامية المتكاثرة لا تستطيع أن تحفظ واحدة منها، إذ سرعان ما لا يطيق العاشق مزاجها، فينأى بنفسه عنها، مع ذلك يبقى المهم هو، علاقة الأُختين، التي هي كما هو الحال دائماً في العائلة، ملتبسة. إنها في الظاهر مزدوجة، هي في الآن نفسه غيرة من قبل آغات، واستعداد للشجار وتبادل التعريضات والسخريات. لكن في الداخل هناك عناية الكبرى بالصغرى، ورعايتها لها إلى حدّ أن تحميها.

فرجيني غريمالدي، باريس، 2026 (Getty)

الصغرى تحاول غير مرّة الانتحار، وهي قد تُقدم على أي شيء، بما في ذلك التهجم على الآخرين وطردهم من بيتها، إنها وحيدة ومنبوذة أحياناً. الكبرى لذلك تعجل إلى نجدتها وملاقاتها، الأمر الذي يغدو، أكثر فأكثر، ثقيلاً إلى أن تختار أن تتركها لنفسها، فربما كان هذا أصلح لها، فتسافر مع زوجها وولديها. هناك حول العائلة وفيها شخصيات مرسومة، باللطف ذاته والشاعرية اللذين صيغت بهما شخصيتا الأختين. الجدة الشاعرة، عالمة الفلك، الطاهية، والجدّ الفنان صانع الألعاب وصاحب الحرف. توفّي الأب في حادث، وبقيت الأم القاسية تُعنّف ابنتيها وتضربهما، خاصة الصغرى بمقبض الحزام، تاركة عليهما ندوباً، الى أن تفرّا منها. الأولى تجد عملاً وتستقلّ بنفسها، الثانية تلجأ إلى بيت جدتها الحبيبة، وتنتقل من عمل إلى آخر، مزاجها لا يطيق الاستمرار.

نحن هكذا أمام سرد ينقل التفاصيل اليومية إلى ما يشبه الغناء. نجد لحظة بلحظة وقائع وحوارات ولقطات ومشاهد، مكتوبة بقدر هائل من الضبط والسلاسة والبناء الخاطف والأنيق. الغريب أن هذه الواقعية، شبه المنظومة، والكتابة التي ليس فيها محلّ للتجميل، أو العظة، أو الفصاحة، الكتابة التي تبدو وكأنها تُباشر الواقع بأناقة وإضاءة وتنظيم، والعامرة بالسخرية والضدية، إلا أننا لا نلبث أن نحسّ أن في طوايا ذلك إنسانية عالية. هذه العلاقة المزدوجة بين الأختين، تضمر حبّاً دافقاً لا يلبث أن يظهر من وراء السطور، لا يلبث أن يتقطر من تفاصيل عادية وموقوتة. إنه حبّ يفوق المتوسط والعادي، حبّ عميق لا يجد إلّا بصعوبة، وبين وقت وآخر، لغة.

نحن كذلك أمام شخصيات فريدة، الجدة على سبيل المثال، ليست مثالية لكن فيها سموّ النمط الإنساني، فيها مثالية عادية إذا استخدمنا مصطلح آرندت. لكن ما لا ننتظره هو التراجيديا الخفية التي نحسّها في افتتان أيما بفيلم التايتانيك وفي موتها في فصل ختامي يحمل عنواناً خاصاً "غداً بعد مرور عام". في هذا الفصل نعلم موت أيما ونصادف ساشا، الذي سبق أن وجدناه في فصل آخر مريضاً مُدنفاً بالسرطان، محكوماً بالموت، نراه شابّاً هذه المرّة مع أُخته وخالته. قد نسأل ماذا تعني المؤلفة بهذا العنوان الفريد، هل هو فانتازي، هل الغد هو غدٌ في الخيال. لا توضح المؤلفة وتترك لنا السؤال. لكننا قد نرى في هذا العنوان اقتراحاً لقراءة الرواية كلّها.



* شاعر وروائي من لبنان