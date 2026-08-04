إطلاق جائزة صنع الله إبراهيم للرواية العربية في الذكرى الأولى لرحيله

- أُطلقت "جائزة صنع الله إبراهيم للرواية العربية" لتخليد اسم الروائي المصري البارز، بالتعاون مع دار الثقافة الجديدة وأصدقائه، تزامناً مع ذكرى ميلاده في الثالث من أغسطس، لتعكس رؤيته الأدبية وقيمه الثقافية. - تعتمد الجائزة على تمويل تشاركي من محبي الكاتب، لضمان استقلالها، مع إنشاء صندوق مالي يضمن استمراريتها، وسيتم تشكيل مجلس أمناء للإشراف على الجائزة من الترشح حتى إعلان الفائزين. - الجائزة مفتوحة للروائيين العرب وتخصص للروايات الحديثة الصادرة خلال العامين أو الثلاثة السابقة، مع إعلان شروط المشاركة لاحقاً، وتُمنح سنوياً في ذكرى ميلاد صنع الله إبراهيم.

كشفت أسرة الروائي المصري صنع الله إبراهيم، بالتعاون مع دار الثقافة الجديدة وعدد من أصدقائه، عن إطلاق "جائزة صنع الله إبراهيم للرواية العربية"، تزامنا وذكرى ميلاده التي توافق يوم أمس الثالث من أغسطس/آب، بهدف تخليد اسم أحد أبرز الأصوات الروائية العربية المعاصرة عبر جائزةٍ تحمل رؤيته الأدبية والقيم التي ارتبط بها مشروعه الثقافي.

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الإعلان عن المبادرة جاء في بيانٍ لدار الثقافة الجديدة، شاركته على صفحتها على فيسبوك كما شاركته نادية الجندي، ابنة زوجة صنع الله إبراهيم التي رباها الراحل، عبر صفحتها على "فيسبوك". ويوضح البيان أن الجائزة ستقوم على نظام تمويلٍ تشاركيٍّ يعتمد على مساهمات فردية من محبي الكاتب، من خلال إنشاء صندوقٍ مالي مخصص لتمويلها على نحوٍ يضمن استقلالها وعدم ارتباطها بجهة أو مؤسسة أو ممولٍ محدد.

وتسعى الجهات المنظمة إلى جمع مبلغ يتيح إنشاء وديعة مالية تكفل استمرار الجائزة لسنوات طويلة، على أن تُطلق الدعوة للمساهمة في الصندوق خلال الفترة المقبلة. وبعد استكمال التمويل المستهدف، سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء يتولى وضع الإطار العام للجائزة واختيار لجنة التحكيم والإشراف على مختلف مراحلها، من فتح باب الترشح واستقبال الأعمال وصولا إلى إعلان الفائزين.

ستخصص للروايات الحديثة الصادرة خلال العامين أو الأعوام الثلاثة السابقة لفتح باب الترشح

وستكون "جائزة صنع الله إبراهيم للرواية العربية" مفتوحةً أمام الروائيين العرب، وستخصص للروايات الحديثة الصادرة خلال العامين أو الأعوام الثلاثة السابقة لفتح باب الترشح. ولا تزال شروط المشاركة النهائية قيد الإعداد، على أن تعلن لاحقاً اللائحة المنظمة للجائزة، بما فيها معايير الترشح والفئات العمرية للمشاركين.

وتُمنَح الجائزة سنوياً في ذكرى ميلاد صنع الله إبراهيم، الذي كان من أبرز الأصوات الثقافية المناهضة للتطبيع مع إسرائيل وأحد الأسماء المؤثرة في الرواية العربية منذ ستينيات القرن الماضي، ومن ضمن أعماله "اللجنة" و"ذات" "شرف" و"برلين 69" وغيرها. وتميز مشروعه الروائي بالاشتغال على تحوّلات المجتمع المصري والعربي، واستحضار الوثيقة والتاريخ واليومي في بناء سردي اتخذ من الواقع مادة أساسية له. وكانت رواية "1970"، الصادرة عن دار الثقافة الجديدة في القاهرة عام 2019، آخر روايات صنع الله إبراهيم المنشورة، وفيها واصل اشتغاله على تداخل السرد الروائي مع الوثيقة والتاريخ، مستعيداً عام رحيل جمال عبد الناصر وما حمله من تحولات سياسية واجتماعية.