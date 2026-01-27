- تتناول زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" أحدث الإصدارات في الفكر والأدب والتاريخ من دور النشر والجامعات، مع التركيز على السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية. - من بين الكتب البارزة: "الجغرافيا السياسية لكوكب مختلّ" حول التغير المناخي، و"حملة إبراهيم باشا على الشام" عن التاريخ العسكري، و"لمّا كان البحر" لمسرحيات طارق نادر. - تشمل الإصدارات أيضاً "المكتب العربي" عن الاستخبارات البريطانية، ورواية "هيلينا" عن الطبقات الاجتماعية في البرازيل، و"مدارات المسرح الحسّاني" حول المسرح المغربي، و"الانقلاب العسكري والدكتاتورية في الأرجنتين".

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، ومؤلّفات في العلوم والتاريخ وغيرها.

ضمن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، صدر كتاب "الجغرافيا السياسية لكوكب مختلّ: صدمة الأنثروبوسين" للباحث الفرنسي جان ميشيل فالانتان، بترجمة جان جبور. يقع الكتاب في 280 صفحة. يُعيد المؤلف تعريف مفهوم الجغرافيا السياسية ضمن سياق النظم المناخية والبيئية والكوكبية، وهو من الدراسات الأولى التي ربطت التغير المناخي مباشرة بالبنية الأمنية العالمية. ويقدّم الكتاب مفاتيح تحليلية، تساعد على فهم تداخل الأزمات المعاصرة، من الجوائح إلى التحوّلات الطاقوية والهجرات، مع إعادة رسم نفوذ القوى الكبرى.



صدر عن المركز القومي للترجمة كتاب "حملة إبراهيم باشا على الشام: سبتمبر 1840 - يناير 1841"، للأمير حسن طوسون، بترجمة منى سعفان وفاطمة خليل. المؤلف أحد أحفاد أسرة محمد علي، كرّس جهده لدراسة التاريخ العسكري لإبراهيم باشا، والكتاب ترجمة لرسالة دكتوراه أنجزت بجامعة السوربون، واعتمد مؤلّفها على أرشيفات ووثائق أصلية من وزارات الخارجية والبحرية والحرب في فرنسا وإنكلترا والنمسا، إلى جانب دار الوثائق العمومية وأرشيف الدولة، ومصادر روسية وبروسية وسويدية ويونانية وأميركية، ويوثّق حملة إبراهيم باشا ومشروعه السياسي والعسكري.



"لمّا كان البحر" عنوان كتاب صدر عن منشورات الربيع، يضمّ أعمال الكاتب والمخرج المسرحي المصري طارق نادر. يشكّل الكتاب تجميعاً لمسرحياته التي تسلّط الضوء على الإسكندرية؛ المدينة التي شهدت نشأته، ومثّلت محوراً أساسياً في أعماله، بين تراثها الأدبي العريق وتحولاتها الاجتماعية الحديثة. يعكس نصه تأملات عميقة في التحولات التي مرت بها المدينة بعد قرارات التأميم، ويرصد الطبقات الاجتماعية الجديدة وتأثيرها على المشهد الثقافي. أسس طارق نادر (1992 -2025) فرقة "عكس عكاس" المسرحية وقدم ترجمات أدبية في الأدب الأفريقي.



صدر عن منشورات هيرست كتاب "المكتب العربي" للباحث إيمون جيرون، والذي يكشف عن قصة وحدة الاستخبارات البريطانية في الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الأولى. يعتمد المؤلف على أرشيفات ووثائق سرية جديدة، بما في ذلك كتاب "ثورة العرب" الذي يعد أطول عمل دعائي بريطاني في الحرب. يضيء الكتاب دور علماء الآثار والأكاديميين والجنود في تطوير أساليب استخبارات ثقافية متقدمة، أدت إلى تغييرات جوهرية في جمع المعلومات وتأثير بريطانيا على الأحداث في المنطقة. كما يعرض الكتاب كيف تعاملت الوحدة مع النزاعات القبلية، والاستخبارات العثمانية.



صدرت النسخة العربية لرواية "هيلينا" للكاتب والشاعر البرازيلي ماشادو دي أسيس، بتوقيع المترجم المغربي سعيد بنعبد الواحد، عن "دار المدى". وتعد رواية "هيلينا" أول رواية ألفها دي أسيس وقد نشرت عام 1876، وتتناول سيرة فتاةٍ مجهولة النسب تكتشف أنها ابنة غير شرعيةٍ لرجلٍ نبيل، لتدخل عالماً أسرياً واجتماعياً معقداً. تجمع الرواية، بحسب مترجمها، بين النبرة الرومانسية وأساليبِ الكتابة الواقعية، وتقدِّم قراءةً عميقة للطبقات الاجتماعية في البرازيل خلال القرن التاسع عشر، مع إبراز موقع المرأة وتحولات المجتمع آنذاك.



"حديث التفاصيل الصغيرة" عنوان المجموعة القصصية للكاتب المغربي محيي الدين الوكيلي، صدرت عن مطابع الرباط نت في كتاب متوسط الحجم، 136 صفحة، ويضم 37 قصة قصيرة، موزعة بين قصص قصيرة جداً وأخرى تقليدية البناء السردي. تندرج المجموعة ضمن جنس القصة القصيرة، حيث يواصل الكاتب اشتغاله على اليومي والهامشي، ملتقطاً لحظاتٍ عابرة ومشاهد مألوفة، ومحولاً إياها إلى مادة سرديةٍ بأبعاد إنسانية وتأملية. ويعتمد الوكيلي أسلوب سرد هادئ ولغة قريبة من القارئ، مع عنايةٍ بالتفاصيل الدقيقة التي تفتح أفق التأويل والمشاركة في بناء المعنى.



عن دار سليكي أخوين، صدر كتاب "مدارات المسرح الحسّاني" للكاتب المغربي عبداتي بوشعاب، في 217 صفحة، الذي يقدّم دراسة نقدية حول المسرح في الأقاليم الجنوبية المغربية. يتناول الكتاب دينامية المسرح الحسّاني منذ 1977، عبر تتبّع نشأته وتجارب فرقه، وتحليل قضايا النص والفرجة وعلاقة المسرح بالثقافة الحسّانية والبيئة الصحراوية، مع تطبيق مقاربة بنيوية على نماذج مسرحية بارزة. ويمثل العمل، بحسب مقدّمه اسليمة أمرز، مرجعاً مؤسساً يقرّب بين الإبداع والنقد، ويسهم في حفظ الذاكرة المسرحية للثقافة الحسانية. ويتضمن قسمين وأربعة فصول.



عن دار كاتاراتا الإسبانية، صدر كتاب "الانقلاب العسكري والدكتاتورية في الأرجنتين (1976–1983): الجنوب، جدار الإعدام وبعده…" للمؤرخ كارلوس مالامود. يقدّم الكتاب مراجعة نقدية معمّقة لمرحلة الدكتاتورية العسكرية التي بدأت سنة 1976 وانتهت مع عودة الحكم الديمقراطي عام 1983. يناقش مالامود قضايا لا تزال مثار جدل، من بينها العنف والقمع، والإرهاب السياسي، وعدد المختفين، ودور المجتمع المدني في دعم النظام. كما يتناول طبيعة النظام الحاكم، وتعريفه كدكتاتورية عسكرية أو مدنية-عسكرية، وتأثير حرب جزر المالوين على سقوطه.