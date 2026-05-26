في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، ومؤلّفات في العلوم والتاريخ وغيرها.

■ ■ ■

صدر للأكاديمي المغربي عبد العلي الودغيري كتاب جديد بعنوان "العربية بين الإهمال والاستعمال" عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. يتناول الكتاب علاقة اللغة بالبناء الحضاري والتنمية، مؤكداً أن النهوض لا يتحقّق بالتخلي عن اللغة الأم والذوبان في لغات الآخرين، وإنما بنقل المعارف والعلوم إلى العربية وتطويرها لتواكب التحولات المعرفية والثقافية. ويطرح الكتاب تصوراً يقوم على الجمع بين تحصيل المعرفة الحديثة والمحافظة على الهوية اللغوية، عبر تعريب العلوم واستيعابها وإعادة إنتاجها ضمن السياقات الثقافية المحلية.



صدر عن نادي الكتاب "دليل كامبريدج لفلسفة القانون"، من تأليف جون تاسيولاس وترجمة عبد الله الركف. يقع الكتاب في 596 صفحة، ويناقش المشكلات الفلسفية في مجالات محددة من القانون، مثل القانون الجنائي، والقانون الدولي العام. يضم الكتاب مقدمة شاملة للموضوعات الرئيسة في فلسفة القانون، بمشاركة مجموعة من الباحثين المتخصّصين في هذا المجال، مثل: جون فينيس، ومارثا نوسباوم، وفريد شاور، وأونورا أونيل، وأنتوني داف. ويناقش طبيعة القانون بوصفه شكلاً من أشكال النظام الاجتماعي، وتأثير قيم العدالة وحقوق الإنسان في فهمنا للقانون.



صدر عن جمعية الفلسفة السعودية كتاب "الفلسفة الصغير"، من تأليف ريتشل بولتون وترجمة طريف السليطي. يقع الكتاب في 132 صفحة، وتقدّم فيه المؤلفة نبذة تعريفية موجزة عن تاريخ الفلسفة، منذ العصر اليوناني حتى مطلع القرن الحادي والعشرين. يتوجّه الكتاب إلى القارئ المستجد، مقدّماً تعريفاً بالفلسفة، وممكّناً إياه من ربط التيارات الفلسفية بعضها ببعض، كما يمنح القارئ مساحة خاصة للتفكير في أمهات الأفكار الفلسفية، من خلال تسليط الضوء على آراء عدد من الفلاسفة والمفكرين، والتعريف بالمدارس الفلسفية وحقبها الزمنية المختلفة.



"الظنّان.. رزنامة العام المنصرم" عنوان كتاب شذرات للروائي الإيطالي جزوالدو بوفالينو صدر عن دار فواصل، بترجمة أمارجي. يتكوّن العمل من شذرات تجمع بين الضوء والظلال، ويتأمل هشاشة الإنسان وثقل الذاكرة وخفة الحياة المتسربة بين التفاصيل اليومية، إذ تتقاطع الكتابة بين الشعر والفلسفة في محاولة لالتقاط ارتعاش المشاعر وحيرة الفكر وتحويل الزمن إلى لغة نابضة. ويُنظر إلى الكتاب بوصفه رحلة داخل المساحات الخفية في الذات التي لا تنكشف إلّا عند مواجهة الحقيقة وحدها، صدرت لبوفالينو ترجمات بالعربية منها روايته "أكاذيب الليل".



عن دار جداول للنشر والترجمة والتوزيع صدر في بيروت كتاب "اليمن... المَهَمة المستحيلة" للسفير سعد بن محمد العريفي، الذي يوثق تجربته الدبلوماسية بين 2012 و2023، خلال عمله رئيساً لأول بعثة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن وسفيراً للسعودية لدى الاتحاد الأوروبي. يتناول الكتاب الذي قدّم له أمين عام المجلس جاسم البديوي دور مجلس التعاون الخليجي في إدارة الأزمة اليمنية عبر المبادرة الخليجية، ومواكبة تنفيذها، ودعم مسار الحوار الوطني، وصولاً إلى تطورات أدت إلى "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، إضافة إلى مبادرة 2021.



صدر عن دار توبقال كتاب "اغتراب الصوفي: قراءة في شعرية ابن عربي" للكاتب المغربي علي كرزازي. ويتناول الكتاب أنماط الاغتراب التي ميّزت الخطاب الصوفي لدى محيي الدين بن عربي، مثل الاغتراب المكاني والوجودي والمعرفي، إلى جانب مناقشة الخصائص الفنية والجمالية والرمزية للغة الصوفية وخيالها. ويسلّط الكتاب الضوء على العلاقة بين المعرفة الصوفية ومسالكها الوجدانية، من خلال موضوعات الأنس والوحشة، والطرب والحب، والقلق والوجد، والتعالي والتجاوز، كما يناقش أحوال المتصوف المسلم في الغرب الإسلامي ضمن مجموعة من المفارقات الحسيّة.



"اشتباكات غابة الأرز" عنوان أحدث روايات الكاتب والروائي إسماعيل غزالي عن دار المتوسط في إيطاليا. تدور الرواية حول صحافي تلفزيوني يتوجه إلى غابة الأرز لإنجاز ريبورتاج عن شجرة "أرز غورو"، قبل أن تتحول الرحلة إلى فضاء غرائبي تتداخل فيه الكوابيس والوقائع. وتستند الرواية إلى بناء يجمع التوثيق الصحافي بالمناخ البوليسي، بتتبع تحولات الشخصيات داخل فضاء معزول ومشحون بالغموض، كما يراهن الغزالي بأسلوبه السردي كثيف اللغة، على مساءلة العلاقة بين الإنسان والطبيعة، ضمن رؤية سردية تتجاوز المحلي نحو أسئلة ذات طابع إنساني أوسع.



في رواية "جنة البرابرة" للكاتب السوري خليل صويلح، الصادرة في طبعة ثانية عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، يقدّم الكاتب نصاً مشبعاً بالتأملات الوجودية وأسئلة الهوية والخراب الداخلي، عبر لغة كثيفة واستعارات حادّة تستحضر صورة وطن ينهار ببطء تحت وطأة الشعارات الكبرى والزيف المؤجل. ويغوص السرد في إعادة اكتشاف الذات الممزقة، كاشفاً عن صراع الإنسان مع القمع والخوف، فيما تتحول صورة المستنقع والجسد الغارق في الغيبوبة إلى استعارة لوطن مأزوم. من إصدارات صويلح في الرواية: "عزلة الحلزون" و"احتضار الفرس" و"ماء العروس".