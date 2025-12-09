"إيكوس" يفتتح مهرجان المنيا الدولي للمسرح

- انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من "مهرجان المنيا الدولي للمسرح" بمشاركة 22 عملاً مسرحياً من بين 171 مشاركة، تتنافس في مسرح العلبة، الفضاءات المفتوحة، والمونودراما. - تشمل العروض المسرحية أعمالاً من مصر، الأردن، تونس، سلطنة عُمان، السودان، العراق، فلسطين، ليبيا، والمغرب، مع افتتاح المهرجان بعرض "إيكوس" من مصر. - تُقام ورش فنية وندوات حوارية على هامش المهرجان، بمشاركة مسرحيين بارزين مثل محمود الحديني وأمير صلاح الدين، تحت إشراف المخرجين أشرف عبد الباقي وخالد جلال.

على مسارح مدينة المنيا، على الضفة الغربية لنهر النيل في مصر، انطلقت يوم السبت فعاليات الدورة الثالثة من "مهرجان المنيا الدولي للمسرح"، وتتواصل حتى الثالث عشر من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من فرق مسرحية مصرية وعربية.

وافتُتحت عروض نسخة هذا العام بعرض "إيكوس" من مصر، فيما اختير 22 عملاً للتنافس في المسابقات الثلاث للمهرجان: مسرح العلبة، والفضاءات المفتوحة، والمونودراما، وذلك من بين 171 مشاركة وصلت إلى إدارة المهرجان.

ويقدّم مسرح العلبة عدداً من الأعمال المصرية، من بينها "الشك" بإخراج أحمد حتحوت، و"الجريمة والعقاب" لعماد علواني، و"يمين في أول شمال" لعبد الله صابر، و"الوحش" لمحمد عادل، و"تريفوجا" لأیمن مدني، و"ظلال" لمحمد عجيزي. كذلك يشارك الأردن بعرض "فرصة أخرى" من إخراج إياد الريموني، وتقدّم تونس عرض "في شارع الحرب" بإخراج نزهة حسني، فيما تشارك سلطنة عُمان بعرض "حكايات المحطات" من إخراج أحمد الشبلي.

وفي مسابقة الفضاءات المفتوحة، تضم القائمة عرض "محاكمة في عقل أحدهم" بإخراج محمد ياسين من مصر، إلى جانب "حيث لا يراني أحد" لمحمود صلاح. ويشارك السودان بعرض "ذاكرة مثقوبة" بإخراج جسور أحمد، والعراق بعرض "فوبيا" بتوقيع حسين الذهبي، وتونس بعرض "قمرة حمرا" من إخراج يوسف المولهي.

أما مسار المونودراما فيضم: "الطريقة المضمونة للتخلص من البقع" لمحمود جمال، و"ياغو" لأحمد رشاد، و"ابنة السيدة هانيا" لمحمد أسامة من مصر. ويشارك الأردن بعرض "مناجاة القربان" لمعتصم كلوب، وتحضر فلسطين بعرض "يا خوف عكا من هديرك يا بحر" لمحمد الشولي، فيما تشارك ليبيا بـ"الوصيد" لمروان العبار، والمغرب بـ"الخياطة" لسعيد عطور، إلى جانب العرض العراقي "قمر أحمر" من إخراج علي عادل السعدي.

وعلى هامش العروض المسرحية، تُقام مجموعة من الورش الفنية، من بينها "ورشة السينوغرافيا"، و"كوميديا ديلارتي"، و"الكتابة المسرحية"، إلى جانب ندوات وجلسات حوارية يشارك فيها مسرحيون، من بينهم محمود الحديني، وأمير صلاح الدين، ومازن الغربلاوي، إضافة إلى ورش يشرف عليها المخرج أشرف عبد الباقي، والمخرج خالد جلال، الذي تحمل دورة هذا العام اسمه.