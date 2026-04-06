إعادة افتتاح متحف هيبون الأثري في الجزائر

- أعادت الجزائر افتتاح متحف هيبون بعد تجديده، ضمن جهود لتوسيع المتحف وإنشاء مركز لإرث القديس أوغسطين باستخدام تقنيات حديثة، مما يعزز من أهمية الموقع الأثري الذي يعكس تاريخ تحولات ساحل البحر المتوسط. - يضم المتحف قطعاً أثرية بارزة مثل "الغورغون" و"تمثال النصر"، مما يبرز تداخل التجارة والسياسة والدين في تاريخ المنطقة، ويعكس تأثير العمارة والفنون اليونانية والرومانية. - تسعى الجزائر لتسجيل الموقع ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهو مدرج حالياً ضمن "المسارات الأغسطينية في الجزائر"، مما يعزز من قيمته الثقافية والتاريخية.

أعادت وزارة الثقافية الجزائرية افتتاح متحف هيبون بعد استكمال أشغال تهيئة فضاءات العرض في إطار إعادة تأهيل أحد أبرز المواقع الأثرية شرقي البلاد. وجاء الإعلان خلال جولة لوزيرة الثقافة الخميس الفائت، شملت أيضاً كنيسة القديس أوغسطين ضمن جهود لتوسيع المتحف وإنجاز مركز خاص بإرث القديس أوغسطين يعتمد تقنيات حديثة للتعريف بالموقع.

وترتبط أهمية الموقع الأثري الذي أُعيد تأهيله بكونه أحد المواقع التي تختصر تاريخاً طويلاً من تحولات ساحل البحر المتوسط في شمال أفريقيا. فقد كانت هيبون/ عنابة القديمة مدينة فينيقية، تطوّرت إلى مركز نوميدي مزدهر حليف لقرطاج، قبل أن تصبح مدينة رومانية كبرى ومقراً أسقفياً للقديس أوغسطين الذي أقام فيها بين عامي 396 و430 للميلاد، حيث كتب أعماله الكبرى مثل "الاعترافات" و"مدينة الله"، فيما ظل اسم المدينة حاضراً في سردية انهيار العالم الروماني، إذ سقطت بعد حصار الوندال الذي توفي القديس أوغسطين أثناءه. إلى جانب هذه الأبعاد الثقافية التاريخيّة، يحضر في الموقع بُعد اقتصادي جعله شاهداً على تداخل التجارة والسياسة والدين في تاريخ المنطقة، وليس مجرد حقل للآثار الكلاسيكية.

ومن القطع الأثرية التي يضمها متحف هيبون "الغورغون"، وهو رأس رخامي اكتُشف عام 1930 قرب منتدى المدينة القديمة، ثم سُرق سنة 1996، واستُعيد عام 2020 عبر اتفاقية جمعت تونس والجزائر، ويُعد هذا الأثر جزءاً من لغة بصرية متوسطية، إذ كان عنصراً زخرفياً انتشر في العمارة والفخار والمعادن في العالمين اليوناني والروماني. كما يضم المتحف ما يُعرف بـ"تمثال النصر"، وهو نصب عسكري في التقليد اليوناني والروماني، كان يُقام لتخليد هزيمة العدو عبر تعليق أسلحته ودروعه على جذع أو وتد في هيئة بشرية.

ويأتي هذا الاهتمام بالموقع من قبل الهيئات الثقافية في الجزائر في إطار العمل على إعداد ملف ليونسكو تمهيداً لتسجيله على قائمة التراث العالمي. فيما يُدرج الموقع حالياً ضمن "المسارات الأغسطينية في الجزائر"، وهو على القائمة الإرشادية لمركز التراث العالمي منذ 28 إبريل/ نيسان 2025.