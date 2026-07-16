إعلان القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية 2026

كشفت الأمانة العامة لجائزة خالد خليفة للرواية، اليوم الخميس، القائمة القصيرة لنسختها الثانية، وقد ضمت خمس رواياتٍ تمثل خمس دولٍ عربية، هي لبنان والعراق ومصر وسورية وتونس، بعد مداولات لجنة التحكيم لاختيار الأعمال المتأهلة من بين الروايات المرشحة.

وتشمل القائمة كلاً من رواية "منافٍ قريبة" لإبراهيم عدنان ياسين من لبنان، و"ميم طاء عين" لعمر العزاوي من العراق، و"دماء مغسولة" لمدحت صالح من مصر، و"أن يُبنى على تراب" لمي محمود محمد من سورية، و"المنصرمون" لعماد علي قيدة من تونس.

تتناول الروايات الخمس الصاعدة، وهي الأعمال الأولى لأصحابها، موضوعات تتصل بالتحولات الاجتماعية والسياسية والإنسانية في المنطقة العربية. ففي "منافٍ قريبة" يستعيد إبراهيم عدنان ياسين تحولات عائلة لبنانية في علاقتها بالمكان واللجوء السوري، بينما ترصد "ميم طاء عين" تحولات الحياة في البصرة بعد سقوط النظام وصراعات الهوية. وتقدم "دماء مغسولة" عالماً متخيلاً يطرح أسئلة عن الإنسان والاسم والوجود، فيما تنطلق "أن يُبنى على تراب" من حكاية مرتبطة بالمكان والذاكرة، وتتابع "المنصرمون" آثار مرحلة ما بعد الثورة في تونس وانعكاساتها على الفرد والمجتمع.

تتناول الروايات موضوعات تتصل بالتحولات الاجتماعية والسياسية والإنسانية في المنطقة العربية

وتتشكل لجنة تحكيم الدورة الثانية من الروائية الفلسطينية ليانة بدر، والناقد المصري الدكتور خيري دومة، والروائية والناقدة السورية شهلا العجيلي.

هذا ومن المرتقب إعلان اسم الرواية الفائزة منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يقام حفل التكريم في يوم الثلاثين منه، وذلك بالتزامن مع ذكرى رحيل الروائي السوري خالد خليفة عام 2023.

وتبلغ قيمة الجائزة ألف دولار أميركي، وهي مخصصة لأصحاب الروايات الأولى غير المنشورة سابقاً، وأطلقتها مجموعة من أصدقاء خالد خليفة تخليداً لاسمه ودعماً للتجارب الروائية الجديدة.

وكانت رواية "أنثى فرس النبي" للروائية السورية مناهل السهوي قد فازت بجائزة الدورة الأولى من هذه المسابقة الأدبية، وضمت لجنة التحكيم، آنذاك، كلاً من الروائية المصرية ميرال الطحاوي، والروائي اليمني علي المقري، والكاتب والصحافي السوري يعرب العيسى.