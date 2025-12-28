إعلان القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية

- جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية تكشف عن قائمتها الطويلة لدورتها الثامنة (2025-2026)، بالتزامن مع احتفالات الكويت كعاصمة للثقافة العربية، وتضم عشرة أعمال قصصية متميزة من مختلف الدول العربية. - لجنة التحكيم، برئاسة الباحث محمد الشحات، تعتمد معايير إبداعية ونقدية دقيقة لتقييم الأعمال، وتضم في عضويتها نخبة من النقاد والأدباء العرب. - الدورة تحمل اسم الأديب الكويتي فاضل خلف، وتستقطب 231 مشاركاً من 28 بلداً، مع إعلان القائمة القصيرة في يناير 2026، واستضافة المكتبة الوطنية في الكويت للفعاليات.

ضمن دورتها الثامنة (2025 - 2026)، كشفت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية عن قائمتها الطويلة، التي تأتي بالتزامن مع احتفالات دولة الكويت عاصمة للثقافة العربية والإعلام العربي لعام 2025، وبرعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وضمّت القائمة الطويلة عشرة أعمال قصصية، هي: "جبل الجليد" للسورية أماني سليمان داوود (المؤسسة العربية للدراسات والنشر)، و"عازف التشيلّو" للمصرية شيرين فتحي (دار العين للنشر)، و"أقرأ كافكا وكلبتي تحتضر" للفلسطينية شيخة حليوي (دار النهضة العربية)، و"أقاصيص أقصر من عمر أبطالها" للمصري طارق إمام (دار الشروق)، و"توقيت غير مناسب لشراء السمك" للجزائرية غزلان تواتي (دار هُنّ للنشر والتوزيع)، و"تدريبات شاقة على الاستغناء" للسعودي مقبول العلوي (دار نوفل)، و"لا بارَ في شيكاغو" للعُماني محمود الرحبي (أوكسجين للنشر)، و"قلب مُنقَّط" للقطرية ندى الشهراني (دار جامعة حمد بن خليفة للنشر)، و"حين يمشي الجبل" للسوري–البريطاني هيثم حسين (منشورات رامينا)، و"نَحْت" للسورية وجدان أبو محمود (الآن ناشرون وموزّعون).

وكان المجلس الاستشاري للجائزة قد شكّل لجنة تحكيم الدورة الثامنة برئاسة الباحث محمد الشحّات، وعضوية كلّ من عبد الرحمن التمارة، وسميحة خريس، وعائشة الدرمكي، واستبرق أحمد، حيث اعتمدت اللجنة معايير إبداعية ونقدية دقيقة لقراءة الأعمال المشاركة وتقييمها بموضوعية.

وتحمل هذه الدورة اسم الأديب الكويتي فاضل خلف (1927 - 2023)، تقديراً لدوره الريادي بوصفه أول قاص كويتي يصدر مجموعة قصصية عام 1955 بعنوان "أحلام الشباب". وتقدّم للجائزة 231 كاتباً وكاتبة من 28 بلداً، من بينهم 74 كاتبة بنسبة بلغت 32%. ومن المقرر إعلان القائمة القصيرة في منتصف يناير/ كانون الثاني 2026، على أن تستضيف المكتبة الوطنية في الكويت فعاليات الدورة كافة، بما في ذلك إعلان الفائز، والندوة الثقافية المصاحبة، وإصدار كتاب تذكاري بعنوان "مختارات من القصّ العربي".