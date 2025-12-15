إعلان القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026

- أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة العالمية للرواية العربية عن القائمة الطويلة لدورة 2026، والتي تضم 16 رواية من بين 137 عملاً مرشحاً، تمثل أصواتاً أدبية متنوعة من عشر دول عربية، مما يعكس تنوع اتجاهات الرواية العربية اليوم. - تم اختيار الروايات من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الباحث التونسي محمد القاضي، وتهدف الجائزة إلى تكريم التميز في الأدب العربي المعاصر وتشجيع انتشاره عالمياً. - سيتم الإعلان عن القائمة القصيرة في فبراير 2026 في البحرين، بينما سيتم الكشف عن الرواية الفائزة في 9 أبريل 2026 في أبوظبي.

أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة العالمية للرواية العربية (المعروفة بـ"البوكر العربية") اليوم الاثنين رسمياً القائمة الطويلة لدورة عام 2026، في إعلان جاء ليؤكد صحة القائمة التي كان قد جرى تداولها أمس على وسائل التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت جدلاً حول ما إذا كانت نتيجة خطأ تقني غير مقصود أدّى إلى نشرها عبر موقع الجائزة الإلكتروني ثم سحبها، أم تسريباً متعمّداً.

وتضم القائمة الطويلة 16 رواية، اختيرت من بين 137 عملاً روائياً مرشّحاً من مختلف أنحاء العالم العربي. وتمثل الأعمال المختارة أصواتاً أدبية متنوعة من عشر دول عربية، وهي: "ماء العروس" لخليل صويلح (سورية)، و"خمس منازل لله وغرفة لجدي" لمروان الغفوري (اليمن)، و"الاختباء في عجلة الهامستر" لعصام الزيات (مصر)، و"منام القيلولة" لأمين الزاوي (الجزائر)، و"عمة آل مشرق" لأميمة الخميس (السعودية)، و"عزلة الكنجرو" لعبد السلام إبراهيم (مصر)، و"أيام الفاطمي المقتول" لنزار شقرون (تونس)، و"البيرق" لشريفة التوبي (عُمان)، و"فوق رأسي سحابة" لدعاء إبراهيم (مصر)، و"في متاهات الأستاذ ف ن" لعبد المجيد سباطة (المغرب)، و"الرائي: رحلة دامو السومري" لضياء جبيلي (العراق)، و"غيبة مي" لنجوى بركات (لبنان)، و"أصل الأنواع" لأحمد عبد اللطيف (مصر)، و"حبل الجدة طوما" لعبد الوهاب عيساوي (الجزائر)، و"الحياة ليست رواية" لعبده وازن (لبنان)، و"أُغالب مجرى النهر" لسعيد خطيبي (الجزائر).

جرى اختيار الروايات من لجنة تحكيم مؤلفة من خمسة أعضاء، برئاسة الباحث والناقد التونسي محمد القاضي، وعضوية الكاتب والمترجم العراقي شاكر نوري، والأكاديمية والناقدة البحرينية ضياء الكعبي، والأكاديمية الكورية الجنوبية ليلى هي وون بيك، والكاتبة والمترجمة الفلسطينية مايا أبو الحيات، وذلك بعد عملية تقييم استمرت أسابيع.

وأوضحت لجنة التحكيم أن بعض الروايات تطرح أسئلة حول الهوية والانتماء والعلاقة بين الواقع والخيال، فيما يغوص بعضها الآخر في أزمنة تاريخية وتجارب إنسانية معاصرة، بما يجعل القائمة انعكاساً لتنوّع اتجاهات الرواية العربية اليوم، من الحياة في القرى الصغيرة إلى المدن الكبرى، ومن التجارب الفردية إلى القضايا الجماعية.

وبحسب الجدول الزمني للجائزة، سيُعلن عن القائمة القصيرة في فبراير/شباط المقبل من البحرين، على أن يتم الكشف عن الرواية الفائزة يوم 9 إبريل/نيسان 2026 في أبوظبي. وتهدف الجائزة إلى تكريم التميّز في الأدب العربي المعاصر، وتشجيع قراءته وانتشاره عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة إلى لغات رئيسية أُخرى.