إعلان الفائزين بجائزة بيت الغشّام للترجمة 2026

- أعلنت جائزة بيت الغشّام-دار عرب الدولية للترجمة عن الفائزين في دورتها الثالثة لعام 2026، حيث سيتم تكريمهم في معرض مسقط الدولي للكتاب في مارس المقبل. شملت الجائزة حقول التأليف والترجمة والكتابة العُمانية. - فاز الكاتب التشادي طاهر النور بجائزة التأليف عن روايته "كائن غير سوي"، بينما حصلت المترجمة الأميركية كاثرين فان دي فيت على جائزة الترجمة عن "ماكيت القاهرة". في فرع الإصدارات العُمانية، فازت مجموعة "قوانين الفقد" للكاتب مازن حبيب. - شهدت الجائزة تسجيل 346 مشاركة في التأليف، و34 في الترجمة، و10 في الإصدارات العُمانية، مع توقع صدور الأعمال الفائزة عن دار عرب للنشر في 2027.

في إطار جهودها نشر الأدب العربي وترويجه بلغات أخرى، أعلنت جائزة بيت الغشّام-دار عرب الدولية للترجمة، أسماء الأعمال الفائزة في دورتها الثالثة لعام 2026، على أن يُقام حفل تكريم الفائزين ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب في مارس/ آذار المقبل.

وشملت الجائزة ثلاثة حقول هي: التأليف، والترجمة، إضافة إلى مسار خاص بالكتابة العُمانية. وحصل عليها في فرع المؤلفين الكاتب التشادي طاهر النور، عن رواية "كائن غير سوي"، إذ رأت لجنة التحكيم أنها نص محكم البناء، يُقارب الهشاشة الإنسانية بوصفها سؤالاً وجودياً. وتتبع الرواية حياة سعيد النايم، وهو عسكري متقاعد يكتب القصص ثم يرميها. يستعيد النص سيرته منذ الطفولة، ومعاناته مع "القبح" على مستوى العائلة والمجتمع، وخلال التحاقه بالمؤسسة العسكرية التي وجد فيها قدراً من القبول. ويُصادف أن يراه معلم مدرسة، وهو يلقي قصصه في أماكن عشوائية، ليبدأ المدرّس مطاردته، لإنقاذ القصص.

وفي فرع المترجمين، فازت المترجمة الأميركية كاثرين فان دي فيت عن ترجمتها الإنكليزية لرواية "ماكيت القاهرة" للكاتب المصري طارق إمام. وأشارت لجنة التحكيم إلى نجاح الترجمة في نقل التوتر الداخلي للنص الأصلي عبر لغة إنجليزية متماسكة، من دون أن تفقد طبقاته الأسلوبية والغرائبية. وقد عملت المترجمة سابقاً قيّمة للغة العربية في المكتبة البريطانية، ومن ترجماتها "العبور الأخير" للكاتبة العمانية بدرية البدري. أما في فرع الإصدارات العُمانية، ففازت المجموعة القصصية "قوانين الفقد" للكاتب مازن حبيب، لما تقدّمه من عالم سردي متماسك، وينفذ النص بحساسية إلى بيئة القرى العُمانية وثيمات الفقد والموت والهجران، بلغة تلامس الشعر، بحسب اللجنة، مع عناية واضحة بالتفاصيل المحلية وبناء الشخصيات.

وشهدت دورة 2026 تسجيل 346 مشاركة في فرع المؤلفين، و34 مشاركة في فرع المترجمين، و10 مشاركات في فرع الإصدارات العُمانية. كما أعلنت الجائزة توقّع صدور الأعمال الفائزة وترجماتها عن دار عرب للنشر والترجمة (المملكة المتحدة) خلال النصف الثاني من عام 2027. وتقوم الجائزة على شراكة بين مؤسسة بيت الغشّام ودار عرب الدولية، إذ تُموَّل من بيت الغشّام وتُدار من دار عرب، وتغطي جوائزها، إلى جانب الدعم المهني، تكاليف الترجمة والتحرير والنشر والترويج. وشهدت نسخة هذا العام إضافة فرع الإصدارات العُمانية.