- يتناول كتاب "دماغك والفن" العلاقة بين الفنون ووظائف الدماغ، مشيراً إلى أن التفاعل مع الفنون يعزز الصحة النفسية والمعرفية ويخفض التوتر، مع تقديم تطبيقات علاجية. - "المغرب والمغاربة" يقدم وصفاً لرحلة في المغرب في القرن التاسع عشر من منظور أوروبي، بينما "ثورة العبيد في الإسلام" يناقش ثورة الزنج في العصر العباسي باستخدام مصادر متعددة. - تتنوع الروايات بين "التغريبة السورية" التي تسرد صراع الإنسان في سورية، و"الزمن البرّي" الذي يزاوج بين الواقعية والتأمل، و"حفلة الدوبلير" التي تتناول التباس الهوية، و"بيت بابا شايع" الذي يقدم قراءة ساخرة للمجتمع الكويتي.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، ومؤلّفات في العلوم والتاريخ وغيرها.

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عن دار الروافد الثقافية، صدرت النسخة العربية من كتاب "دماغك والفن؛ كيف تغيّرنا الفنون" للباحثتَين سوزان ماغسامين وآيفي روس، بترجمة خالد الجبيلي. يندرج العمل ضمن أدبيات علم الجمال العصبي، ويقارب علاقة الفنون بوظائف الدماغ من منظور علمي يجمع بين العلوم العصبية والدراسات الجمالية. يقدم الكتاب أطروحة مركزية مفادها أن التفاعل مع الفنون عامل مؤثر في الصحة النفسية والمعرفية، يساهم في خفض التوتر وتعزيز المرونة العصبية وتنمية القدرات الإدراكية. ويعرض تطبيقات للفنون في العلاج وإعادة التأهيل وبناء الروابط الاجتماعية.



صدر عن مركز جسور للدراسات التاريخية والاجتماعية كتاب "المغرب والمغاربة"، في ترجمة أنجزها حسن الزكري عن اللغة الإنكليزية، وهو العمل السادس ضمن مشروعه في نقل نصوص أوروبية تناولت المغرب خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. الكتاب من تأليف آرثر ليرد (1822-1879). يقدم وصفاً لرحلة تمتد من طنجة إلى عدد من المناطق الداخلية، متناولاً ملاحظات عن المجتمع والفضاء المغربي قبل مرحلة الحماية. ويبرز أهمية النص في كشف زاوية النظر الأوروبية إلى المغرب خلال القرن التاسع عشر بين الرصد الميداني والتصورات الجاهزة.



صدرت عن "نينوى للدراسات والنشر والتوزيع" رواية "التغريبة السورية" للكاتبة سناء نور الله. يقدم العمل حكاية تنطلق من الذاكرة وتجارب الحياة اليومية في سورية ، وتقترب من صراع الإنسان مع المجتمع والخرافة والحب، عبر شخصيات متنوعة تعيش لحظاتها الخاصة من الانكسار والخوف والتأمل، وتختلف مصائرها رغم ما يجمعها من مشتركات. وتشير المادة التعريفية لدار النشر إلى أن الرواية لا تعتمد على التشويق التقليدي أو المفاجآت الدرامية، بل تراهن على سرد يعبّر عن تجربة إنسانية وجماعية، ويحمل صوت جيل كامل في مواجهة التحولات والتحديات.



عن دار الفارابي في بيروت، صدر كتاب "ثورة العبيد في الإسلام" للباحث أحمد علبي. يتناول العمل موضوع ثورة الزنج وقائدهم علي بن محمد، في عودة جديدة إلى دراسة هذا الحدث التاريخي الذي وقع في العصر العباسي بين عامي 869 و883م (255–270هـ)، في جنوب العراق. ويأتي العمل امتداداً لاهتمام طويل بالموضوع، ومتابعة لما نُشر حوله من دراسات وأبحاث في مجلات وكتب وأطروحات متفرقة حول العالم. ويعتمد الكتاب على حصيلة واسعة من المصادر بلغات متعددة، من بينها الألمانية والروسية والفارسية، جرى الإفادة منها عبر ترجمات وسيطة ومراجع مساعدة.



يقدّم كتاب "الأزمة الثقافية للمسيحية السياسية اللبنانية وصحوتها" للكاتب اللبناني جهاد الزين، والصادر عن دار سائر المشرق، قراءة فكرية لأحد أبرز إشكالات التجربة اللبنانية، مركّزاً على جذور الأزمة في البنية الثقافية للدولة. ينطلق من دور التعليم في تكوين النخبة التي أسهمت في بناء الكيان ثم عجزت لاحقاً عن حمايته. ويربط بين الحرب اللبنانية والتحالفات والوصايات من جهة، وأزمة اللغة والمعرفة والوعي من جهة أخرى. ويطرح في خلفية هذا التشخيص سؤالاً حول إمكان فهم الأزمة اللبنانية بعيداً عن الاصطفافات التقليدية.



تدور رواية "الزمن البرّي" للكاتب السوري حسين سليمان في فضاء سردي يزاوج بين الواقعية والتأمل. تتمحور أحداث العمل الصادر عن منشورات رامينا حول شخصية كندة التي تتحرك داخل بلدة سورية تتحول إلى كائن حي يحمل آثار الماضي وأصواته، فيما يغدو المكان جزءاً فاعلاً في بناء المعنى لا خلفية للأحداث. وتشتغل الرواية على فكرة الزمن بوصفه حركة متداخلة بين الماضي والحاضر، تعيد تشكيل وعي الشخصيات وعلاقاتها. كما تركز على العالم الداخلي للأفراد حيث تتشابك الهواجس الشخصية مع الإرث العائلي والاجتماعي ضمن بنية سردية متعددة الطبقات.



صدر عن دار العين للكاتب أحمد عبد اللطيف رواية "حفلة الدوبلير"، وتدور أحداثها بين إسبانيا في عهد فرانكو وجمهورية الحيرة الخيالية، تبدأ الحكاية مع إطلاق رصاصة في عيد تنصيب الرئيس، وتقص حكاية مؤلف مجهول يفرّ من الرقابة، فينسب عمله إلى مترجم لا وجود له، قبل أن يكتسب المترجم وجوداً روائياً خاصاً، ويبدأ رحلة البحث عن صاحب النص. وبالتوازي، يظهر رئيس يستعين بدوبليرات يؤدون عنه مهامه الوظيفية والحياتية، في عالم يلتبس فيه الأصل بالنسخة، حتى يغدو التمييز بين الواقعي والمزيّف سؤال الرواية المركزي ضمن ملهاة ساخرة عن السلطة.



عن منشورات رصاص، صدرت مجموعة قصصية بعنوان "بيت بابا شايع" للكاتبة الكويتية رقية القليش. تقدّم المجموعة قراءة ساخرة لتحولات المجتمع، متخذة من "المول" فضاءً يكشف ما يُخفى خلف اللمعان والاستهلاك. يظهر المول، كبيت جديد تصنعه الوجوه والعادات والعلاقات السريعة، وتتحول فيه الديوانيات إلى مقاهٍ، والهوية إلى صورة، والحضور إلى أداء رقمي، أكثر منه وجوداً حقيقياً. تضم المجموعة ثلاثاً وثلاثين قصة، وتتناول فيها القليش الحياة المعاصرة تحت الضوء، حيث هوس الظهور، والبث المباشر، وأحلام الثراء، والعلاقات التي تُعرض أكثر مما تُعاش.