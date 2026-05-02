استعادة دي زرباران.. الطبيعة الصامتة من منظور صوفي

- تستضيف ناشونال غاليري في لندن معرضاً استعادياً لفرانسيسكو دي زُرباران، يضم أكثر من أربعين عملاً من مجموعات عامة وخاصة، ويستمر حتى 23 أغسطس، ويهدف إلى تقديم قراءة شاملة لفنان بارز في الفن الديني. - يبرز المعرض أعمالاً مثل "المسيح المصلوب" و"حَمَل الله"، ويظهر براعة زُرباران في رسم الأقمشة المختلفة، ويعيد جمع لوحات كانت جزءاً من مذبح كنسي ضخم. - ينظم المعرض بالشراكة مع متحف اللوفر ومعهد الفن في شيكاغو، وسينتقل لاحقاً إلى اللوفر ثم إلى معهد الفن في شيكاغو.

في أوّل معرض بريطاني مكرّس لواحد من كبار رسّامي الباروك الإسباني، تستضيف ناشونال غاليري في لندن معرضاً استعادياً لفرانسيسكو دي زُرباران (1598 ـ 1664)، بدءاً من اليوم وإلى 23 أغسطس/ آب المقبل. ويجمع المعرض أكثر من أربعين عملاً من مجموعات عامة وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، في محاولة لتقديم قراءة شاملة لفنان ظلّ حضوره مرتبطاً غالباً بالموضوع الديني، وهو ما أثّر في استقباله قياساً بمعاصريه، مثل دييغو بيلاثكيث وبارتولومه إستبان موريو.

وتتوزع الأعمال بين صور القديسين بالحجم الطبيعي، ولوحات المذابح الضخمة، وأعمال الطبيعة الصامتة من منظور صوفي. وكان الفنان قد عمل معظم حياته في إشبيلية، التي كانت في القرن السابع عشر من أغنى مدن أوروبا بفضل صلاتها البحرية والتجارية مع الأميركيتين، وارتبط إنتاجه أساساً بالرهبانيات والكنائس، من دون أن يقتصر عليها، إذ أنجز أيضاً أعمالاً لرعاة خاصين، وأنجز في مرحلة لاحقة تكليفاً ملكياً في مدريد للمشاركة في زخرفة قصر بوين ريتيرو.

ومن أبرز الأعمال المعروضة لوحة "المسيح المصلوب" (1627)، وهي أقدم عمل باقٍ موقّع ومؤرّخ للفنان، أنجزها ضمن تكليف للرهبنة الدومينيكية في دير سان بابلو الملكي في إشبيلية، ولوحة "حَمَل الله"، المؤرخة بين 1635 و1640، حيث يضع حملاً على طاولة رمادية، قوائمه مربوطة، في هيئة تجمع بين الواقعية الدقيقة والرمز الديني. ومن بين اللوحات المعروضة أيضاً "المسيح والعذراء في بيت الناصرة" و"القديسة كاسيلدا"، وتظهر في هذه الأعمال براعة زُرباران في رسم مختلف أنواع الأقمشة، من الحرير والجلد إلى الصوف والساتان. كما يعيد المعرض جمع ثلاث لوحات يُعتقَد أنها كانت جزءاً من مذبح كنسي ضخم متعدد المستويات في خيريث، وهي: "الختان"، و"سجود المجوس"، و"العذراء الوردية مع الرهبان الكارتوزيين".

وإلى جانب الأعمال الدينية الكبرى، يخصّص المعرض حيّزاً لأعمال الطبيعة الصامتة، ومنها "طبيعة صامتة مع ليمون وبرتقال ووردة" (1633)، ويضم أيضاً أعمالاً منسوبة حديثاً إلى الفنان، بينها عمل لأوانٍ خزفية يساعد على فهم طريقته في بناء لوحات الطبيعة الصامتة. وتنظّم ناشونال غاليري المعرض بالشراكة مع متحف اللوفر في باريس ومعهد الفن في شيكاغو، على أن ينتقل لاحقاً إلى اللوفر بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل و25 يناير/ كانون الثاني 2027، ثم إلى معهد الفن في شيكاغو بين 28 فبراير/ شباط و20 يونيو/ حزيران 2027.