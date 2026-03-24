- تقدم زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" لمحة عن أحدث الإصدارات في الفكر والأدب والتاريخ، مع التركيز على قراءة أولى بعيداً عن دعاية الناشرين، مما يساعد القارئ على فهم أعمق للنصوص. - من بين الإصدارات البارزة: "دولة لبنان" لزياد أبو ريش، و"قضية أحمد وش العيّل" لمحمد عبد الجواد، و"يوميات غنائية" لكريستيان غيرهاهر، مما يعكس التنوع في السياسة والأدب والموسيقى. - تشمل الإصدارات الأخرى: "البصمة الأسلوبية" لعبد الرحمان إكيدر، و"هواءٌ بيننا" لمحمد بنيس، و"تمرد جهيمان" لياروسلاف تروفيموف، و"تاريخ المجتمعات الإسلامية في العصور الوسطى" لإدواردو منثانو مورينو.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، ومؤلّفات في العلوم والتاريخ وغيرها.

صدر عن منشورات جامعة ستانفورد كتاب "دولة لبنان: السياسة الشعبية وبناء المؤسسات في أعقاب الاستقلال" للباحث زياد أبو ريش. يقدّم المؤلف دراسة موسّعة حول لبنان بعد حصوله على الاستقلال الرسمي عام 1943، ويتتبع خلال السنوات الاثنتي عشرة التالية كيفية بناء وإصلاح الترتيبات المؤسساتية التي شكلت الدولة اللبنانية، مضيئاً التحالفات والصراعات بين مختلف الطبقات والمذاهب والجغرافيا والأيديولوجيات. يستعرض أبو ريش مجالات عدة مثل أنظمة العمل، وحق المرأة في التصويت، وتوفير الكهرباء في بيروت، والتعليم العام، والقوات المسلحة.

"قضية أحمد وش العيّل" عنوان رواية للكاتب المصري محمد عبد الجواد، صدرت عن منشورات تنمية. يستكمل العمل العوالم الواقعية التي نسجها عبد الجواد (1988) في عدد من أعماله السابقة، مثل: "عودة ثانية للابن الضال"، و"جنازة البيض الحارة"، و"أميرة البحار السبعة"، و"الواقعة الخاصة بأموات أهله". من أجواء الرواية نقرأ: "وبعدما صعد السر الإلهي واكتسب المشهد صمتاً جديراً بانطفاء أبدي قاس لشعلة شقاوة، وصل الصوت إلى قمة المرتفع وبكى الرجل بصيحة تقطع القلب، حتى إن محمد علي ضبط نفسه وقد تبلّل بنطاله بدفء تسرب إلى روحه".



يستعرض كتاب "يوميات غنائية" للباحث الموسيقي كريستيان غيرهاهر فن أداء "الليدر" (طريقة لأداء الأغاني الكلاسيكية الألمانية) مع تركيز على فرانز شوبيرت وأقرانه. يوضح الكتاب الصادر عن منشورات Faber & Faber كيف أن موسيقى شوبيرت، المكتوبة في الأصل للدوائر المنزلية الحميمية وليس للعروض العامة، تجمع بين البساطة والعمق التعبيري الكبير، وغالباً ما تكشف عن مشاعر أكثر من المعنى الحرفي للكلمات. ويؤكد التحدي الذي يواجه المغني في أن يعيش الأغنية دون فرض شخصيته أو تمثيل مسرحي، مقترحاً أسلوباً منفصلاً يترك الموسيقى تتحدث بنفسها.



"البصمة الأسلوبية؛ مقاربات في التراث النقدي العربي والدراسات البينية الحديثة" عنوان كتاب الأكاديمي المغربي عبد الرحمان إكيدر الذي صدر عن دار أكورا. يستكشف الكتاب حضور الفكرة ضمنياً في التراث العربي عبر مسائل الطبع والصنعة والانتحال واللفظ والمعنى. كما يعرض التحولات في الدرس الأسلوبي الحديث، لا سيما الأسلوبية الإحصائية، وامتداداتها في الكشف عن الانتحال وتمييز النصوص وتحقيق المخطوطات ورصد النصوص المنتجة آلياً، ويؤكد على قيمة المقاربات البينية في ربط الماضي بالحاضر وتطوير فهم أعمق للخصائص الفنية والدلالية للنصوص.



صدرت عن دار emuse في ميلانو الترجمة الإيطالية لديوان الشاعر المغربي محمد بنيس "هواءٌ بيننا"، في طبعة تضم 144 صفحة من الحجم المتوسط وترجمة مشتركة لكلّ من يولاندا غواردي وحسين بنشينة. ويستند الديوان إلى تصور شعري وفلسفي يرى في الهواء رمزاً للصيرورة والوجود والملاقاة بين الذات والآخر، حيث تمزج نصوص الديوان بين التأمل الوجداني والتأثيرات الفكرية، وتبدي لغة نصية متفردة تجسد هذا الانعكاس الوجودي. نُشر العمل بالعربية عام 2024 ضمن سلسلة "براءات" لدى منشورات المتوسط، ويتقاطع مع رؤى بنيس حول الحرية والوجود.



عن دار الرواق للنشر والتوزيع صدرت رواية "انحناء رضا الطويل" للكاتبة ألفت عاطف. يتناول العمل حكاية رجلين من مدينة واحدة وزمنين مختلفين: أب يواجه فقداً أليماً ويحاول التعافي عبر الحكي، وشاب تتغير حياته جذرياً إثر حادث مأساوي تفقد فيه أخته التوأم حياتها. يستند النص إلى بناء يقوم على توازي المسارين وتقاطعهما داخل فضاء مديني واحد. كما يبرز حضور الحكي بوصفه آليةً لمواجهة الفقد وإعادة تشكيل الذات، ضمن لغة تميل إلى التكثيف والتأمل، مع تعمق في دراسة أثر الأحداث المفصلية على هوية الشخصيات وعلاقتها بالمدينة والمجتمع.



عن دار الجمل، صدر كتاب "تمرد جهيمان: القصة الكاملة مع وثائق نادرة جداً"، من تأليف ياروسلاف تروفيموف، وترجمة حمد العيسى. يقع الكتاب في 740 صفحة، ويعرض عبر وثائق وصور حادثة الاستيلاء على الحرم المكي. كما يناقش ارتباط الأيديولوجيا الجهيمانية، بسلالات إسلاموية أكثر عنفاً، مثل تنظيم القاعدة و"داعش". يُضيء المؤلف على جذور العنف المنظّم في المجتمع السعودي، سواء على المستوى الفكري، أو في سياق الجماعات الجهادية المسلّحة، مُرجعاً ذلك إلى سيطرة مئات من الإسلاميين الراديكاليين، غالبيتهم من السعوديين على الحرم المكي عام 1979.



صدر عن مدارات للأبحاث والنشر كتاب "تاريخ المجتمعات الإسلامية في العصور الوسطى"، من تأليف إدواردو منثانو مورينو، وترجمة محمد علي دبور. يقدّم الكتاب رؤية عن المجتمعات الإسلامية منذ نشأتها إلى قيام الدولة العثمانية، محاولاً التحديد الجغرافيَّ لتلك الأقاليم، التي تمتد من الحدود الشرقية لبلاد فارس حتى الشمال الأفريقي، بما في ذلك شبه الجزيرة الإيبيرية، وبعض مناطق جنوب أوروبا. ويناقش دور الإسلام في قيام هذه المجتمعات، مقارناً بينها وبين المجتمعات الأوروبية في العصور الوسطى، فيما يتعلق بالنظم السياسية والاقتصادية.