- تتناول زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" أحدث الإصدارات في الفكر والأدب والتاريخ، مقدمة للقارئ العربي مختارات تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، مما يتيح تنوعًا ثقافيًا ومعرفيًا واسعًا. - من بين الإصدارات البارزة، كتاب "كيف نحيا ولماذا نموت" للويس ولبيرت، و"العربية الدارجة بالمغرب" لعبد العلي الودغيري، و"صور التقابل في رواية الحرافيش" لحنان راضي محمود. - تشمل الإصدارات المسرحية والتاريخية كتاب "ليدي ماكبث" لخزعل الماجدي، و"الأسطورة والحقيقة" عن محمد بن عبد الكريم الخطابي، و"شاي في الزمالك" لبوريس ميليكوفيتش، و"تنصيص الذاكرة" لعبد العزيز سعدي الجبوري.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، ومؤلّفات في العلوم والتاريخ وغيرها.

■ ■ ■

"كيف نحيا ولماذا نموت: الحياة السرية للخلايا" عنوان كتاب للباحث لويس ولبيرت، صدرت ترجمته عن دار التكوين، وأنجزها المترجم عبد اللطيف الصديقي. يحاول الكتاب الإجابة عن أسئلة كبرى: ما الحياة ولماذا جاءت؟ وكيف وجدت وكيف أدركناها وألفناها؟ لماذا نموت؟ هل فعلاً نموت أم أنّ الموت استمرار للحياة؟ وماذا يحدث للجسم والوعي بعد الموت؟ لكن قبل ذلك، لماذا نشيخ؟ ولماذا تبدو الحياة أقل بهجة كلما تقدمنا في العمر؟ الكتاب عبارة عن صرخة فلسفية، تعبّر عنها وصفة بيولوجية تلخص آلية البقاء وحتمية الموت من منظور علم الأحياء وتطبيقاته في الطب.



صدر عن دار مكتبة سلمى "العربية الدارجة بالمغرب: قاموس تأصيلي وتأثيلي ومقدمة دراسية"، للأكاديمي المتخصّص في العلوم اللغوية والمعجميات عبد العلي الودغيري. صدر القاموس في ثلاثة أجزاء، وليس الغرض منه وضع قاموس عام استقصائي لكل ألفاظ وتراكيب الدارجة المغربية، بجميع صيغها ومشتقاتها ودلالاتها. ويقف القاموس بصورة خاصة عند الألفاظ التي قد تخفى أصولها، ولا سيّما إذا كانت أعجمية، أو طرأت عليها تغييرات وتحولات أخفت حقيقتها مع كثرة الاشتقاق، والتداول في فترات زمنية متباعدة، أو كانت أصولها محلّ خلاف واعتراض وأخذ ورد.



"صور التقابل في رواية الحرافيش" عنوان كتاب للباحثة المصرية حنان راضي محمود، صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. يقدّم الكتاب دراسة تحليلية لرواية "الحرافيش" لنجيب محفوظ عبر منهج سيميائي يركّز على ثنائيات التقابل داخل النص مثل الحياة والموت، والقوة والضعف، كما يعرض مفاهيم ومصطلحات لغوية ونقدية تساعد في تحليل النصوص الأدبية منهجياً. ويتوقف الكتاب عند الكيفية التي أسهمت بها هذه الثنائيات في بناء الشخصيات وتشكيل مساراتها داخل الرواية، مبرزاً دورها في إنتاج المعنى وكشف الرؤى الفكرية الكامنة في النص.



صدر عن دار الكتاب "ليدي ماكبث" للكاتب خزعل الماجدي، ويجمع خمس مسرحيات، هي: "أنيموس" التي يبحث فيها الجانب الذكوري داخل شخصية المرأة. و"ليدي ماكبث" التي تقدم قراءة جديدة لمسرحية شكسبير، وتركز على الدور الذي لعبته الليدي ماكبث في دفع زوجها إلى مصيره المأساوي، ومسرحية "سردينال" التي تتبنّى موقفاً مناهضاً للحروب ومحتفياً بالحياة من خلال حكاية ملك آشوري تنهار مملكته. و"حارسات الريحان" التي تتناول رغبات ومشاعر مكبوتة لدى امرأتين يجمعهما حب الشخص نفسه، و"احتضار شيوخ الطريقة" التي تناقش عبث محاولة استعادة الماضي.



عن منشورات مونافريك برودكوم، صدر كتاب جماعي بعنوان "الأسطورة والحقيقة... سيرة وثائقية عن محمد بن عبد الكريم الخطابي"، يقع الكتاب في 466 صفحة، من إشراف محمد خباشي، ويضم عشر دراسات أعدّها باحثون ومتخصصون، استندت إلى وثائق إسبانية وإنكليزية رُفعت عنها السرية في السنوات الأخيرة. ويتناول الكتاب سيرة الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي منذ ولادته حتى وفاته، متتبعاً أبرز محطات مساره السياسي والنضالي وعلاقاته بالسلطات المغربية والاستعمارَين الإسباني والفرنسي، ثم مرحلة منفاه في جزيرة لا ريونيون، وإقامته اللاحقة في مصر.



"شاي في الزمالك" عنوان كتاب للمخرج والسيناريست الصربي بوريس ميليكوفيتش (1956)، صدر عن منشورات العربي، وهو عمل يجمع بين اليوميات والتأملات الشخصية. يقدّم الكتاب شذرات من الحياة اليومية بلهجة عفوية، ترصد تفاصيل العيش في المدينة واكتشاف الثقافة المصرية. تتضمن اليوميات نقداً ذاتياً يعترف فيه المؤلف أحياناً بتأثره ببعض الصور النمطية الغربية عن الشرق، كما يتناول الكتاب جوانب من حياته الشخصية، بما في ذلك الوحدة وتحديات التقدم في العمر والإدمان، مقابل لحظات أكثر إشراقاً ارتبطت بالطعام المصري وروح الدعابة المحلّية.



صدر عن منشورات بيت الشعر في المغرب كتاب جماعي بعنوان "كيليطو والشعر"، ويدرس جوانب من أعمال الناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو، انطلاقاً من أشغال ندوة أكاديمية نُظمت في مراكش بتنسيق مع الإيسيسكو وكلية اللغة العربية بجامعة القاضي عياض. يضم الكتاب دراسات لباحثين ونقاد، من بينها "تحرير الشعر من الأدب" لعبد السلام بنعبد العالي، و"عبد الفتاح كيليطو والمعرفة الفيلولوجية بالأدب" لمحمد الحيرش، و"عبد الفتاح كيليطو: السيرة والمسار" لحسن بحراوي، إلى جانب مقاربات تتناول حضور أبي العلاء المعري، ومنطق التأويل، في تجربة كيليطو.



عن دار الآن ناشرون وموزّعون، صدر للباحث العراقي عبد العزيز سعدي الجبوري، كتاب بعنوان "تنصيص الذاكرة: رواية الطوفان الثاني لفاتح عبد السلام نموذجاً". يأتي الكتاب في سياق الاهتمام النقدي المتنامي بالسرد العراقي ما بعد الحروب والتحوّلات الكبرى، ويقدّم قراءةً تحليلية معمّقة لرواية "الطوفان الثاني"، التي صدرت طبعتها الأولى عن الدار العربية للعلوم في بيروت عام 2020، متّخذاً من مفهوم الذاكرة محوراً تأويليّاً رئيساً، بوصفه البنية التي تنتظم عبرها حركة السرد، وتتقاطع داخلها طبقات الزمن، وتحضُر من خلالها خرائط المكان.