استقالة رئيس اتحاد الكتّاب العرب في دمشق

بعد أيام من تقديمها، أعلن رئيس اتحاد الكتّاب العرب في دمشق، مساء اليوم رسمياً؛ موافقة الأمانة العامة للشؤون السياسية، على الاستقالة التي تقدّم بها، بعد أن رأى أنّ الاتحاد أصبح يسير على "الطريق الصحيح".

وجاء في البيان الذي نشره الكاتب والشاعر السوري محمد العثمان، رئيس الاتحاد، على صفحته في فيسبوك، أنّه تقدّم بطلب استقالة إلى مسؤول النقابات، قبل شهرٍ من الآن. وأوضح أنّ التزامات الاتحاد السابقة في الإعداد لمهرجان حماة الثقافي دفعت إلى تأجيل الاستقالة إلى ما بعد انتهاء المهرجان، على أن تقوم "الأمانة العامة للشؤون السياسية" بتعيين رئيس اتحاد جديد.

وأعاد العثمان أسباب استقالته إلى ظروف عمله الخاص في دار نشر "موزاييك"، التي بدأت نشاطها في تركيا حيث كان يقيم، إضافة إلى أسباب عائلية. وأكّد أنّ الاستقالة اقتصرت على رئيس الاتحاد، فيما سيواصل أعضاء المكتب التنفيذي مهامهم، في إطار ما وصفه بـ"تعافي الثقافة السورية".

وكان الاتحاد قد أعدّ خلال الفترة الماضية عدداً من المهرجانات الثقافية منذ سقوط النظام، من بينها "ملتقى الكتّاب السوريين" بالتعاون مع وزارة الثقافة، و"مهرجان حماة الثقافي"، إلى جانب المشاركة في أنشطة أهلية بمدينة السلمية وغيرها. كما أعاد إصدار مجلة "الموقف الأدبي".

ويُذكر أنّ اتحاد الكتّاب العرب في سورية، تشكّل بقرار صادر عن "الأمانة العامة للشؤون السياسية"، وجاء تأسيسه نتيجة توافق بين عدّة هيئات ثقافية سورية في الداخل والخارج، بعد العمل على إيجاد صيغة قانونية لتشكيل المجلس.