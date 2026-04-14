إعلان نتائج الدورة الأولى لجائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب

- أُعلنت نتائج جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب في دورتها الأولى بفروعها الثلاثة: الآداب، التاريخ، والتربية والتعليم، عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب الظروف الراهنة المرتبطة بالحرب. - فازت الكاتبة المصرية نورا ناجي بجائزة الآداب عن روايتها "بيت الجاز"، بينما حصل الأكاديمي المغربي إبراهيم القادري بوتشيش على جائزة التاريخ عن كتابه حول الحرية النسائية في المغرب، وتقاسم الباحثان الفلسطينيان مشهور البطران ووائل كشك جائزة التربية والتعليم. - استقبلت الجائزة 532 مشاركة من 32 دولة، وتهدف إلى دعم التأليف العربي وتسليط الضوء على الإصدارات في حقول الآداب والعلوم الإنسانية.

في أولى دوراتها، أُعلنت مساء اليوم نتائج جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب، بفروعها الثلاثة: الآداب (الرواية)، والتاريخ، والتربية والتعليم. وجاء الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للجائزة، بعد اعتذارها عن إقامة الحفل الختامي للدورة الحالية، بسبب الظروف الراهنة المرتبطة بالحرب.

وذهبت الجائزة في فرع الآداب (الرواية) إلى الكاتبة المصرية نورا ناجي عن روايتها "بيت الجاز" (دار الشروق)، التي قدّمت، وفق بيان اللجنة، بناءً سردياً محكماً يرصد حيوات ثلاث شخصيات نسائية، تتقاطع تجاربهن مع أسئلة الموت والتلاشي والخوف، ضمن سياق اجتماعي مأزوم ولحظة تاريخية فارقة. أما في فرع التاريخ، فقد مُنحت الجائزة للأكاديمي المغربي إبراهيم القادري بوتشيش عن كتابه "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن بين المرجعية الإسلامية والمواثيق الدولية" (مكتبة فضاء العلم للطباعة والنشر – دار الأمان). وأشارت لجنة التحكيم إلى أهمية المقاربة المنهجية التي اعتمدها المؤلف، من خلال توظيف الشهادات الشفوية، والعودة إلى كتابات الفاعلين في الموضوع، إلى جانب إسهامه في ترسيخ مفهوم "التأريخ الراهن" وقدرته على قراءة امتداداته الزمنية.

وفي فرع التربية والتعليم، تقاسم الجائزة الباحثان الفلسطينيان مشهور البطران ووائل كشك عن كتابهما "سوسيولوجيا الدرس العلمي: كيف تُشكّل المدرسة عقولنا؟" (الآن ناشرون وموزعون)، الذي يجمع بين سوسيولوجيا التعليم وفلسفة العلم وبيداغوجيا العلوم، مقدّماً، بحسب بيان الجائزة، قراءة نقدية لآليات التعليم داخل الصفوف الدراسية، ومحاولة تفسير تعثّر إنتاج عقل علمي نقدي في بعض السياقات التعليمية.

وتأتي هذه النتائج في ختام الدورة الأولى من جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب (2025-2026)، التي استقبلت 532 مشاركة من 32 دولة، توزّعت على 390 عملاً في فرع الآداب (الرواية)، و79 في فرع التاريخ، و63 في فرع التربية والتعليم. وتحمل الجائزة اسم الشيخ يوسف بن عيسى، أحد روّاد التعليم الحديث في الكويت، وهي مبادرة أهلية تهدف إلى دعم التأليف العربي وتسليط الضوء على الإصدارات في حقول الآداب والعلوم الإنسانية