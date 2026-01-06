إلغاء مهرجان أنغوليم الدولي للقصص المصوّرة في فرنسا

- أُلغيت الدورة الثالثة والخمسون لمهرجان أنغوليم الدولي للقصص المصوّرة بسبب قطيعة بين المنظمين والممولين، وسط اتهامات بانعدام الشفافية والإدارة السامة، مما أدى إلى انسحابات واسعة من دور نشر كبرى ونقابات المؤلفين. - شركة 9e Art+، المسؤولة عن تنظيم المهرجان، نفت اختيارها للإلغاء، محملة الممولين العموميين المسؤولية بسبب قرارهم الأحادي بعدم التمويل، مما جعل تنظيم المهرجان مادياً غير ممكن. - مبادرات بديلة مثل "Le Grand Off" تسعى لإنقاذ فكرة المهرجان الثقافية، بينما يبقى مستقبل المهرجان الرسمي رهين تجاذب قانوني وإصلاحات ضرورية في الشفافية والإدارة.

منذ انطلاقته، لم يتوقّف مهرجان أنغوليم الدولي للقصص المصوّرة (FIBD) سوى مرّة واحدة بسبب جائحة كورونا، أمّا هذه المرة، ووفق ما أُعلن رسمياً، فقد جاء إلغاء الدورة الثالثة والخمسين، التي كان مقرّراً إقامتها بين 29 يناير/كانون الثاني و1 فبراير/شباط 2026، في ختام أزمة ممتدّة منذ أشهر، انتهت إلى قطيعة شبه كاملة بين منظمي المهرجان في العقدين الأخيرين وشركائهم في الوسط المهني والممولين.

وجاء قرار الإلغاء عبر بيان صحافي لشركة 9e Art+، التي تتولّى تنظيم المهرجان منذ عام 2007. وقد نفت أن تكون قد "اختارت" الإلغاء، واعتبرت أن تنظيم نسخة هذا العام من المهرجان "لن يكون ممكناً مادياً"، وأن السبب يعود إلى "قرار أحادي" اتّخذه المموّلون العموميون من دون تشاور. كما حمّلتهم الشركة مسؤولية الإلغاء، متهمة إيّاهم بالتدخّل في إدارة هذا الحدث الخاص.

غير أن خلفية الإلغاء لا تنفصل عن مقاطعة واسعة أطلقتها نقابات، وجماعات من مؤلفين ومؤلّفات في فرنسا، وترافقت مع انسحابات متتالية من دور نشر كبرى، على خلفية سلسلة اتهامات وُجّهت إلى إدارة 9e Art+، تتعلّق بـ"انعدام الشفافية المالية، والإدارة السامة، وفرط النزعة التجارية"، وقد سبقت هذه الانتقادات قضية تعود إلى عام 2024، مرتبطة بفصل موظفة كانت قد تقدمت بشكوى بشأن حادثة تحرش خلال دورة المهرجان تلك، وهو ما دفع اتحاد الناشرين الفرنسيين إلى إعلان عدم المشاركة في دورة هذا العام.

في هذا السياق، كان الشركاء العموميون (جهات حكومية وبلدية) قد وجّهوا إنذاراً إلى الشركة المنظِّمة، بعد سلسلة الانسحابات، مطالبين بمعرفة إمكانية تنظيم هذه النسخة من المهرجان، قبل أن يعلنوا رفضهم التمويل نهاية العام الماضي.

وأمام إلغاء هذا الحدث، الذي يستقطب سنويًا نحو 200 ألف زائر إلى مدينة أنغوليم، ظهرت مبادرات بديلة تسعى إلى إنقاذ فكرة المهرجان الثقافية، من بينها مبادرة "Le Grand Off"، التي أُعلن عنها بوصفها حدثاً مستقلاً ومجانياً، يُقام في التواريخ نفسها، ويُقدَّم على أنه احتفال جماعي بالقصص المصوّرة. أمّا مستقبلُ المهرجان الرسميّ، الذي انطلق أولى دوراته عام 1974، فيبقى رهين تجاذب قانوني بين الشركة المنظِّمة والممولين، مع اشتراط إعادة الثقة من خلال إجراء إصلاحات جذرية في قضايا الشفافية والإدارة والتمثيل المهني للعاملين في فن الكوميكس.