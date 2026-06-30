- تقدم زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" لمحة عن أحدث الكتب في مجالات الفكر والأدب والتاريخ، بهدف تقديم قراءة أولية بعيداً عن الدعاية والنقد، مما يساعد القارئ العربي على فهم أعمق للنصوص. - تشمل الإصدارات البارزة كتباً مثل "عصر الخرافة" و"نصوصٌ رِحْليّة" و"معبد الكون"، بالإضافة إلى رواية "اعترافات AI حزين" وكتاب عن المخرج الإيراني عباس كياروستامي. - تتناول الإصدارات أيضاً قضايا ثقافية وسياسية مثل كتاب "الطريق" عن تركيا و"الاشتراكية ذات الخصائص الصينية"، وكتاب "يسرا.. حدوتة مصرية" الذي يستعرض مسيرة الممثلة يسرا.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.



عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، صدر كتاب "عصر الخرافة: روائع الأساطير" للمؤلف توماس بولفينش، بترجمة عقبة زيدان، في إطار مشروع يقدّم مدخلاً إلى علم الأساطير باعتباره عنصراً في قراءة الأدب وتذوقه. ويعرض الكتاب أهمية الأسطورة في تشكيل المخيال الأدبي عبر العصور، من خلال تتبع حضور الإحالات الميثولوجية في النصوص الشعرية والنثرية الكلاسيكية، خصوصاً لدى بايرون وميلتون، وما تخلقه من صور رمزية تتجاوز المعنى المباشر للنص. كما يهدف إلى تيسير فهم هذه المرجعيات عبر شواهد متعددة تمتد إلى أكثر من خمسة وعشرين شاعراً.



صدر عن منشورات جمعية أدباء بالأحساء كتاب "نصوصٌ رِحْليّة" ضمن إصدار جماعي يضم نحو 18 كاتباً وكاتبة من السعودية، بإشراف عبد الله علي الخضير. ويعود المشروع إلى دورة تدريبية في أدب الرحلة أُقيمت في جدة والدمام ضمن مبادرة وزارة الثقافة "أنتَ التدريبي". وقدّم المتدربون نصوصاً رحلية جمعت في الكتاب. ويشتمل على مقدمة للمشرف وقراءة نقدية للكاتب المغربي شعيب حليفي بعنوان "الرُّحيلة والقبض على الحكاية"، يشير فيها حليفي إلى تنوع الأسلوب بين الوصف والتوثيق. تتنوع وجهات الرحلات بين بوسطن ولندن وكريت وهونغ كونغ وتونس ومصر ومكة.

ضمن سلسلة "مصريات"، صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب "معبد الكون.. صفحات من تاريخ مصر القديمة" لعائشة محمود عبد العال، وهو قراءة لتاريخ الحضارة المصرية القديمة عبر عصورها المتتابعة، من البدايات الحجرية ونشأة الأسرات حتى الدولتين الوسطى والحديثة والعصور المتأخرة، مروراً بفترات الانتقال المختلفة. ويعتمد مقاربة تجمع السرد التاريخي بتحليل المصادر، مستعرضاً القوائم الملكية والبرديات وكتابات المؤرخين القدماء مثل مانيتون، إلى جانب شهادات الرحالة الإغريق والرومان والعرب، مؤكداً أهمية القراءة النقدية لتلك الروايات.



صدرت عن دار الساقي رواية "اعترافات AI حزين" للكاتب اليمني حبيب عبد الرب السروري. تقع الرواية في 208 صفحات، وتتناول علاقة إنسان بظلّه الرقمي، عبر حكاية "S" الذي يسقط فجأة على مائدة الفطور ويدخل في غيبوبة، ويصوّره الكاتب على حافة الموت. في غرفة المستشفى، يتولى "ناجي"، وهو نموذج ذكاء اصطناعي فائق درّبه "S" ليحاكيه ويعيش داخل عالمه، سرد القصة واستعادة حياة معلّمه: طفولته في عدن، وموت أمه، وأسفاره، وحكايات الحب القديمة، والأسرار التي لم يبح بها. ومن خلال ذلك، تناقش الرواية سؤال البقاء بعد الموت في زمن الذكاء الاصطناعي.

صدر عن دار أهوا، ضمن سلسلة "دراسات نقدية سينمائية"، كتاب "عباس كياروستامي: رائد السينما الإيرانية" للكاتب سجاد زريبي. يتناول الكتاب تجربة المخرج الإيراني الذي جذب جمهور السينما ببساطة أسلوبه، وهدوء عوالمه، واشتغاله على الإنسان في علاقته مع المكان. يقدّم كياروستامي في الكتاب مخرجاً صنع لغة خاصة في السينما الإيرانية، جمعت بين الشعرية والتأمل والحكمة، من خلال قراءة نقدية تضيء على صور متعددة من عالم كياروستامي، وقد جمع بين الإخراج والتصوير والكتابة والشعر، مع التوقف عند أثره السينمائي، وحضور أعماله خارج إيران.

ضمن سلسلة "الموسوعة السعودية للسينما" صدر عن دار جسور وجمعية السينما، كتاب "الطريق" للمخرج والكاتب الكردي يلماز غوني، بترجمة رويا إسماعيل. يقدّم الكتاب نصاً متصلاً بعالم الفيلم الذي أخرجه غوني مع شريف غورين، وفاز بالسعفة الذهبية مناصفة، وجائزة النقاد الدولية في مهرجان كان عام 1982. يقص حكاية سجناء يغادرون الزنزانة في إجازة قصيرة، ويتناول القيود التي تنتظرهم خارج السجن، مثل العائلة، والفقر. ويسلط الكاتب الضوء على الاضطهاد السياسي والاجتماعي في تركيا، كما يناقش قدرة السينما على تحويل السيرة الشخصية إلى ذاكرة جماعية.

صدر عن بيت الحكمة للثقافة كتاب "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية: ماذا قدّمت للعالم؟"، من تحرير دونغ تشن هوا وترجمة جورجينا القس زكريا. يقع الكتاب في 150 صفحة، ويتناول المسار السياسي والتنموي للتجربة الصينية، بقراءتها انطلاقاً من شروط الصين التاريخية والاجتماعية. ويناقش المؤلف عبر قراءة نظرية، ما قدّمته الاشتراكية ذات الخصائص الصينية للعالم من خبرة في التنمية، وطريق مستقل للتحديث، ونموذج في الإدارة والحكم، ورؤية للعلاقة بين الدولة والمجتمع. كما يضيء الكتاب على حضور "الحل الصيني" في النقاشات الدولية حول التنمية والحوكمة.

"يسرا.. حدوتة مصرية" مؤلف جديد لهاني سامي، صدر عن دار النخبة للنشر والتوزيع، وهو قراءة نقدية وإنسانية في المسار الفني للممثلة يسرا، عبر مقاربة تجمع التوثيق بالتحليل وتعيد تفكيك تجربتها الممتدة في السينما والمسرح والإذاعة والدراما التلفزيونية، وصولاً إلى حضورها العام ومشاركاتها الدولية. يركّز الكتاب على بناء صورة مركبة لتجربتها كمسار قائم على التراكم والتجريب وتعدد الوسائط التعبيرية، تشكّل عبر وعي فني متدرج يجمع بين الجرأة في اختيار الأدوار والبحث المستمر عن أدوات أداء جديدة. ويستعرض بداياتها ومرحلة التحول لنجمة.