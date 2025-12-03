احتفاء بمنجز نجيب محفوظ في الذكرى الـ114 لميلاده

- يحتفل متحف نجيب محفوظ بالذكرى الـ114 لميلاده عبر فعاليات متنوعة تشمل السينما والعمران والذكاء الاصطناعي، ومعرض كاريكاتير، بمشاركة مئة مختص والجمهور العام. - تتضمن الفعاليات ورشتي "السينما والأدب" و"دروب مصر"، حيث تُدرس علاقة أدب محفوظ بالسينما وتوثيق الأماكن التي كتب عنها، مع التركيز على الأحياء القديمة في القاهرة. - يشمل البرنامج ورشة "الذكاء الاصطناعي والسينما" وجلسة حوارية حول الأوهام الشائعة عن أدب محفوظ، ومعرض "لقاء العظماء" الذي يعرض صور محفوظ مع شخصيات ثقافية وسياسية.

ينظّم متحف نجيب محفوظ، بمناسبة الذكرى الـ114 لميلاده، خلال الشهر الجاري، سلسلةً من الفعاليات التي تتوزّع على مجالات السينما والعمران والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى معرض كاريكاتير. وتجمع هذه الفعاليات نحو مئة مختص، إلى جانب إتاحة المشاركة للجمهور العام في عددٍ منها.

ومن بين الفعاليات، تُنظَّم ورشة بعنوان "السينما والأدب" التي يشرف عليها أكاديميون، وتأخذ من أدب نجيب محفوظ نموذجاً لدراسة علاقة الأدب بالسينما، بالاستناد إلى عدد من رواياته التي تحوّلت إلى أفلامٍ سينمائية، مثل "الكرنك" و"ميرامار" و"بداية ونهاية" و"اللص والكلاب" و"الطريق"، وغيرها. وتستند الورش في عناوينها إلى جوانب مختلفة من منجز محفوظ الروائي، ليمثل حضوره مدخلاً للبحث في الحقول التي تدرّسها.

وينظم المتحف ورشة في العمارة بعنوان "دروب مصر"، وهي ورشة معنية بتوثيق الأماكن التي كتب عنها نجيب محفوظ، وكشف علاقة أدبه بالقاهرة، وكيفية تعبير شخصياته عن المكان ورمزيته في النصوص، بوصفه إحدى أدوات السرد. كذلك تعرض الورشة أنماط العمران في روايات محفوظ، وتعيد تشكيل الأحياء القديمة، مثل أحياء السيدة زينب، والدرب الأحمر، والفجّالة، وكيف ظهرت هويتها العمرانية والاجتماعية والثقافية في أدبه، بالتركيز على مفردات هذه الأمكنة.

تضم الفعاليات أيضاً ورشة "الذكاء الاصطناعي والسينما"، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان "حول الأوهام الشائعة عن أدب نجيب محفوظ"، يشارك فيها عدد من دارسيه. ويقام على هامش البرنامج معرض "لقاء العظماء.. محفوظ والأدباء"، يجمع صور الأديب المصري مع شخصيات ثقافية وسياسية.

يُذكر أن متحف نجيب محفوظ افتُتح عام 2019 في تكية محمد أبو الذهب في القاهرة القديمة، حيث نشأ صاحب نوبل (1988)، ومن مقتنيات المتحف: مكتبة نجيب محفوظ الشخصية، ومجموعة كبيرة من الكتب والدراسات عن أدبه، إضافة إلى مقتنياته الأخرى مثل الشهادات والجوائز وصور تذكارية وأوراق شخصية، وقد نظم المتحف في وقتٍ سابق هذا العام موسم نجيب محفوظ الأول للقراءة.