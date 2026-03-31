إعلان القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية 2026

ستّ روايات تُظهر كيف لا يزال التاريخ يتردّد في الحاضر أُعلنت اليوم الثلاثاء ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية لعام 2026، التي تُمنح سنوياً لأفضل عمل روائي مترجم إلى الإنكليزية، على أن يُعلَن العمل الفائز في 19 مايو/ أيار المقبل في لندن.

وتأتي هذه الدورة في الذكرى العاشرة للجائزة بصيغتها الحالية المخصّصة للأدب المترجَم، وضمّت القائمة روايات: "الليالي هادئة في طهران" لشيدا بازيار، التي تقصّ حكاية عائلة إيرانية عبر الثورة والمنفى من 1979 إلى 2009، و"هي التي تبقى" لرينيه كاراباش، وتتناول الهوية الجندرية وموضوعات الحب والسلطة الأبوية، و"المخرج" لدانيال كيلمان، التي تسرد حكاية مخرج سينمائي يعمل في ألمانيا النازية، وتطرح سؤال الفن من داخل منطقة التواطؤ الأخلاقي، و"كما في الأعلى كذلك في الأسفل" لآنا باولا مايا، وتتناول السجون في البرازيل حيث يأخذ العنف طابعاً مؤسّسياً، و"الساحرة" لماري نديّاي، وهي رواية عن الأمومة تعالج هذا الموضوع بأسلوب غرائبي، و"رحلة تايوان" ليانغ شوانغ زي، وهي وثيقة متخيَّلة عن فترة الاستعمار الياباني وتفكّك العلاقة بين السلطة والرغبة.

تتنقّل هذه الأعمال بين سياقات تاريخية وجغرافية متباعدة، من تايوان تحت الحكم الياباني في ثلاثينيات القرن العشرين إلى أوروبا النازية، ومن آثار الثورة الإيرانية إلى ألبانيا، مروراً بالبرازيل وفرنسا. ويبرز في القائمة اسم الكاتب النمساوي دانيال كيلمان بترشيحه الثاني للجائزة عن رواية "المخرج"، وهي رواية تستلهم سيرة المخرج جي. دبليو. بابست، فيما تصل الكاتبة الفرنسية ماري نديّاي إلى القائمة القصيرة للمرة الأولى عن روايتها "الساحرة"، وهي رواية صدرت بالفرنسية أصلاً عام 1996.

وذكرت رئيسة لجنة التحكيم، الكاتبة البريطانية ناتاشا براون، أن الكتب الستة "تلتقط لحظات من مختلف أنحاء القرن الماضي"، وتضمّ القائمة عملين أولين، فيما كُتبت الروايات الست بخمس لغات أصلية، ويمثّل الكتّاب والمترجمون معاً ثماني جنسيات، كما اختيرت هذه الأعمال من قائمة طويلة ضمّت 13 عنواناً، كانت قد انتُقيت بدورها من أصل 128 كتاباً مقدّماً للجائزة. وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه إسترليني تُقسَم مناصفةً بين الكاتب والمترجم.