إيتيل عدنان.. مئة عام على كتابة العالم

- احتفاءً بمئوية إيتيل عدنان، تُقام معارض عالمية في عواصم مثل الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان، لتكريم إرثها الأدبي والفني، حيث تُعرض أعمالها المكتوبة بالفرنسية والإنكليزية وترجماتها إلى لغات متعددة. - تستضيف المكتبة الشرقية في بيروت معرضًا فريدًا لأعمال عدنان، يتضمن نصًا تكريميًا للشاعر ميشال قصير، ويشمل فعاليات مثل عرض أفلام وندوات حوارية، مما يعزز فهم إرثها الثقافي. - تُبرز الفعالية إرث عدنان المتنوع بين الشعر والرواية والمقال، وتفتح نقاشات حول قضايا الوجود الكبرى، مؤكدةً مكانتها كجسر بين الشرق والغرب.

على مدار هذا العام، شهدت عواصم عالمية عدة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان والسعودية وإيطاليا وألمانيا، سلسلة معارض فردية وجماعية احتفاءً بمئوية الفنانة والكاتبة اللبنانية الراحلة إيتيل عدنان (بيروت 1925 – باريس 2021)، التي شكّلت أحد أبرز الأصوات الأدبية والفنية في العالم العربي والعالم.

وفي هذا السياق، تستضيف المكتبة الشرقية – جامعة القديس يوسف في بيروت حالياً معرضاً بعنوان "إيتيل عدنان: قصائد، روايات، مقالات من 1966 إلى 2021"، بتنظيم من مهرجان بيروت للفيلم والفنون، ويتواصل حتى 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يُعدّ هذا المعرض الأول من نوعه في لبنان، إذ يكرّس أعمال عدنان المكتوبة باللغتين الفرنسية والإنكليزية، إلى جانب ترجماتها إلى العربية وعدد من اللغات الأوروبية، من بينها الألمانية والإيطالية والإسبانية واليونانية والهولندية والبرتغالية والسويدية والدنماركية والتركية والتشيكية.

يرافق المعرض نصّ تكريمي بعنوان "إيتيل عدنان، تحوّل الجرح" من تأليف الشاعر ميشال قصير، صديق الكاتبة وقرينها الأدبي، وقد تُرجم النص إلى عدة لغات، من بينها الفرنسية والإسبانية والإنكليزية. وجاء فيه: "تتربع إتيل عدنان في قلب التاريخ الإنساني بفضل بديهيتها وملامحها الآسرة وإخفاقاتها وأحزانها ومخيّلتها الجياشة ورباطة جأشها. إنها في صلب الصراع الشعري، تشحذ سلاح الفن لتُحسن العيش وتدرك كنه العالم".

وفي الأيام الأولى للمعرض، نظّمت أمسية بعنوان "إيتيل عدنان، كتابة العالم"، تضمنت عرض فيلمين: "كلمات في المنفى" (2007) للمخرجة فوفولا سكورا، و"مدينة وامرأة" (2020) للمخرج نيكولا خوري. كما تُقام في 3 ديسمبر/كانون الأول ندوة حوارية بعنوان "إيتيل عدنان على شواطئ اللغة العربية" بمشاركة الكاتب والصحافي عبده وازن.

تأتي هذه الفعالية لتستعيد الإرث الأدبي والفكري المتعدّد لإيتيل عدنان، الذي يتنقّل بين الشعر الغنائي والفلسفي، والرواية، والمقال، والمسرح، فاتحاً الباب أمام أسئلة الوجود الكبرى حول الحبّ، والطبيعة، والذاكرة، والموت، والتحوّلات السياسية التي وسمت زمنها، ومكرّسةً مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات الأدبية التي جمعت بين الشرق والغرب، وبين الكلمة واللون، في سعيٍ دائم لفهم العالم عبر الفن.