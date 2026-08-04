إغلاق منزل ماركيز في مكسيكو أمام زوّاره بسبب كلفة صيانته

- أغلقت حفيدة غابرييل غارسيا ماركيز منزله في مكسيكو أمام الزوار بعد خمس سنوات من استقباله فعاليات ثقافية، بسبب كلفة الصيانة وعدم العثور على شريك لضمان استمراره كمركز ثقافي. - في هذا المنزل، كتب ماركيز أعمالاً شهيرة مثل "قصة موت معلن" و"الحب في زمن الكوليرا"، واحتفظ بإيقاع حياته بين الكتابة والأحاديث مع الأصدقاء، حيث بقيت غرف المنزل كما هي. - يذكر إغلاق المنزل بأزمات مشابهة لبيوت كتّاب عالميين، مثل بيوت بابلو نيرودا وجين أوستن، بينما تحولت منازل طه حسين ونجيب محفوظ إلى متاحف ثقافية.

يمكن للبيوت أن تصبح جزءاً من سِير أصحابها، خاصّة عندما ترتبط بأسماء أدبية فارقة، مثل الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، الذي أعلنت حفيدته إغلاق منزلهِ أمام الزوّار مع بداية شهر أغسطس/ آب الجاري، وذلك بعد خمس سنوات من استقباله فعالياتٍ تضمّنت إقامة معارض وزيارات يومية، وقد عاش غابو (لقبه الأشهر) مع أسرته في هذا المنزل، منذ عودته من برشلونة عام 1975 حتى وفاته عام 2014.

نحو أربعة عقود قضاها ماركيز في المنزل الواقع في شارع فويغو، جنوبي مدينة مكسيكو، ويأتي إغلاق المنزل، بعد أن كانت حفيدته تأمل تحويله تدريجياً إلى فضاء مفتوح أمام نوادي القراءة وورش الكتابة، إلا أنَّ المشروع توقف بسبب كلفة صيانة المنزل، وتعذّر العثور على شريك يضمن استمراره. يحتفظ البيت بإيقاع حياة ماركيز، الذي كان يقضي وقته موزّعاً بين عزلة الكتابة، والأحاديث مع الأصدقاء، وقد بقيت غرف المنزل على حالها، بما فيها اللوحات وقطع الأثاث والصور والكتب.

يطلّ مكتب ماركيز على الحديقة، وتذكر حفيدته أن أفراد الأسرة كانوا يجدونه يكتب، أو يعيد قراءة مخطوطاته ويضع ملاحظاته عليها، ثم يخرج إلى الغداء ويشاركهم حكاياته، قبل أن يعود إلى العمل.

على مكتبه في بيته هذا، كتَب ماركيز عدداً من أشهر أعماله، منها: "قصة موت معلن"، التي عاد فيها إلى جريمة حقيقية وقعت عام 1951، وحوّلها إلى رواية عن معرفة جماعية لا تمنع القتل، وعن مجتمع يتوزع على أفراده مسؤولية موت سانتياغو نصار. كذلك كتب "الحب في زمن الكوليرا"، التي كانت أول رواية يكتبها باستخدام الحاسوب، وفق ما ذكره في مقابلة تلفزيونية عام 1995، إذ كان يطبع الصفحات، ويحملها إلى السرير، ويضع التصحيحات على الهوامش. كذلك كتَب في منزله هذا كتابه "عشت لأروي" الذي يبدأ برحلة رافق فيها والدته لبيع منزل الجدّين، وهي الرحلة التي قال إنها كشفت له القيمة الأدبية لطفولته، وأعادته إلى مادة ستنشأ عنها ماكوندو؛ القرية المعزولة، التي تدور فيها أحداث روايته "مئة عام من العزلة"، التي كتبها في منزل آخر في مكسيكو، تحوّل منذ التبرع به إلى مؤسسة الآداب المكسيكية عام 2020 إلى مركز للكتابة والبرامج. فيما تلقّى في منزلهِ الذي أُغلِق خبر فوزه بجائزة نوبل للآداب عام 1982.

كتب في منزله روايتَي "قصة موت معلن" و"الحب في زمن الكوليرا"

ويُذكّر الإغلاق بأزمات مشابهة لكتّاب عالميين، ففي تشيلي، واجهت بيوت بابلو نيرودا الثلاثة خطر الإغلاق الدائم عام 2022. إلا أنَّها استأنفت عملها لاحقاً، ضمن مؤسسة تدير المتاحف. كذلك في بريطانيا واجه منزل جين أوستن خطر الإغلاق عام 2020، وقد كتبت فيه روايتها "كبرياء وهوى". أمّا عربياً، فإنَّ متحف أمين الريحاني في الفريكة نموذج لاستمرار منزل عائلي بوصفه مؤسسة ثقافية، كذلك تحول منزل طه حسين إلى متحف يحتفظ بمكتبه ومكتبته، إضافة إلى منزل نجيب محفوظ الذي تحوّل أيضاً إلى متحف. وفي العراق تتواصل عملية ترميم منزل بدر شاكر السياب التي انطلقت منذ فترة قصيرة في قريته جيكور، وذلك بهدف تحويله إلى متحف أدبي.