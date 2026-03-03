- تقدم زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" أحدث الإصدارات في الفكر والأدب والتاريخ، متضمنة السير الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، مما يتيح للقارئ العربي استكشاف نصوص جديدة بعيداً عن الدعاية التقليدية. - من بين الإصدارات البارزة، كتاب "العقل والحنان" لسعيد ناشيد و"صانع المطر" لحمود الدغيشي، بالإضافة إلى "مناهج في تاريخ الفن الإيكولوجي النقدي" الذي يربط الفن بالأزمات البيئية. - تتضمن الأعمال الأدبية ديوان "سقوط رداء الحرب" لهند جودة و"المساهمة العربية المنسيّة في رسم عصر النهضة" لشاكر لعيبي، بالإضافة إلى ديوان "فلسطينيات" ورواية "14 شارع الزهور".

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، ومؤلّفات في العلوم والتاريخ وغيرها.

يقدم كتاب "العقل والحنان" للباحث المغربي سعيد ناشيد، الصادر عن دار التنوير، قراءة فلسفية للحب بوصفه سؤالاً محورياً في البحث عن المعنى الإنساني والأخلاقي. يبدأ المؤلف عمله بمحاكمة رمزية للحب، ليبيّن سوء الفهم الذي يحيط بهذه العاطفة الكبرى في التجربة الإنسانية. من خلال هذا التصور الأولي، يوضح ناشيد أن البشر كثيراً ما يختزلون الحب في شعور رومانسي أو نزوة عاطفية، متجاهلين أبعاده الفلسفية. ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى تقديم مرافعات فلسفية تاريخية، مستعرضاً آراء الفلاسفة الذين اعتبروا الحب فضيلة متكاملة مع العقل والحنان.



"صانع المطر.. قراءة في ميثولوجيا الوعل" عنوان كتاب الباحث العُماني حمود الدغيشي الذي صدر عن "مؤمنون بلا حدود". يتناول الكتاب أسطورة الوعل ودراسة النظريات المختلفة لتفسيرها، من التحليل النفسي إلى النظرية الوظيفية والبنائية، مع التركيز على العلاقة بين الإنسان القديم والكون والطقوس الدينية، وقداسة الوعل ودوره في الميثولوجيا العربية القديمة، باعتباره رمزاً للخصب ووسيطاً بين الأرض والآلهة، مستشهداً بالنقوش التاريخية. ويوضح الدغيشي أن طقوس العبادة المرتبطة بالوعل والقمر استمرت في الثقافة العربية حتى العصر الحديث.



صدر عن منشورات جامعة مانشستر، كتاب "مناهج في تاريخ الفن الإيكولوجي النقدي" بتحرير أولغا سميث وأندرو باتريزيو، ويُعد مرجعاً شاملاً في منهجيات النقد البيئي في تاريخ الفن. يضم الكتاب 23 مقالاً أكاديمياً من باحثين يستعرضون أساليب متنوعة مثل الإيكوفيمينزم، والأنظمة البيئية الكوكبية، والنقد البيئي المادي، والإيكوبويتيك (الشعرية البيئية) لسكان الشعوب الأصلية، مع مقدمات تحريرية توجّه القارئ داخل هذا الحقل البحثي الناشئ. ويبين كيف يمكن ربط الفن بالأزمات البيئية والعدالة الاجتماعية بدل التركيز فقط على الجماليات الشكلية.



"سقوط رداء الحرب" عنوان كتاب جديد للشاعرةِ الفلسطينيةِ هند جودة، صدر عن منشورات المتوسط ضمن سلسلة "براءات" التي تخصّصها الدار للشعر والقصة والنصوص. يقع الديوان في 96 صفحةً، ويضمّ نصوصاً نثرية قصيرةً مكثّفة تقارب الحرب بوصفها تجربةً إنسانية وجسدية، بعيداً عن معجمها السياسي والإحصائي. وتطرح النصوص الحرب رداءً قابلاً للخلع، في تحوّلٍ لغوي يفتح أفقاً للتشبّث بالحياة وسط الانهيار، مع إبراز حضور الجسد الأنثوي شاهداً فاعلاً في مواجهة العنف اليومي. ويقدّم الكتاب بناءً نصياً يقوم على التكثيف والاقتصاد اللغوي.



صدر عن دار ظلال وخطوط كتاب "المساهمة العربية المنسيّة في رسم عصر النهضة: تصاوير مخطوطة سلوان المطاع والمساهمة المغاربية في القرن 16" للمؤلّف شاكر لعيبي. يتناول الكتاب منمنمات مخطوطة "سلوان المطاع في عدوان الأتباع"، ويضمّ 89 ورقةً و47 منمنمة. ويقدّم دراسةً تؤكّد مساهمة فنان مغاربي–مسلم أندلسي في فن عصر النهضة الأوروبي، مركزاً على الواقعية والتشريح والبعد الثالث في المنمنمات. يوضّح الكتاب تاريخ المخطوطة، وأساليب تصوير الشخصيات ومناخها النفسي، ويقارن بين مدارس المنمنمات الإسلامية والأوروبية في القرن 16.



عن دار المناهل بالرباط صدر ديوان "فلسطينيات" للشاعر محمد بلمو والفنان الحروفي مصطفى أجماع، في 109 صفحات. يضمً العمل ثمانية نصوص شعرية لبلمو مصحوبة برسوم حروفية لأجماع، وهي: "مائة يوم من القتلى"، و"صحون متطايرة"، و"بريد الجثث"، و"لن توقفوا ناركم"، و"الطفل الهجير"، و"رائية أهل الكهف والضوء"، و"متنطعاً أتقدم قوافل الموتى" و"فلسطينيات". يتناول الديوان نكبة فلسطين وطناً وشعباً، مع تركيز على النساء الفلسطينيات في سياق التهجير والإبادة الجماعية. يجمع الكتاب بين النص الشعري والتشكيل الحروفي ضمن مشروع مشترك.



صدرت عن دار الشروق رواية "14 شارع الزهور"، للكاتب والروائي المصري محمد كمال حسن. تتناول الرواية مفاهيم تقبّل الذات والآخر، وتحمّل المسؤولية، وقيمة الغفران. وتقص حكاية مدير تنفيذي لشركة عالمية، يعاني اضطراباً نفسياً، ويعيش مع أمه مدة ثلاثين عاماً. تقوده المصادفة إلى مذكرات والده المتوفى، ويكتشف أسراراً وحكايات تناقض ما روته له أمه طوال حياتهما معاً. تحطم المذكرات عالمه، وتدفعه للبحث عن الحقيقة، التي يخسر في سبيلها كل شيء، حتى حياته. الرواية عن الذكريات، والإرث الثقيل للماضي، والذي ترثه الشخصية من ماضي الأب.



صدر عن دار الفارابي كتاب "حرية الدين والمعتقد في التحولات الاقليمية: أصوات من جنوب غربي آسيا وشمال أفريقيا" لمجموعة من المؤلفين، من إعداد فادي هاشم. يقع الكتاب في 280 صفحة، يجمع بين التحليل والتجربة، وبين الرؤية الدينية الحديثة والمنظور الحقوقي، ويوثّق واقع القيود المفروضة على الحريات الدينية، من تسييس الدين إلى وضع الأقليات، ويتناول قضايا الخوف من الإفصاح عن المعتقد، وآثار النزاعات على الجماعات الدينية. ويناقش مبادرات دينية تدعو إلى المساواة، وتجارب تظهر أن الحرية الدينية قد تكون مدخلاً لبناء سلام مستدام.