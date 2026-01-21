إطلاق جائزة "ليبرارو" بمشاركة القراء في تقييم الروايات المرشحة

- أُطلقت جائزة "ليبرارو" الأدبية في لندن، حيث يشارك القرّاء في عملية النشر والتحكيم عبر منصة رقمية، بالتعاون بين مجموعة هاشيت للنشر ومنصة ليبرارو، لاختيار روايات مكتوبة بالإنجليزية. - يُتاح للكتّاب رفع مخطوطاتهم ليتمكن القرّاء من التفاعل معها، مما يؤدي إلى اختيار قائمة قصيرة من ست روايات، ثم تختار لجنة تحكيم متخصصة الرواية الفائزة. - تبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه إسترليني، وتُمنح جوائز مالية للقرّاء بناءً على مشاركتهم، مما يعزز دورهم في صناعة الكتاب.

في سياق بحث دور النشر عن آليات جديدة لاكتشاف الأصوات السردية، أُعلن في لندن عن إطلاق جائزة أدبية جديدة يقودها القرّاء عبر التفاعل المباشر مع النصوص، وتحمل اسم "ليبرارو"، على أن يُحسم اسم العمل الفائز من قبل لجنة تحكيم متخصّصة، وتُنظَّم الجائزة بالشراكة بين مجموعة النشر هاشيت ومنصّة ليبرارو الرقمية.

تقوم آلية الجائزة على إشراك القارئ في عملية النشر والتحكيم، إذ يُتاح للكتّاب رفع مخطوطاتهم الروائية عبر المنصّة، ليتمكّن القرّاء لاحقاً من الاطلاع على مقتطفات من الأعمال المقدّمة، والتفاعل معها، عبر التعليق والدعم والمشاركة. وبناءً على هذا التفاعل، يجري اختيار قائمة قصيرة تضم ست روايات، قبل أن تنتقل الأعمال المختارة إلى مرحلة التحكيم النهائي.

وتتولّى لجنة تحكيم متخصّصة اختيار الرواية الفائزة من بين الأعمال الستة، وترأس لجنة تحكيم الدورة الأولى الروائية البريطانية إيلي غريفيثز، إلى جانب شخصيات فاعلة في مجال التوصية القرائية وصناعة الكتاب. وبحسب ما ورد في الإعلان الرسمي للجائزة، يُتاح التقديم للكتّاب من مختلف أنحاء العالم، شرط أن تكون الأعمال المقدّمة روايات مكتوبة باللغة الإنجليزية، ومن تأليف فردي، كما تشترط الجائزة ألا تكون الأعمال مولَّدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسمح شروط الجائزة بمشاركة أعمال غير منشورة، أو أعمال سبق نشرها ذاتياً.

وبحسب المنظمين، لا يعتمد اختيار القائمة القصيرة على تصويت القرّاء وحده، إنما يعتمد أيضاً على بيانات التفاعل المسجَّلة على المنصّة، مع تقييم مهني يشرف عليه مختصّون. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 50 ألف جنيه إسترليني، تتوزّع على 30 ألف جنيه تُمنح للمؤلف الفائز، و20 ألف جنيه تُخصَّص لدعم وتسويق الكتاب بعد صدوره.

وإلى جانب الجائزة الرئيسية، تتضمّن المبادرة جوائز مالية مخصّصة للقرّاء، تُمنح بناءً على معايير تتعلّق بالمشاركة في التفاعل مع النصوص المشاركة، سواء عبر مشاركة المحتوى أو قراءة المخطوطات وتقديم مراجعات لها. وتعطي الجائزة القارئ دوراً مباشراً في سوق الكتاب وصناعته، بدءاً من المساهمة في اختيار الأعمال من خارج القنوات التقليدية، مثل الوكلاء الأدبيين ولجان القراءة، وصولاً إلى المشاركة في التحكيم.