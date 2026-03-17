- تقدم زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" أحدث الإصدارات في الفكر والأدب والتاريخ، بما في ذلك السير الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، مما يتيح للقارئ العربي استكشاف نصوص جديدة بعيداً عن الدعاية التقليدية. - تشمل الأعمال الأدبية البارزة الترجمة العربية لكتاب "الميتاقص" وكتاب "أهمية المخطوطات وفنون الكتاب الفارسي"، بالإضافة إلى روايات مثل "خلوة النقص" و"أرملتان في مخيم اللجوء" التي تعكس تجارب إنسانية عميقة. - تتضمن الكتب التاريخية والفكرية كتاب "الطروادي الأخير" و"رؤى مصرية سابقة على فكر نيتشه"، بالإضافة إلى "أردوغان من الكلمات إلى النفوذ" و"تاريخ مصر"، مما يقدم رؤى وتحليلات جديدة ومؤثرة.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، ومؤلّفات في العلوم والتاريخ وغيرها.

عن مشروع كلمة، صدرت الترجمة العربية لكتاب "الميتاقص" للناقدة الأميركية يائيل شليك، وأنجزها الباحث والمترجم أحمد خريس. يتناول الكتاب نمطاً من الكتابة القصية ظهر معبراً عن أدب ما بعد الحداثة، بُعيد منتصف القرن الماضي تقريباً. ويعني "الميتاقص" تشييد عالم عن طريق الإيهام بالواقع، ثم خرقه عبر التعليق عليه، نقدياً، داخل العمل نفسه؛ إنه أدب يشكك في ماهيته الأدبية فلسفياً، فينعكس على نفسه دائماً، ويحيل إليها. وهو يتنصل من أعراف الواقعية الأدبية، ويناهضها بشراسة، فيحيل إلى النصوص الأدبية السابقة لا الواقع الخارجي.



"أهمية المخطوطات وفنون الكتاب الفارسي في العصر الحديث المبكر" عنوان كتاب للباحثة ماريانا شريف سيمبسون، صدر عن منشورات جامعة أدنبرة. يقدّم الكتاب دراسة معمقة للمخطوطات الفارسية، من حيث ماديتها وطرق إنتاجها في الفترة الممتدة من القرن الرابع عشر حتى القرن السابع عشر. ويؤكد أهمية دراسة الكتب المصنوعة يدوياً بوصفها أشياء ثلاثية الأبعاد بالتوازي مع البحث النصي والتاريخي والتحليل الفني. يسلط الكتاب الضوء على مخطوطات في مجموعات حول العالم (الشرق الأدنى، وأوروبا، أميركا الشمالية)، بما في ذلك التي لم تحظَ بالدراسة الكافية.



للروائية العراقية عالية ممدوح، صدرت عن دار الآداب رواية "خلوة النقص". تستكشف الرواية علاقة الإنسان بالألم والمرض والنقص والموت، من خلال سرد متداخل بين الماضي والحاضر، والضميرين "هي" و"أنا"، مستعرضة تفاصيل العائلة وتجاربها الصحية وتأثيراتها النفسية. تُقدّم الرواية المرض كائناً حيّاً مؤثراً على الجسد والروح، مع تصوير دقيق لتأثيره على العلاقات اليومية. تعتمد ممدوح على التدوين وسيلةً لفهم الألم، مستغلة اللغة والصور لتوثيق التجربة. تمزج الرواية بين الواقعي والمتخيّل، بين الرحلات والذكريات والمواجهات مع هشاشة الجسد.



عن دار زقاق الكتاب للنشر، صدرت رواية "أرملتان في مخيم اللجوء" للكاتبة السورية ابتسام شاكوش التي تقع في 140 صفحة من القطع المتوسط. تعكس الرواية تجارب السوريين خلال الحرب والنزوح من خلال امرأتين أرملتين تعيشان واقع الحياة في أحد مخيمات النزوح السورية بعد تهجير السكان بالقصف والدمار. كما تستكشف الرواية الذاكرة والانتماء والمعاناة الاجتماعية والنفسية بفعل الحرب وتداعياتها، وتطرح تساؤلات حول معنى الوطن والعدالة في سياق اللجوء والمأساة، حيث تختلف رؤية كل بطلةٍ للحرب والماضي والمستقبل داخل الخيمة الواحدة.



صدر كتاب "الطروادي الأخير: حوارات مع محمود درويش" تقديم وتحرير سعيد البرغوثي، ويقع في 522 صفحة تضم تسعة فصولٍ منظمة، حول حياة وتجربة الشاعر الفلسطيني منذ بداياته في قريته المندثرة وحتى آخر لقاءاته الصحافية، ومنها "على ضفاف السياسة" و"اللقاء الأخير مع محمود درويش". يجمع الكتاب حوارات نادرة ومتباعدة زمنياً نشرت منذ أواخر الستينيات في الصحف والمجلات، ويقدم رؤيته عن الوطن والذاكرة والسياسة والشعر من منظور نقدي وإنساني. كما يبرز الكتاب تطور شعره بين البلاغة والصدق الشعري، ويحلل علاقاته العائلية والصحافية ومنفاه.



"رؤى مصرية سابقة على فكر نيتشه" عنوان كتاب فوزية أسعد الذي صدر عن المركز القومي للترجمة. يقدم الكتاب الذي نقله إلى العربية محمد حسونة قراءةً جديدة لفكر نيتشه تتجاوز الرؤية الغربية التقليدية المحصورة في اليونان، مؤكّداً أن فلاسفة الغرب لم ينفصلوا عن تأثيرات الحضارات القديمة، لا سيما مصر الأوزيرية. يسلط الكتاب الضوء على امتداد الميثيولوجيا المصرية القديمة وكيفية تأثيرها على الفكر الغربي، وصولاً إلى فلسفة نيتشه، ليقدّم رؤية نقدية تربط بين التراث المصري والفكر الأوروبي الحديث، بعيداً عن المصادر اليونانية فقط.



صدر عن منشورات جدل كتاب "أردوغان من الكلمات إلى النفوذ: أبعاد خطاباته السياسية ودورها في نهضة تركيا"، للباحثة آلاء عبد الله روح الدين، يقع الكتاب في 190 صفحة، وتناقش المؤلفة عبر تحليل خطابات الرئيس التركي كيف تشكّلت صورة تركيا الخارجيَّة، وتتناول "المشروع الأردوغاني" الذي يجمع بين الأيديولوجية الإسلامية هويةً ثقافيةً تعيد وصل تركيا بجذورها التاريخية، والمبادئ العلمانية باعتبارها حركةً سياسيةً تؤطر مؤسسات الدولة وتمنحها أدوات الاستقرار والتأثير، وتستعرض المواقف التركية في قضايا إقليمية، وتدخلات تركيا في دول الجوار.



عن دار الكرمة، صدر كتاب "تاريخ مصر: من 33 مليون سنة قبل الميلاد حتى ثورة 1952" للمؤرخ هاري عدس، بترجمة سها السباعي. يقع الكتاب في 448 صفحة، ويقدّم رحلة موجزة تغطي تاريخ مصر كاملاً، من عصور ما قبل التاريخ وحتى قيام ثورة يوليو عام 1952. ويعرض المؤلف تطوّر المجتمع المصري عبر العصور القديمة والوسيطة والحديثة، مع التوقف عند أبرز التحولات السياسية والثقافية التي شكّلت تاريخ مصر. كما يحتوي الكتاب على قائمة مفصلة بحكام مصر، وتسلسلاً زمنياً للأحداث الكبرى، ومسرداً تاريخياً وقائمة بالمصطلحات وشرحها، إضافة إلى خرائط ورسوم.