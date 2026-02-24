- "ابقَ حيّاً: برلين، 1939–1945": يستعرض يان بورما الحياة اليومية في برلين خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تكيف السكان مع الحكم النازي وسط القصف وخطر الجيش السوفييتي، مما أدى لانخفاض عدد السكان. - "فجر الرواية العربية.. سؤال التشكيل والهوية": يدرس محمد سيد عبد التواب نشأة الرواية العربية، مسلطاً الضوء على دور الكاتبات العربيات في تشكيل الهوية الأدبية، ويعيد النظر في فكرة استيراد الرواية من الغرب. - "المشكلة الثلاثية للرأسمالية": يحلل روماريك غودان الأزمات الاقتصادية والبيئية والإنسانية، موضحاً كيف يولّد تراكم رأس المال رأسمالية الدولة التي تدير الطوارئ لخدمة مصالحها، مما يعزز الأزمات.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، ومؤلّفات في العلوم والتاريخ وغيرها.

■ ■ ■

في عام 1939، كانت برلين تحت الحكم النازي وقد تكيف سكانها البالغ عددهم 4.3 ملايين نسمة مع النظام إلى حد ما. يضيء الباحث الهولندي يان بورما في كتابه "ابقَ حيّاً: برلين، 1939–1945"، الصادر عن منشورات بنغوين، تجربة العيش في برلين خلال الحرب العالمية الثانية، فمع هزيمة ألمانيا في ستالينغراد عام 1943، بدأت الحياة اليومية في برلين تأخذ طابعاً يائساً، وسط قصف متزايد من الحلفاء وخطر الجيش السوفييتي. التحية الشائعة أصبحت "ابقَ حيّاً"، وانخفض عدد السكان بنحو النصف بحلول نهاية الحرب، ومن بين هؤلاء، كان والد بورما نفسه.



صدر عن دار دون للنشر كتاب للباحث المصري محمد سيد عبد التواب بعنوان "فجر الرواية العربية.. سؤال التشكيل والهوية". يستعرض الكتاب اللحظات الأولى لنشأة الرواية العربية منذ أكثر من 150 عاماً، بدءاً برواية "وي.. إذن لستُ بإفرنجي" للكاتب اللبناني خليل أفندي الخوري. يعرض الكتاب عشرات الأعمال التي ظهرت في القرن التاسع عشر، مع التركيز على دور الكاتبات العربيات في جيل المعاناة مثل مي زيادة وزينب فواز وعائشة التيمورية وعفيفة كرم وفرح أنطون. يسعى الكتاب لإعادة النظر في الفكرة الشائعة بأن الرواية العربية استوردت من الغرب.



"المشكلة الثلاثية للرأسمالية: حول الإدارة السلطوية للكوارث وسبل مواجهتها" عنوان كتاب الباحث الفرنسي روماريك غودان، الذي صدر عن منشورات لاديكوفيرت. يتناول الكتاب تداخل الأزمات الاقتصادية والبيئية والإنسانية، ويربطها بديناميكية تراكم رأس المال، ويستعرض كيف يولّد هذا التراكم شكلاً جديداً من رأسمالية الدولة التي تدير الطوارئ لخدمة مصالح رأس المال، مع انعكاساته السياسية والاجتماعية، بما في ذلك صعود اليمين المتطرف وزيادة الدمار البيئي والاجتماعي، ما يجعل كل أزمة تغذي الأخرى، ولا يمكن حلها طالما بقي رأس المال في المركز.



صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب "روح الفيلم" للباحث المصري عبد الهادي شعلان. يتناول الكتاب تجربة مشاهدة الفيلم السينمائي بالتركيز على آليات التلقي، وتأثير الخبرات الذاتية في تشكيل الأحكام والانطباعات والتقييمات، كما يناقش اختلاف التلقي بحسب الخلفيات الثقافية والفكرية والتجارب الحياتية، والمشاعر المتراكمة التي تتحول إلى مرآة ينعكس عليها ما يُعرض على الشاشة. ويذهب المؤلّف إلى أن تعدد زوايا الرؤية لا يعني التناقض، بل قد يفضي إلى تكامل في الفهم، إذا تحرر المتلقي من أسر تجربته الضيقة والمحدودة.



صدر عن دار الفارابي كتاب "الكيان بعيون استخباراته: قراءة في كتاب "انهض واقتل أولاً، تاريخ عمليات الاغتيال الإسرائيلية السري" لكاتبه رونين بيرغمان" للباحث سلطان سليمان. يقع الكتاب في 512 صفحة، ويروى قصتين متوازيتين، الأولى هي قصة الشعب الفلسطيني، الذي انتقل من حكم الخلافة العثمانية إلى الانتداب الإنكليزي، وصولاً إلى الاستيطان الصهيوني، والثانية، هي قصة المستوطنين. ويعتمد المؤلف على تقارير ووثائق ومقابلات أجراها الكاتب رونين بيرغمان مع مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، يصور من خلالها أساليب الدعاية الصهيونية.



للكاتب العراقي علي لفتة سعيد، صدر كتابٌ جديد بعنوان "موت التأويل: من الجذور إلى الخوارزميات" عن دار منشورات اسكرايب في القاهرة، في عمل نقدي يتناول تحولات الفهم والتفسير من سياقاتها الفلسفية الأولى وصولاً إلى تحديات العصر الرقمي. يستعرض الكتاب المسار التاريخي للتأويل، منذ جذوره في الفكر الديني والفلسفي، مروراً بمحطاته في النقد الأدبي الحديث، وصولاً إلى اللحظة الراهنة التي تواجه فيها القراءة الإنسانية منافساً جديداً يتمثل في الخوارزميات والذكاء الاصطناعي بوصفهما "قارئاً" قادراً على التحليل والتفكيك وإنتاج المعنى.

يقدم الباحث حسن المودن في كتابه "الرواية القطَرية" الصادر عن دار خطوط، دراسة نقدية من منظور التحليل النفسي، مستعرضاً مسيرة الرواية في قطر التي بدأت متأخرة قبل نحو ثلاثين عاماً بأقلام نسائية، لتشهد تراكماً تجاوز مئة رواية في الألفية الجديدة. يركز الكتاب على تحليل بنية النص الروائي من خلال مفهومين أساسيين هما "محكي الرواية العائلية" و"محكي الانتساب الأدبي"، مستهدفاً الكشف عن الخصائص النوعية والجمالية لهذا النتاج. كما يسلط الضوء على التحولات التي طرأت على المتن الروائي القطري منذ بداياته وحتى وصوله لمرحلة النضج.



صدر عن دار الساقي كتاب "الحداثة والنّقد الثقافيّ: قراءة في التقليد والعلاقة بالغرب" للباحث المغربي عبد الإله بلقزيز. يقع الكتاب في 208 صفحة، ويتناول العلاقة الملتبسة بين التقليد والحداثة وما بعد الحداثة، ويكشف كيف دخلَت الحداثة إلى المجال العربي غالباً بوصفها "تلقّياً"، أكثر من كونها بناءً وإنتاجاً. يضيء الباحث على مآزق الاستهلاك الثقافي، واحتكار الحقيقة والنرجسيّة الثقافية التي تُفرغ الحداثة من معناها، وتمنعها من أن تصبح تجربة مُنتِجة، ويناقش الصّور النمطيّة السائدة والمتبادلة بين العرب والغرب.