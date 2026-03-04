اتحاد الناشرين العرب يدين ضربات إيران ويحذّر من "شرق أوسط جديد"

- أدان اتحاد الناشرين العرب الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، محذراً من مخاطر تصفية القضية الفلسطينية وإعادة تشكيل المنطقة، مؤكداً تضامنه مع دول الخليج واعتبار أمنها جزءاً من أمن الأمة العربية. - حذّر البيان من السياسات التوسعية الإسرائيلية في فلسطين ولبنان، وما قد تسببه من فوضى وعدم استقرار، مشيراً إلى مشروع أميركي-إسرائيلي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتشكيل "شرق أوسط جديد" تحت الهيمنة الأميركية والإسرائيلية. - دعا اتحاد الكتّاب العرب المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين، بينما أدان اتحاد الصحافيين الخليجيين الاعتداءات الإيرانية ودعا لتعزيز معايير الدقة والموضوعية في الإعلام.

في سياق الردود على الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وما تلاها من ضربات إيرانية استهدفت عدداً من البلدان العربية، أصدر اتحاد الناشرين العرب بياناً أدان فيه الاعتداء الذي شنّته إيران على الدول العربية، محذّراً في الوقت نفسه من مخاطر تصفية القضية الفلسطينية، وإعادة تشكيل المنطقة.

وأكد الاتحاد تضامنه غير المشروط مع الدول العربية، بما فيها السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وعُمان والعراق والأردن، معتبراً أن أمن الخليج "جزء لا يتجزأ من أمن الأمة العربية بأسرها". كما أشار البيان إلى الدور الذي تلعبه إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة الأميركية، في قيادة الحرب على إيران وإشعال الصراع في المنطقة وتوسيع بؤرته على مختلف الجبهات.

وشمل البيان تحذيراً من السياسات التوسعية الإسرائيلية في فلسطين ولبنان، وما قد تفضي إليه من مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار. وفي سياق متصل، حذّر الاتحاد من الخطر الذي يحيط بالدول العربية، والمتمثّل في المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي الطامح إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتشكيل "شرق أوسط جديد" يخضع لهيمنة أميركية وإسرائيلية، في إطار ما وصفه بخطة استيطانية جديدة تكشف عن وجه استعماري تغذّيه "أساطير لمجموعة من مجرمي الحرب لا يكبحهم قانون أو ميثاق".

وفي وقت سابق، كان اتحاد الكتّاب العرب قد أصدر بياناً أدان فيه العدوان الإيراني على دول الخليج، داعياً المجتمع الدولي، بمؤسساته كافة، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لوقف هذا التصعيد، والعمل على حماية المدنيين وصون الاستقرار الإقليمي في المنطقة العربية. كما أدان البيان أيضاً العدوان الأميركي ـ الإسرائيلي على إيران.

وفي ردات الفعل على التطورات الأخيرة في المنطقة، أصدر اتحاد الصحافيين الخليجيين بياناً أدان فيه الاعتداءات العسكرية الإيرانية التي طاولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما شكّلته من تصعيد خطير وغير مبرّر يتنافى مع المبادئ والمواثيق الدولية التي تؤكّد احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما دعا الاتحاد المؤسسات الصحافية والإعلامية إلى تكريس معايير الدقة والموضوعية والتحقق من المعلومات، بما يعزّز الوعي العام، ويحفظ السلم المجتمعي في دول الخليج.