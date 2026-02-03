- تقدم دار الشروق مجموعة قصصية "متحف الأخطاء" لمنصورة عز الدين، وكتاب "سرايات أسرة محمد علي" لعرفة عبده علي، الذي يستعرض تاريخ القصور الملكية وأبعادها الاجتماعية. - في الأدب المترجم، تقدم دار فواصل رواية "عبيد العُزلة" لباتريك هاملتون، وكتاب "الكازينو العالمي" لآن بيتيفور الذي يناقش تأثير الأسواق المالية غير المنظمة. - تتناول الإصدارات الأخرى موضوعات متنوعة مثل "كتاب دمشق"، "سلطة البيانات"، و"في نشأة النفس وتطور وظائفها العليا"، بالإضافة إلى مجموعة "العالم أحد مقتنياتي" لعبد الرحيم كمال.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، ومؤلّفات في العلوم والتاريخ وغيرها.

صدرت عن دار الشروق مجموعة قصصية بعنوان "متحف الأخطاء" للكاتبة المصرية منصورة عز الدين. تتألف المجموعة من خمس عشرة قصة، تمتدّ عوالمها من القاهرة إلى باريس، وتعيد تشكيل الواقع بلغة بصرية مكثفة. في قصة "نجمة الصباح"، تطارد طيف فتاة غريبة في طرقات سان جيرمان وتنسج لها حياة كاملة، وفي مهرجان ثربانتس، تتحوّل مهمة أدبية إلى لعبة وجودية، تتقمص فيها البطلة روح شهرزاد لتحكي الحكايات كي تنجو من الصمت، وفي "ثوب العالم" تقص حكاية رحَّالة يطوي الأرض بحثاً عن سر وجوده، إلى جانب موضوعات عاطفية ترصد تعقيد العلاقات.



عن الدار المصرية اللبنانية، صدر كتاب "سرايات أسرة محمد علي: أسرار وحكايات" للباحث عرفه عبده علي. يتناول الكتاب تاريخ إنشاء أشهر القصور المَلَكية لأسرة محمد علي، ويفرد الكاتب لكل قصر أو سراي فصلاً خاصاً يلقي من خلاله الضوء على ظروف النشأة والقيمة المعمارية والحضارية، من حيث تاريخ تشييد القصر، ومَن سكنه من أفراد الأسرة، ثم المصير الذي آل إليه. ويتناول الأبعاد الاجتماعية لتلك الحقبة من خلال "حياة القصور"، وما يدور فيها من أحوال الملوك والأمراء، ومن يعاونهم من وصيفات وأغوات وخدم وطباخين ومسلواتية، وغيرهم.



"عبيد العُزلة" عنوان رواية البريطاني باتريك هاملتون الصادرة بطبعة عربية بترجمة علاء عودة عن دار فواصل. تتناول الرواية القصة المأساوية لجورج هارفي بون، وهو رجل وحيد يغرق في إدمان الكحول وهوسه القاتل بامرأة مستغلة تُدعى نيتا، وسط أجواء لندن الكئيبة قبيل الحرب العالمية الثانية. يعاني جورج من نوبات انفصام ذهني يطلق عليها "اللحظات الميتة"، إذ يتحول فيها إلى شخصية باردة ومصمّمة على ارتكاب جريمة قتل للتخلص من عذابه. يدمج الكاتب ببراعة بين الأدب النفسي والسوداوية، مصوراً الفوارق الطبقية واليأس الاجتماعي.



في كتابها "الكازينو العالمي: كيف تراهن وول ستريت بحياة الناس وكوكب الأرض" الصادر عن منشورات فيرسو، تشرح الباحثة آن بيتيفور كيف تتحكم الأسواق المالية العالمية غير المنظمة، التي تدار من خلال أنظمة مصرفية ظلّية في أسعار الغذاء والطاقة والسكن بشكل يؤثر مباشرة على حياة الملايين. تحمل هذه الأسواق أصولاً بقيمة 217 تريليون دولار وتعمل خارج نطاق سلطة الحكومات، إذ تدار الثروات بدون محاسبة. تربط بيتيفور بين هذه المضاربات المالية والأزمات الاقتصادية والمناخية، مشبهة النظام بـ"كازينو عالمي" يخاطر بمستقبل البشرية.



صدرت عن كومة برس مجموعة قصصية بعنوان "كتاب دمشق: مدينة في القصص القصيرة"، بتحرير زاهر عمرين. ينقل العمل صورة حية ومعقدة للعاصمة السورية، التي تجمع بين تاريخها العريق كأقدم مدينة مأهولة في العالم وأجوائها الحديثة التي تتقاطع فيها الحضارات والثقافات. يصور الكتاب المدينة بكل تناقضاتها؛ من جمالها ولقبها "مدينة الياسمين" إلى واقعها المليء بالنقاط الأمنية والآثار النفسية للحرب التي استمرت أكثر من 12 عاماً. يضم مجموعة من القصص لكتّاب من دمشق أو يعيشون فيها، مستعرضة قصص حب، وحزن، وسخرية سياسية، وعبثية الحياة في ظل الصراع.



عن منتدى المعارف بلبنان، صدر كتاب "سلطة البيانات: كيف تصوغ الخوارزميات وعينا الرقمي". ترمي فصول الكتاب إلى كشف النقاب عن هذه "السلطة الجديدة" التي تمارسها البيانات الضخمة والخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على الوعي والسلوك في العصر الرقمي. ويثير الكتاب جملة من الأسئلة الإشكالية حول مسارات تشكّل الوعي الرقمي، وآليات التأثير الخفي التي تحكم علاقاتنا الاجتماعية في المنصات الاجتماعية. هذه السلطة تتسلّل إلى أدق تفاصيل الحياة اليومية، لتعيد هندسة قرارات الناس وتتحكم في خياراتهم بطريقة غير مرئية.



عن الهيئة العامة السورية للكتاب، صدر كتاب "في نشأة النفس وتطور وظائفها العليا" للباحث السوري بدر الدين عامود. في 320 صفحة و17 فصلاً، يقدّم المؤلف معالجة علمية لفهم النفس البشرية وتطور الوعي واللغة والتفكير. يجمع الكتاب بين الاتجاه الوراثي والاجتماعي، مؤكداً أن نشوء الوظائف العليا للنفس يرتبط بالنشاط الاجتماعي والخبرة التاريخية والثقافية. ويولي الكتاب أهمية للتربية والتعليم والنشاط الجمعي واللعب في نمو الطفل، كما يتناول الوعي واللاوعي والذاكرة والإبداع واللغة، مقدّماً رؤية علمية شاملة لفهم الإنسان.



عن دار المعارف بمصر، صدر للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال مؤلف جديد عنوانه "العالم أحد مقتنياتي". وهو عبارة عن مجموعة قصصية قصيرة تضم نصوصاً سردية مكثّفة تتسم بالعمق والبساطة، في آن. يختزل فيها كمال التجربة الإنسانية إلى لحظات دالة ومشاهد مشبعة بالتأمّل، ويقدّم رؤية سردية تجمع بين الحكمة والدهشة في سطور قصيرة. الناقد محمود عبد الشكور وصف المجموعة بأنها "رحلة إبداعية يتداخل فيها الداخل والخارج، وتتحول فيها الذات إلى منارة للمعرفة، في قصص لا تكتفي بالإمتاع، بل تمنح القارئ خبرة روحية وجمالية فريدة".