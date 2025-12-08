إطلاق الموقع الإلكتروني لـ"خريطة السياسات العامة للكتاب"

- أطلق التحالف الدولي للناشرين المستقلين خريطة جديدة تغطي 11 دولة عربية، تقدم أول تحليل مشترك للسياسات العامة المرتبطة بالنشر والتوزيع والحريات في هذه الدول. - تعتمد الخريطة على بيانات منهجية تشمل الإطار القانوني، وتنظيم السوق، ودعم النشر والترجمة، وحماية حقوق المؤلف، وتسلط الضوء على التحديات مثل ضعف دعم المكتبات وغياب سوق الكتب الرقمية. - تُعد الخريطة أداة تحليلية موضوعية توفر قاعدة بيانات للناشرين والباحثين لفهم الوضع الراهن وتحديد سياسات داعمة للنشر والمطالعة.

بعد أن طُوّرت خريطة السياسات العامة للكتاب في بلدان جنوب الصحراء الأفريقية الناطقة بالفرنسية ومدغشقر وأميركا اللاتينية عام 2019، أطلق التحالف الدولي للناشرين المستقلين مؤخراً خريطة جديدة عبر موقع إلكتروني خاص (publicbookpolicies.alliance-editeurs.org/ar) تُغطّي 11 دولة عربية، هي: مصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعُمان، وفلسطين، والسودان، وسورية، وتونس، واليمن.

تقدّم الخريطة، التي تعتمد على جمع بيانات منهجية عبر استبيان مشترك، ما يمكن اعتباره أول تحليل مشترك ومقارن للسياسات العامة المرتبطة بالنشر، والتوزيع، والحريات، وتهيئة سوق الكتاب في هذه الدول. حسب الوثائق المرتبطة بالمشروع، تغطّي الدراسة موضوعات متعددة تشمل الإطار القانوني، وتنظيم السوق، ودعم النشر والترجمة، وحماية حقوق المؤلف، ومكافحة القرصنة، ودعم المكتبات والقراءة.

فعلى سبيل المثال، في حالة دولة مثل مصر، يُدرج ضمن مؤسسات النشر: الهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، قصور الثقافة وغيرها من مؤسسات دعم الكتاب. وتبيّن الخريطة أن الصفقات العمومية للكتب المدرسية تُدار من قبل مؤسسات حكومية، لكن لا تتوفر أرقام دقيقة لنسبة ما يحصل عليه النشر الوطني من هذه الصفقات.

تُظهر الخريطة مقارنة بين الدول من حيث: مدى وجود مؤسسات رسمية معنية بالكتاب، وتنظيم السوق، ودعم الترجمة والنشر، ووجود مكتبات عامة، ووقوانين حماية حقوق المؤلف. من جهة أخرى، تُظهر أيضاً هشاشة في بعض الدول: ضعف دعم المكتبات، وغياب سوق للكتب الرقمية، واعتماد كبير على النشر الخاص دون دعم حكومي، وغياب إحصاءات دقيقة بشأن حجم النشر المحلي أو المشتريات العمومية. تُعدّ الخريطة أداة تحليلية موضوعية تسلط الضوء على الواقع المتباين لقطاع الكتاب في العالم العربي، كما توفر قاعدة بيانات أولية يمكن للناشرين والباحثين والسلطات الاعتماد عليها لفهم الوضع الراهن وتحديد سياسات داعمة للنشر والمطالعة.