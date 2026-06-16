إعادة افتتاح "البيت الروسي" في دمشق نهاية العام الحالي

- أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي عن اتفاق مع السلطات السورية لاستئناف عمل "البيت الروسي" في دمشق بعد توقفه منذ ديسمبر 2024، بهدف تعزيز التعاون الثقافي وزيادة عدد المقاعد للطلاب السوريين في الجامعات الروسية. - تأسس "البيت الروسي" في دمشق عام 1966 لتعزيز التبادل الثقافي، واستضاف فعاليات ثقافية متنوعة، مثل دورات الموسيقى والرسم، و"أيام الثقافة الروسية في دمشق"، وندوات أدبية ومعارض فنية. - شهد "البيت الروسي" فترات انقطاع وعودة، حيث أُغلق في 2012 وأُعيد افتتاحه في 2019، وتوقف مجددًا بعد إسقاط النظام السوري السابق، مع توقعات باستئناف نشاطه قبل نهاية العام الجاري.

بعد توقفه عن العمل بصورة كاملة، منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي "روسوترودنيتشستفو" توصلها إلى اتفاق مع السلطات السورية الجديدة لاستئناف عمل المركز الثقافي الروسي "البيت الروسي" في دمشق. وجاء الإعلان عقب لقاء جمع رئيس الوكالة إيغور تشايكا بالقائم بالأعمال السوري المؤقت في روسيا عبد الرزاق إسماعيل، حيث نوقش أيضاً رفع عدد المقاعد المخصصة للطلاب السوريين في الجامعات الروسية، وفق ما نقلت وكالة "تاس" عن المكتب الصحافي للوكالة.

وقال تشايكا إن موسكو تأمل بأن يبدأ المركز عمله قبل نهاية العام الجاري، معتبراً أن عودته ستسمح بزيادة حجم التعاون وتسهيل التحضير لاستقبال الطلاب السوريين في روسيا. وأضاف أن وجود مختصين مؤهلين في دمشق سيتيح لاحقاً توسيع الحصص التعليمية المخصصة للطلاب السوريين. واقترح تشايكا إرسال وفد فني إلى سورية في أقرب وقت لتقييم وضع المبنى والاتفاق على الترتيبات التنظيمية.

يقع المركز في شارع 29 أيار، وسط دمشق، وتأسس عام 1966 باتفاق سوري ـ سوفييتي لتقوية التبادل الثقافي والمعرفي. مقره القديم في حي أبو رمانة دُمّر خلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، وانتقل إلى المبنى الحالي منذ عام 1975. ومع مرور الوقت، صار أحد عناوين الحياة الثقافية الدمشقية، إذ استقبل أسماء سورية بارزة، مثل: حنا مينه وكوليت خوري وبدوي الجبل ونزار قباني. ولم يقتصر نشاط البيت الروسي على اللغة الروسية، إذ كان يقدّم دورات في الموسيقى، وفي الرسم والتصوير والرقص الكلاسيكي، إضافة إلى الشطرنج والبلياردو، كما استضاف بصورة دورية: "أيام الثقافة الروسية في دمشق"، و"أيام الثقافة السورية في روسيا"، وندوات للقصة القصيرة وقصيدة النثر، إضافة إلى تنظيم معارض كتاب دورية، وعروض مسرحية، ومعارض للفن التشكيلي.

وللبيت الروسي تاريخ من الانقطاع والعودة، فقد أُغلق في نهاية عام 2012 بعد توقف روسيا عن إرسال موظفين إليه، ثم أُعيد افتتاحه في مارس/ آذار 2019 ضمن "أيام الصداقة الروسية العربية"، واستأنف العمل بشكل محدود في عام 2020، قبل إعادة افتتاح مقره بعد الترميم في مايو/ أيار 2023. أما التوقف الأخير فجاء بعد إسقاط النظام السوري السابق ولجوء رئيسه إلى روسيا، وكانت موسكو قد أعلنت في مايو/ أيار 2025 تعليق عمله "حتى إشعار آخر".