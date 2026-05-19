في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، ومؤلّفات في العلوم والتاريخ وغيرها.

صدر للكاتب والأكاديمي عبد الفتاح لحجمري كتاب "حياة تمشي على رؤوس أصابعها: أساطير صغيرة من مسافة نصف خطوة"، عن دار أبي رقراق بالرباط. ويقترح الكتاب مقاربة تأملية لليومي، باعتباره مجالاً لتشكل "أساطير صغيرة" كامنة في التفاصيل العابرة، من الحركة في الشارع إلى الإيماءات والصمت. ويطرح أسئلة حول قدرة الإنسان على تحويل العادة إلى وعي نقدي، والتفكير في إمكان قراءة العلامات الخفية قبل أن يطويها الزمن. كما يدعو إلى تجاوز الملاحظة السطحية نحو قراءة فلسفية للوجود، تجعل اليومي نصاً مفتوحا يعيد بناء العلاقة بين الفرد والعالم.



عن دار صفصافة للنشر والتوزيع، صدرت رواية "استحضار نصب تذكاري في البندقية" للكاتب المغربي خالد اليملاحي، بترجمة بسنت فؤاد، في عمل يستند إلى واقعة صادمة وقعت عام 2017 حين أقدم شاب جامبي لاجئ على إلقاء نفسه في القناة الكبرى بمدينة البندقية أمام أنظار المارة. وتنطلق الرواية من هذه اللحظة لتبني سرداً بحثياً يتقاطع فيه الواقع بالخيال، عبر تحقيق صحفي يعيد تركيب الحادثة ويستدعي أسئلة الذاكرة والمنفى والمعنى. ويحول النص مدينة البندقية إلى فضاء روائي كثيف بالأسئلة حول الإنسان والاغتراب، عبر تداخل أصوات تستحضر قضايا الهجرة والعدالة.



بشراكة مع "مركز معارف المستقبل للبحوث والدراسات"، صدر في جزأين عن "عقول الثقافة للنشر والتوزيع"، كتاب "النهضة اليابانية: دراسة في تجربة المصالحة بين الهوية والحداثة" لسلمان بونعمان. ويؤسس العمل أطروحته على اعتبار المصالحة بين الهوية والحداثة مدخلاً لفهم التجربة اليابانية، من خلال تتبع جذور النهوض منذ مرحلة التوكوغاوا وبدايات الميجي وما بعد 1945، وتحليل تفاعل السياسة والدين والاقتصاد والتعليم في بناء مسار التحديث. وينتقد مقولة "المعجزة اليابانية"، مقدما مقاربة حضارية ترى النهضة نتاج تراكم بطيء وتفاعل داخلي وخارجي.



عن المركز الثقافي للكتاب، صدر كتاب "مع جاك بيرك، آخر المستشرقين" للباحث اللبناني شربل داغر، وهو عمل حواري يستعيد مسار المفكر الفرنسي في سنواته الأخيرة. يجمع الكتاب شهادات تمتد بين فرنسا وعدد من البلدان العربية مثل المغرب والجزائر ومصر ولبنان، كاشفاً عن علاقة بيرك بالعالم العربي. كما يتناول تحوّلاته الفكرية بين البحث الأكاديمي والانخراط في قضايا المجتمع. وتبرز الحوارات اهتمامه بتحليل البنى الاجتماعية مع وعيه تحولات المنطقة، كما يمرّ على شخصيات تركت أثراً في مساره مثل جمال عبد الناصر وإدوارد سعيد وطه حسين.



صدرت عن دار المدى مجموعة "ثلاث حكايات من حياة كنولب" للكاتب الألماني هيرمان هسه، في عمل يضيء جانباً إنسانياً عميقاً من تجربته الأدبية. تقدّم الحكايات التي ترجمها ماجد الحيدر، صورة رمزية لشخصية كنولب، الذي لا ينتمي إلى النمط التقليدي للبطل الروائي. فهو ليس ساعياً إلى الاستقرار أو الإنجاز بقدر ما يعكس رغبة دائمة في الترحال والحرية. ومن خلاله يطرح هسه سؤالاً حول معنى العيش خارج القيود الاجتماعية. وتتجسد الرحلة هنا كخيار وجودي لا كتنقّل عابر في المكان، في تأمّل أدبي بمعنى الانفلات من الثبات والبحث عن الذات.



صدرت عن دار نوفل - هاشيت أنطوان رواية "الكهل الذي نسي" للكاتب الجزائري سمير قسيمي، وهي عمل سردي مركّب يستكشف علاقة الذاكرة بالهوية والكتابة عبر مستويات متعددة من السرد النفسي والتخييل الذاتي والاستقصاء التاريخي. تدور الرواية حول كهل فاقد للذاكرة يعيش في مصحّة غامضة تحت رقابة سلطة عسكرية، بالتوازي مع حكاية كاتب يُدعى سمير يواجه عجزاً إبداعياً قبل أن يُدعى إلى فضاء سري يُعرف بـ"دائرة الكتّاب المجهولين". ومع تداخل المسارين، تتقاطع الذاكرة الفردية مع الذاكرة الجماعية، ويتحوّل البحث عن الماضي إلى مساءلة لفعل الكتابة نفسه.



يقدّم كتاب "رواد الواقعية في السينما المصرية" للباحث وليد سيف، الصادر عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، قراءة في تجربة المخرج المصري كمال سليم باعتباره أحد مؤسسي الواقعية في السينما المصرية، حيث نقل الفن من أجواء القصور والميلودراما إلى فضاء الحارة والشارع المصري. ويركّز على فيلمه الأهم "العزيمة" بوصفه نقطة تحول أساسية جعلت من السينما مرآة للمجتمع، من البطالة إلى الصراع الطبقي. كما يتناول تأثير تجربته في أجيال لاحقة من المخرجين مثل صلاح أبو سيف، الذين استلهموا منه فكرة أن الحارة يمكن أن تكون بطلاً درامياً.



صدر عن "محترف أوكسجين للنشر" كتاب "الرسّام الذي نسي مرسمه في اللوحة" للفنان والكاتب الإماراتي ناصر نصرالله. ينطلق الكتاب من تساؤلات وجودية وجمالية حول شكل المثالية وحدود الإدراك، ليقترح لغة بديلة لفهم العالم تقوم على اللعب والتفكيك وإعادة التكوين. يقدّم نصرالله رؤية يعتبر فيها الخيال أصل التجربة الإنسانية، بينما تتحول الحياة اليومية إلى مساحة فنية قابلة لإعادة الرسم باستمرار. كما تنفتح النصوص على مفارقات تجمع بين المتناقضات، حيث تتجاور الحرب مع الطفولة، والحيوان مع البحر، والخيال مع المادة.