"إيكو إيكو إيكو"... بثّ عالمي على مدار 24 ساعة احتفاءً بأمبرتو إيكو

- ينطلق ماراثون رقمي عالمي من فيجي بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل أمبرتو إيكو، تحت عنوان "إيكو إيكو إيكو"، ويستمر لمدة 24 ساعة عبر قناتي يوتيوب لمؤسسة أمبرتو إيكو ومؤسسة بوتيغا فينتسيوني. - يتضمن الحدث قراءات من كتب إيكو، شهادات شخصية، مداخلات فكرية، ومقاطع موسيقية، بمشاركة شخصيات ثقافية وأدبية بارزة من مختلف أنحاء العالم. - تتزامن الفعالية مع مبادرات محلية في مدن مختلفة، مثل لقاءات قراءة في بولونيا وعرض فيلم "أمبرتو إيكو.. مكتبة العالم" في بروكسل، بتنظيم عائلة إيكو ومؤسسات ثقافية.

من جزيرة فيجي، حيث "المكان الأزلي" كما وصفه السيميولوجي والروائي أمبرتو إيكو في روايته "جزيرة اليوم السابق"، ينطلق اليوم ماراثون رقمي عالمي بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل إيكو، بعنوان "إيكو إيكو إيكو.. حديث عالمي من أجل أمبرتو"، على أن يتنقّل الحدث بين مدن عديدة حول العالم.

يبدأ البث عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، بتوقيت إيطاليا، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد، عبر قناتي يوتيوب التابعتين لمؤسسة أمبرتو إيكو ومؤسسة بوتيغا فينتسيوني. ولا يُقدَّم الحدث بوصفه فيلماً أو برنامجاً تلفزيونياً، بل باعتباره فعالية حيّة، وسرداً جماعياً مباشراً لتجربة تلقّي أعماله وأثرها في ثقافات مختلفة، على امتداد 24 ساعة.

ويتضمن البرنامج قراءات من كتب إيكو، وشهادات شخصية، ومداخلات فكرية، ومقاطع موسيقية. في فيجي، تقرأ مقاطع من روايات إيكو، بينما يعرض أستاذ في كلية تشاندلرغيلبرت في أريزونا نسخة موقّعة من رواية "جزيرة اليوم السابق" ويقص حكايته مع الرواية. وفي جنوب السنغال، يقدّم دياون ديامانكا أنشودة محليّة احتفاءً بذكراه؛ وكان إيكو قد دعاه إلى بولونيا في ثمانينيات القرن الماضي ضمن مشروع أنثروبولوجي مناهض للاستعمار. كما تستعيد المترجمة الروسية إيلينا كوستيوكوفيتش تجربتها في ترجمة "اسم الوردة" إلى الروسية، مشيرة إلى أثر أعمال إيكو في سياق ثقافي وسياسي أوسع، باعتباره أول من وصف، عبر ترجماتها إلى اللغة الروسية، أحداثَ براغ عام 1968 بـ"العدوان".

ويشارك في الماراثون عدد من الأسماء الثقافية والأدبية، من بينهم الروائي روبرتو سافيانو، والمؤرخ واللغويّ لوتشيانو كانفورا، ورسام الكوميكس ميلو مانارا، وعازف الترومبيت باولو فريزو، إلى جانب فيتوريو جياردينو، وإيغورت، وموني أوفاديا، وفابيو فازيو، إضافة إلى أكاديميين وكتّاب وصحافيين من دول متعددة. كما يشارك باحثون من كندا، بينهم مارسيل دانيسي، وديانا كوليلي، ودوناتو سانتيرامو.

وتتزامن الفعالية مع مبادرات محلية في المدن التي سيشملها البث، منها لقاءات قراءة في بولونيا، وعرض فيلم "أمبرتو إيكو.. مكتبة العالم" في بروكسل، وفعاليات في مدن أوروبية أخرى. وتنظّم الحدث عائلة إيكو، بالتعاون مع مؤسسة أمبرتو إيكو ومؤسسة بوتيغا فينتسيوني، وشبكة المعاهد الثقافية الإيطالية في العالم.