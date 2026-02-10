- رواية "الدجاج السياسي" لمهند قطيش تسرد تجربة الاعتقال في سجن صيدنايا، مركزة على العزلة والوحدة كأشكال مقاومة، وتكشف عن آليات العنف وتأثيرها على الوعي. - كتاب "خيبات عربية" لزهير ماجد يستعرض أحداثاً سياسية بارزة في العالم العربي، من النكبة إلى الحرب الإسرائيلية 2023، مقدماً قراءة نقدية لمسارات الفكر السياسي العربي وأسباب الإخفاقات. - كتاب "مقوّمات السيرة الذاتية" لجليلة الطريطر يستقصي خصوصيات السيرة الذاتية في الأدب العربي، مسلطاً الضوء على جهود الرواد وربطها بالمناهج النقدية الحديثة.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، ومؤلّفات في العلوم والتاريخ وغيرها.

صدرت عن دار أوكسجين، رواية "الدجاج السياسي: ثلاث سنوات في سجن صيدنايا"، للكاتب السوري مهند قطيش، والنص سيرة ذاتية، يقصّ فيها الكاتب حكايته داخل سجن صيدنايا. يحمل النص بعداً نقدياً سياسياً، ويقارب موضوعات العزلة والوحدة، ونزع الرهبة عن تجربة الاعتقال، في سرد يعتمد على تفاصيل الحياة اليومية بوصفها شكلاً من أشكال المقاومة الصامتة في مواجهة القمع، وتقدّم الرواية شهادة شخصية تتقاطع مع ذاكرة السجناء، فتكشف عن آليات العنف وأثرها في الوعي، إذ تنقل الأصوات القادمة من الزنازين للكاتب عوالم وحكايات السجناء الآخرين.



عن دار فواصل، صدر كتاب "خيبات عربية: ذاكرة نقدية" للكاتب اللبناني زهير ماجد، ويتناول الكتاب مجموعة من الأحداث السياسية، بدءاً من النكبة عام 1948، وصولاً إلى الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان 2023. يسلّط المؤلف الضوء على محطات رئيسية، مثل الوحدة بين سورية ومصر، وهزيمة عام 1967، ويناقش سقوط حزب البعث في سورية والعراق، والحرب الأهلية اللبنانية، وانعكاساتها على الوجود الفلسطيني في لبنان وعلى الحركة اللبنانية الوطنية، كما يقدّم قراءة نقدية لمسارات الفكر السياسي العربي، متتبعاً أسباب الإخفاقات وتحوّلات الخطاب السياسي.



يُمثّل كتاب "مقوّمات السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث" للباحثة التونسية جليلة الطريطر، الصادر بطبعة جديدة عن دار نقوش عربية، مرجعاً نقدياً يستقصي خصوصيات خطاب السيرة الذاتية في مستواه التاريخي. وينقّب في المرجعيات التي قامت عليها كتابات الذات، متتبعاً أمهات النصوص المؤسّسة لهذا الفن في الأدب العربي، كما يسلط الضوء على جهود طبقة الرواد الذين تضافرت أقلامهم لتأسيس هذا المبحث مثل طه حسين والعقاد وميخائيل نعيمة وتوفيق الحكيم. وتتجلى أهميته من محاولته إحكام الربط بين المناهج النقدية الحديثة وتطور السرد الذاتي.



في كتابها "حداثات متنافسة: شهرة نهاية القرن والولايات المتحدة في المخيال الوطني الفرنسي"، الصادر عن منشورات جامعة ستانفورد، تتناول الباحثة الأميركية فينيتا داتا العلاقات الثقافية الفرنسية–الأميركية في مطلع القرن العشرين. ففي تلك المرحلة رأت فرنسا نفسها الدولة الحديثة الأولى، لكنّها في الوقت نفسه أبدت موقفاً ملتبساً من بعض مظاهر الحداثة التي وُصفت أحياناً بأنها "أمركة". وتقارن المؤلفة بين شخصيات فرنسية وأميركية بارزة، لتكشف كيف عكست هذه المقارنات قيماً متنافسة مرتبطة بالهوية الوطنية وصراعات كل بلد مع الديمقراطية.



"1815، زمن العودة: إعادة الممتلكات الفنية في أوروبا بعد الإمبراطورية النابليونية" عنوان كتاب صدر عن منشورات لاديكوفيرت، للباحثة الفرنسية بينيديكت سافوا، وفيه ترى أن أول نقاش حول إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إلى بلدانها الأصلية لم يبدأ في القرن العشرين، بل مع انهيار الإمبراطورية النابليونية. فبين عامَي 1794 و1812 صادرت فرنسا آلاف الأعمال الفنية من بلدان احتلتها، ونُقلت إلى متحف اللوفر والمكتبة الوطنية، وبعد عامَي 1814 و1815 أعيد جزء كبير منها. وترى سافوا أن لحظة 1815 شكّلت أساساً للنقاشات الراهنة حول استرداد التراث.



صدر عن دار إشراقة كتاب "الجنس ودلالته في أدب صنع الله إبراهيم" لمؤلفه محمد حسن غانم، ويقدم قراءة نقدية لحضور الجنس في أعمال إبراهيم، لغةَ نقد ومرآةَ مجتمع وأداةَ كشف للعلاقات بين الفرد والسلطة. يعالج الكتاب الجنس بوصفه رمزاً ثقافياً وسياسياً واجتماعياً، كاشفاً القمع والاغتراب وتشوه العلاقة بين الفرد والمجتمع. يعتمد مؤلفه، حسب الناشر، منهجاً دقيقاً في تحليل النصوص الروائية، مفككاً الرموز والدلالات العميقة، مستعرضاً الطرق التي يوظف فيها إبراهيم الجنس لتسليط الضوء على الصراعات الاجتماعية والسياسية، والاغتراب النفسي للشخصيات.



عن دار نوفل – هاشيت أنطوان، صدرت النسخة العربية من رواية "أختي وأنا" للكاتبة الفرنسية فيرجيني غريمالدي، وترجمتها إلى العربية الروائية والناقدة اللبنانية كاتيا الطويل. تقع الرواية في 312 صفحة، وتعد احتفاءً بالرابطة الأسرية وبقدرة الإنسان على مواجهة الآلام والانعتاق من جديد. وتدور أحداثها حول الأختين إيمّا وأغات بعد خمس سنوات من الانقطاع التام. تلتقيان في منزل جدتهما المتوفاة في إقليم الباسك الفرنسي قبل تسليمه للمالك الجديد. تتناول الرواية الذكريات الطفولية الصعبة، وعلاقاتهما بالأمومة والروابط الأسرية المعقدة.



"زمن القلق السياسي ـ البطولة والخيانة والجفاف والفيضانات والإبراهيمة وحروب الإبادة" عنوان كتاب للباحث السياسي السيد الحراني، صدر الجزء الأول منه عن دار أكتب للنشر والتوزيع، في 230 صفحة. ويتناول تحوّلات النظام الدولي في ظل تصاعد الصراعات السياسية والعسكرية والبيئية، ويطرح القلق باعتباره ظاهرةً سياسية وأخلاقيةً حاكمة للعلاقات الدولية وتشكيل الوعي الجمعي، خاصة في المنطقة العربية. ويخصّص الكتاب فصولاً لتحليل الحروب المعاصرة، ومشروع الإبراهيمية والقضية الفلسطينية والموقف المصري من العدوان على غزة، إلى جانب سدّ النهضة.

