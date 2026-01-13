- إصدارات متنوعة في الفكر والأدب والتاريخ: تستعرض زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" أحدث الكتب من دور النشر والجامعات، متناولة مجالات مثل الفكر والأدب والتاريخ، مع التركيز على قراءة أولى بعيداً عن دعاية الناشرين. - إصدارات بارزة في التاريخ والسياسة والفن: تشمل كتاب "العلويون في التاريخ السوري المعاصر" لمنير شحود و"رودان ومصر" الذي يستعرض تأثير الفن المصري القديم، بالإضافة إلى المجموعة القصصية "غزة أندرغراوند" لعاطف أبو سيف. - إصدارات في السيرة الذاتية والنقد الأدبي: تتضمن "سيرة الثورة والوعي" لأساتا شاكور و"حيوات تسكن أعشاش القصيدة" لأحمد الدمناتي، و"كما يتنفّس الكلِم" لرشيد عفيف وأحمد شرّاك، و"آسيا الجديدة" لمحمد إبراهيم الدسوقي.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، ومؤلّفات في العلوم والتاريخ وغيرها.

■ ■ ■

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب "العلويون في التاريخ السوري المعاصر (1918-2024)"، من تأليف منير شحود. يشمل الكتاب تسعة وعشرين فصلاً موزّعة على خمسة أقسام. يقدم الكتاب رؤية جديدة للأحداث في التاريخ السوري المعاصر كثورة صالح العلي والحركة المرشدية، ويستعرض السياسات الوطنية بعد الاستقلال، وفشلها في حلّ المسألة الفلاحية التي نجمت عنها معاناة لغالبية سكان الريف السوري. ويقدم رؤية جديدة لتاريخ سورية من زاوية دور النخب العلوية في صياغته، من بداية عهد الانتداب الفرنسي إلى سقوط نظام بشار الأسد عام 2024.



صدرت عن منشورات المتوسط المجموعة القصصية "غزة أندرغراوند"، للكاتب الفلسطيني عاطف أبو سيف. تضم المجموعة ثماني عشرة قصة تتنوع موضوعاتها وأمكنتها بين الشارع والبيت والنافذة والمقهى والمقبرة والبحر، ويصور الكاتب العلاقات الإنسانية التي تتشكل تحت وطأة الحرب والحصار، وينفتح السرد على حياة الناس في لحظات وجدانية تمثل الانتظار والحب المؤجل والفقد والاعتياد على الخسارة، وحيث غزّة، مدينة تعيش تحت الأرض في الأنفاق والمقاهي السرية والملاجئ. كتبت القصص بين عامي 2013 و2025، وتمثل بانوراما إنسانية لحياة الفلسطينيين في غزّة.



صدر عن منشورات جامعة برنستون كتاب "رودان ومصر" بتحرير بينيديت غارنييه، الذي يستعرض تأثير الفن المصري القديم في أعمال النحات الفرنسي أوغست رودان، أحد رواد النحت الأوروبي الحديث. يعرض الكتاب، المرافق لمعرض في معهد نيويورك، يتواصل حتى مارس/آذار المقبل، لدراسة العالم القديم، وكيف استلهم رودان تماثيل ونقوشاً مصرية، مع إبراز جمعه لأكثر من ألف قطعة أثرية مصرية. يتناول العمل العلاقة بين جسد الإنسان في فن رودان والكانوبات المصرية القديمة، ويوسع فهم الجسد عبر العصور. يضم الكتاب حوالي 120 صورة ملونة، ويشارك فيه عدة باحثين مختصين.



تغوص رواية "الخريف" لألي سميث، الصادرة بترجمة عمر إبراهيم عن دار صفصافة، في تأمل معنى الزمن والهوية والصداقة، وتعدّ أولى أجزاء "رباعية الفصول" التي كتبتها الروائية البريطانية. تدور أحداث العمل حول علاقة غير مألوفة بين إليزابيث الشابة التي تبحث عن معنى لحياتها، ودانيال، الرجل المسن الذي يواجه أفول العمر ويعيش في حالة شبيهة بالغيبوبة، لكنه يظل حاضراً في وعيها بما هو صوت للحكمة والذاكرة، من خلال تلك الصداقة تنسج سميث حكاية شاعرية تتأرجح بين الحلم والواقع، الماضي والمستقبل، لتكشف هشاشة الحدود بين الفرد والعالم.



صدر عن بيت الحكمة للثقافة كتاب "سيرة الثورة والوعي" السيرة الذاتية لأساتا شاكور، بترجمة كريبسو ديالو. يقدم الكتاب فرصة لتصحيح الصورة المشوهة عن حياة المناضلة أساتا شاكور، من خلال سرد صادق يكشف قسوة تجربة السود في أميركا. تكشف شاكور كيف تشكل وعيها النقدي بعيداً عن الهويات الثقافية، معتمدة على الفكر اليساري لفهم ومقاومة الاضطهاد العرقي والاقتصادي. تربط نضال السود بالكفاح العالمي للشعوب المضطهدة، وتبرز رمزاً للثورة والعقل النقدي الذي يسعى لتفكيك منظومة القهر. رسالة قوية من امرأة رفضت الانكسار أمام القمع والتمييز.



صدر عن دار سامح للنشر كتاب "حيوات تسكن أعشاش القصيدة.. مقاربات نقدية في الشعر المغربي المعاصر"، للشاعر والناقد المغربي أحمد الدمناتي. ويقدّم قراءة نقدية للقصيدة المغربية، مستكشفاً غنى المتخيل الشعري وقدرة النص على مقاومة النسيان عبر فتنة المكان، شعرية الطفولة، مجاز الماء وتوتر الجسد. ينصت المؤلف إلى عتبات النصوص من عناوين وأغلفة وإهداءات، ويحلل البنية الداخلية للقصيدة متتبعاً تحولات الرؤيا، بلغة نقدية ذات بعد شعري، تمنح القارئ تجربة تأويلية متجددة، وتعيد الاعتبار للقراءة بوصفها مغامرة للمعنى واحتفالاً باللغة.



عن منشورات المركز الثقافي العربي، صدر كتاب "كما يتنفّس الكلِم" للكاتب والإعلامي المغربي رشيد عفيف والسوسيولوجي أحمد شرّاك. ويمثل هذا المؤلف سيرة حوارية تجمع بين الحكاية الشخصية والتاريخ المغربي المعاصر. ويعرض تجربة النضال السياسي والثقافي في المغرب بعد الاستقلال، ويتناول أسئلة الديمقراطية والمصالحة والانتقال الديمقراطي، مع التركيز على تحليل المجتمع المغربي من خلال رؤية مزدوجة تجمع بين تمثل الصحافي الذي يستفز الأسئلة والباحث الذي يقرأ تطور المجتمع عبر المعايشة والخبرة الأكاديمية والسياسية والثقافية.



صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب "آسيا الجديدة" للكاتب محمد إبراهيم الدسوقي، يناقش التحولات الجيوسياسية في القارة الآسيوية وصعودها لاعباً رئيسياً في النظام العالمي الجديد. ويركّز على جهود الصين لنقل مركز الثقل السياسي والاقتصادي إلى آسيا، والتنافس الحاد مع الولايات المتحدة الذي أعاد تشكيل التحالفات الإقليمية. ويستعرض موقف دول آسيوية كانت تتبع سياسة الحياد، وكيف دفعتها التوترات إلى الانخراط في تحالفات استراتيجية. كما يتناول دور اليابان وكوريا الجنوبية والهند في صياغة ملامح "آسيا الجديدة" والتحولات المرتقبة.