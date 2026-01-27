اسأل عن المرأة خلف اللوحة

- التحديق الذكوري في الفن: يُبرز النقد النسوي كيف تُستخدم النساء في الفن الغربي كأدوات تحت سيطرة "التحديق الذكوري"، حيث تُظهر لوحات مثل ديغا وميليه العنف الرمزي والمادي ضد النساء، مما يعكس علاقات قوة غير متكافئة. - قصص النساء في الفن: تُظهر قصص مثل إليزابيث سيدال مع ميليه وفرانسواز جيلو مع بيكاسو كيف يُستهلك الجسد الأنثوي في الفن، حيث تعاني النساء من العنف النفسي والجسدي تحت سيطرة الفنانين الذكور. - التحديات المستمرة للفنانات: تستمر البنى التسلطية في المؤسسات الفنية الكبرى، حيث تواجه النساء تحديات في الحصول على فرص متكافئة، مع تأثيرات اجتماعية وثقافية تزيد من صعوبة الوضع في مناطق مثل أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

تختفي خلف الصورة المثالية للفن الغربي علاقاتُ قوّة غير متكافئة شكّلت مصير النساء اللواتي ظهرن في اللوحات أو عشن في ظلال الفنانين، إذ يمكن قراءة العديد من الأعمال الكلاسيكية بوصفها مشوبة بعنف رمزي ومادي. ضمن هذا السياق، تُفسّر الناقدة البريطانية لورا مولفي هذا الوضع من خلال مفهوم "التحديق الذكوري" (Male Gaze)، الذي ينتج صوراً للجسد الأنثوي قابلة للتملّك.

تُعدّ لوحات الفنان الفرنسي إدغار ديغا عن راقصات الباليه نموذجاً محورياً على هذه الفكرة. وصحيح أن هذه الأعمال غالباً ما قُرئت بوصفها دراسات فنية للحركة والضوء، لكن قراءات نسوية معاصرة، ومنها مؤرخة الفن الأميركية ليندا نوخلين، صاحبة كتاب "لماذا لم تكن هناك فنّانات عظيمات؟" (1971)، تُعيد تأويلها باعتبارها تجسيداً لمنطق "التحديق" الذكوري. وهنا يمكن التساؤل: هل تملك الراقصات في لوحات ديغا وعياً ذاتياً داخل الإطار، أم إنّهنّ مقيّدات في أوضاع عمل مُرهِقة؟

هنا تبيّنت الحاجة إلى النقد النسوي المعاصر، مع منهجيات أُخرى، ومن دون أن يتحوّل سلاحاً رقابياً، لمساهمته في كشف الطريقة التي ما زال يشكّل فيها العنف الرمزي والمادي المتصل بفكرة الجسد نظاماً متكاملاً في الفن، بين من يملك حقّ التمثيل ومن لديه صلاحيات الحجب.

أعاد النقد النسوي النظر في خلفيات الجمال والعوامل الكامنة وراءه

أما قصة لوحة "أوفيليا" (1851) للإنكليزي جون إيفريت ميليه، فهي تجسيد صارخ لتحويل الجسد الأنثوي إلى أداة تخضع لعنف جسدي حقيقي. إليزابيث سيدال، العارضة والرسامة والشاعرة، استُخدم جسدها لتمثيل أوفيليا الغارقة في مياه باردة لساعات طويلة، مما ساهم في انهيار صحتها الجسدية والنفسية. علاقتها غير المتكافئة مع دانتي غابرييل روسيتي، أحد رموز جماعة ما قبل الرفائليين، إضافة إلى إدمانها الأفيون والاكتئاب، كلّ ما سبق ينسج صورة مأساوية عن استهلاك المرأة في صنع الصورة الفنية.

وبالانتقال إلى الفن الحديث، ظهر بابلو بيكاسو نموذجاً قاتماً للفنان الذي بُني مجده على تحطيم شريكاته، بحسب رواياتهن. فرانسواز جيلو، إحدى شريكاته، كانت فنانة ذات موهبة، لكنها كشفت لاحقاً عن العنف النفسي والإذلال الذي تعرضت له تحت سيطرة بيكاسو التي هدفت إلى تفكيك ثقتها بنفسها. دورا مار، الفنانة الفوتوغرافية والرسامة، عاشت أيضاً في ظل بيكاسو الكبير، مسجّلة بصورها عمليات الرسم واللحظات التجريبية، لكنها عانت من سيطرته النفسية، مما أدى إلى تراجعها عن المشهد العام والعيش في عزلة.

كذلك تستمرّ هذه البنى التسلطية داخل المؤسسات الفنية الكبرى من معارض ومتاحف وأسواق فنية، حيث تتحكم لجان التقييم والنقاد والمموّلون بشكل غير متكافئ في فرص النساء. وبطبيعة الحال، الوضع ليس أفضل خارج القوس الغربي إن لم يكن أشد سوءاً، ففي أفريقيا، وآسيا وأميركا اللاتينية وبلداننا العربية، تواجه الفنانات تحديات أولية تتمثل في تقاليد اجتماعية محافظة وأُطر مؤسسية أقل دعماً.