استبعاد إسرائيل من معرض بولونيا لكتب الأطفال

أخبار ثقافية
لندن

العربي الجديد

11 يناير 2026   |  آخر تحديث: 14:03 (توقيت القدس)
من بولونيا -القسم الثقافي
مظاهرة داعمة للقضية الفلسطينية، بولونيا، 2021 (Getty)
- رفض منظمو معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال مشاركة المعهد الإسرائيلي للأدب العبري، مما يعكس تصاعد المقاطعة الثقافية ضد إسرائيل، حيث يُعد المعرض حدثاً محورياً في صناعة النشر العالمية.
- يأتي الرفض في سياق سياسي إيطالي مناهض للسياسات الإسرائيلية، حيث منعت مدينة ريميني سابقاً جناحاً إسرائيلياً من معرض سياحي، وعلّق رئيس الإقليم الروابط الرسمية مع الهيئات الإسرائيلية.
- انتقدت مجموعة "ناشرون من أجل فلسطين" صمت المنظمين تجاه العنف ضد الأطفال الفلسطينيين، مما يعزز حملة المقاطعة الثقافية ضد إسرائيل في أوروبا.

في خطوة تعكس تصاعد المقاطعة الثقافية ضدّ إسرائيل، رفض منظمو معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال، أكبر حدث عالمي متخصّص في أدب الطفل، مشاركة المعهد الإسرائيلي للأدب العبري، المدعوم رسمياً من وزاتَي الثقافة والخارجية الإسرائيليِّتين. وكان المعهد قد قدّم طلباً لاستضافة جناح رسمي في النسخة القادمة من المعرض الذي يعقد بين 13 و16 إبريل/ نيسان المقبل، ويجذب عشرات الآلاف من الناشرين والوكلاء الأدبيين والمؤلفين عالمياً. لكن مجلس المنظمين رفض الطلب، وحظر على أي هيئة رسمية إسرائيلية المشاركة، دون تقديم تفاصيل علنية.

يعقد المعرض سنوياً في بولونيا الإيطالية، ويُعد حدثاً محورياً في صناعة النشر العالمية، إذ يستضيف أجنحة رسمية لدول عديدة لتعزيز أدبها الطفلي. يشارك ناشرون إسرائيليون فردياً، لكن الرفض الرسمي يأتي في سياق سياسي إيطالي مناهض للسياسات الإسرائيلية العدوانية. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، منعت مدينة ريميني جناحاً إسرائيلياً من معرض سياحي بناءً على طلب عُمدة المدينة، كما علّق رئيس الإقليم ميشيلي دي باسكالي في مايو/ أيار الروابط الرسمية مع الهيئات الإسرائيلية.

خلال نسخة 2025، انتقدت مجموعة "ناشرون من أجل فلسطين" صمت المنظمين أمام "العنف المروع ضد الأطفال الفلسطينيين"، رغم عرض رسوم توضيحية بعنوان "رسم من أجل فلسطين". ويُعتبر هذا القرار دليلاً آخر على اتساع حملة المقاطعة الثقافية ضدّ إسرائيل في أوروبا بعد ما ارتكبته من جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني خلال العامَين الماضيَين. وتأسس المعهد عام 1962 لترويج الأدب الإسرائيلي دولياً، وقد شارك لأول مرة في معرض فرانكفورت الدولي العام الماضي.

غابريال غولياث -القسم الثقافي
دلالات
المساهمون
