إعلان الفائزين بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2025-2026

أعلن المركز العربي للأدب الجغرافي – ارتياد الآفاق، في أبوظبي ولندن، نتائج "جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة" للعام 2025-2026، التي تُمنح سنوياً لأفضل الأعمال المحققة والمكتوبة في أدب الرحلة، وقد فازت 12 كاتبة وكاتباً من المغرب، ومصر، والجزائر، وتونس، والبحرين، والإمارات، والهند، وفلسطين، وتشاد.

من التحقيق إلى الترجمة واليوميات

في فئة الرحلة المحقّقة، فازت "رحلة الراهب أرسانيوس شكري الحلبي إلى الممالك الأوروبية: (مالطة - فرنسا - اسبانيا - البرتغال – إيطاليا) 1748-1757" التي قدمها وحققها الباحث التونسي محمد الزاهي، و"البستان في عجائب الأرض والبلدان" لسامش بن كندغدي الصالحي بتحقيق الباحث المصري محمود محمد مكي، و"رحالة هندي في ديار الخليج وسواد بغداد وقصته مع الخيل العربية" لنواب حامد يار جنگ بهادر، عرّبها الباحث الهندي صاحب عالم الأعظمي الندوي.

أما في فئة الرحلة المعاصرة (سندباد الجديد)، ففاز كتاب "المسافر الذي عاد شخصاً آخر" للإماراتي أحمد أميري، وضمّت فئة الدراسات: "مرايا متناظرة، من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط (1492-1914)" للباحث التونسي عادل النفاتي، و"جماليات الوصف في الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برّاً وبحراً" لأبي القاسم الزياني، للباحثة البحرانية سامية خالد عبد الله.

في فئة الرحلة المترجمة، فازت ترجمات: محمد فتيلينه لكتاب "إلى الأراضي المقدسة" لمحمد بن شريف، ومحمد الأمين بوحلوفة لرحلة داوسون بورر "من نابولي إلى القدس عبر أثينا ومصر وسيناء والفيوم"، و"فنانون في مصر.. رحلة إلى الفيوم وسيناء والبتراء 1872" لباول ماري لينوار، بترجمة أيمن عبدالعظيم رحيمي، و"المغرب" لإدموندو دي أميشيس، بترجمة رضوان ناصح ومصطفى نشاط.

وعن فئة اليوميات، فاز كتاب "فوق الأهرامات، تحت القباب.. يوميات بين القاهرة وإسطنبول" للكاتب التشادي روزي جدي، و"وحيداً تحت سماء القدس.. يوميات السجن والسرطان والكورونا" للكاتب الفلسطيني أسامة العيسة.

كما نوّهت لجنة التحكيم بالأعمال التالية: "رحلة غياث الدين النقاش إلى الصين في عهد التيموريين" بتحقيق وترجمة الباحث التركي السعيد آيقوت، و"الحج على دراجة هوائية" للعراقي حسين نعمة حسين، و"جولات في دمشق القديمة" للسوري هشام إسماعيل عدرة، و"يوميات بيروت" لرنا زكار العكيلي، بالإضافة إلى الدراسات النقدية "أدب الرحلات في مختبر النقد الحديث" للمصري جعفر حمدان مرعي أحمد، و"الذات والطبيعة وسرد الآخر في رحلات باسم فرات" للمغربي بوشعيب الساوري.

شارك في الجائزة، التي يرعاها الشاعر محمد أحمد السويدي ويشرف عليها مدير عام المركز الشاعر السوري نوري الجراح، 64 مخطوطة من 13 بلداً عربياً، وضمّت لجنة التحكيم كلّاً من الباحث عواد علي (رئيساً)، وعضوية الباحثين والكتّاب: الطائع الحداوي، وعبد النبي ذاكر، ومفيد نجم، وأحمد إيّبش، وأحمد برقاوي. تصدر الأعمال الفائزة ضمن سلاسل "ارتياد الآفاق" بالتعاون مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، بينما تُنشر الأعمال المترجمة والمنوّه بها مع دار المتوسط في ميلانو. ويُقام حفل توزيع الجوائز في مايو/ أيار المقبل في المغرب وأبوظبي، ترافقه ندوة حول أدب الرحلة يشارك فيها الفائزون ولجنة التحكيم وباحثون عرب وأجانب.