في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، ومؤلّفات في العلوم والتاريخ وغيرها.

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤلَّف "كيف تنهض الأمم؟" للباحث مختار شعيب. يناقش المؤلّف أسئلة تشغل الفكر العربي، من قبيل: لماذا تخلفنا؟ ولماذا تقدم غيرنا؟ وكيف يمكن للدول النامية أن تضع خطة طريق واقعية للتحديث والتنمية المستدامة؟ ويرصد تجارب دول نجحت في تحقيق طفرات تنموية، في مقابل نماذج تعثرت بعد نجاحات أولية، ويستعرض تجارب متنوعة من آسيا وأميركا اللاتينية، لدول انتقلت خلال نحو ثلاثة عقود من الفقر والاعتماد على الزراعة إلى التصنيع، ومن الهامش إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة والديمقراطيات الكبرى خارج الغرب.



عن دار هُن، صدر لمجموعة من المؤلِّفات كتاب "سرديات المنفى"، الذي يجمع نصوصاً إبداعية وسيراً ذاتية، لمهاجرات ولاجئات. تشترك النصوص في تجربة المنفى عن البلدان الأولى، واللغة الأولى، ويتجسد المنفى في نصوص الكتاب بوصفها تمريناً يومياً على النجاة، وعلى اختراع المعنى في غياب الألفة مع الفضاء الجديد. من الكاتبات المشاركات: أمل سلامات، وإيمان دوجي، وآمال رياشي، وحنان أحمد، وخلود الطنطاوي، وروز العبسي، وعلا جليلاتي، وكندة حميدان، ولورا لجندي، وماريا عباس، وماريانا الطباع، وولاء طرقجي، ونورا رحمة، وآنا إسكندر، وأخريات.



عن دار الساقي، صدر كتاب "قرنٌ من الاشتراكية: قراءة في تجارب أوروبا" لحازم صاغيّة. يتتبع الكتاب مسارات الأحزاب الاشتراكية الكبرى في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، محاولاً الإجابة عن سؤال مركزي: هل انتهى زمن الاشتراكية في أوروبا؟ كما يناقش أسباب التحوّل التاريخي الذي أصاب اليسار الأوروبي، وتأثيرات الثورة التقنية، والهجرة، وصعود الشعبوية على الأحزاب التي قادت تاريخياً نضال الطبقة العاملة. يجمع الكتاب بين السرد التاريخي والتحليل الفكري، ويتوقف عند تراجع الدور السياسي والاجتماعي للاشتراكية الديمقراطية.



صدر عن دار كاتاراتا الإسبانية كتاب "أن تكون يسارياً هو أن تكون آخر الصف (وأن تعرف ذلك)" لغابرييل روفيان، أحد أبرز أصوات اليسار الإسباني المعاصر. يناقش الكتاب اليسار بوصفه موقفاً أخلاقياً قبل أن يكون انتماء حزبياً، في عالم يقوم على إقصاء المهمشين وإعادة إنتاج الظلم الاجتماعي. يستعيد روفيان الصراع الطبقي بوصفه صراعاً تاريخياً متحولاً، داعياً إلى عدم تحويل الفكر اليساري إلى عقيدة جامدة. ويرى أن اليسار لا يختزل في القادة أو الشعارات، بل في الدفاع عن حياة كريمة يكون فيها العمل مصدر الثروة والعدالة أساس التنظيم الاجتماعي.



صدر للكاتب والشاعر المغربي كمال الإدريسي عمله المسرحي الجديد بعنوان "مثل الظلال تتحرك الدمى" عن مطابع بلال فاس، ويندرج ضمن تجربته في المونودراما الشعرية. يضم الكتاب أربع مسرحيات/مونودرام: "غاردينيا"، تحكي مأساة فتاة غجرية مطرودة من قبيلتها بسبب الحب، تخوض صراعاً داخلياً بين الانتماء والتمرد. و"الغُراب"، وهو نص غني بالرموز البصرية. و"بعد شهر"، و"أنثى الليل"، وهذه أعمال تعكس هشاشة المصائر الإنسانية، وصراع الشخصيات مع القدر والذات، مع لغة شعرية غنية وبنية درامية محكمة، وحسّ بصري سعى لجعل النص قابلاً للتجسيد المسرحي.



عن منشورات المتوسط، صدرت الترجمة العربية لكتاب "تشومسكي وموخيكا – النسر والعقاب" للكاتب المكسيكي ساوول ألفيديريز، بترجمة ضياء حيدر. يجمع الكتاب، في 264 صفحة، بين المفكّر نعوم تشومسكي والرئيس الأورغوياني السابق خوسيه بيبي موخيكا في حوار فلسفي وإنساني عميق حول الحرية والعدالة والكرامة في زمن الجشع العالمي. ويستند الكتاب إلى مقابلات وفيلم وثائقي موثق جمع بين تشومسكي وموخيكا، ليقدّم نموذجاً فريداً للحوارات المعاصرة حول المستقبل وحقوق الإنسان والطبيعة، والعدالة الاقتصادية، ودور الحكمة في مواجهة الأزمات الإنسانية.



"الدين الشخصي في العالم اليوناني القديم: تاريخ ثقافي" عنوان كتاب جماعي صدر عن منشورات جامعة أكسفورد، بتحرير الباحثة جوليا كينديت. يُعرف الكثير عن الطرق المتعددة التي تتقاطع بها المعتقدات والممارسات الدينية في اليونان القديمة مع البُنى الاجتماعية والسياسية للمدينة-الدولة (البوليس)، غير أنّ الكيفية التي شكّل بها الفرد الوحدة الأساسية في الدين اليوناني القديم، والبعد الشخصي المرتبط بهذا الدين، لا تزال أقل فهماً. يقدّم الكتاب دراسة شاملة للدين الشخصي في اليونان القديمة منذ التحولات المنهجية الكبرى في السنوات الأخيرة.



للباحث المصري وأستاذ الفلسفة في جامعة الإسكندرية أشرف منصور، صدر عن منشورات رؤية كتاب عنوان "فلسفة الدين: من الفارابي إلى ماركس". يضيء الكتاب التطوّرات الفكرية في فلسفة الدين من الفارابي وابن رشد مروراً بتأثيرهم على موسى بن ميمون والرشدية اليهودية، وصولاً إلى الموقف المادي التاريخي للدين عند ماركس، كما يستعرض منصور تأثير الفلاسفة الغربيين مثل سبينوزا وكانط وهيغل، مع تأكيده أهمية إعادة قراءة أعمال فلاسفة الإسلام في هذا المجال. ويُعرف منصور بدمجه الدقيق بين التحليل الفلسفي والرؤية الاجتماعية والسياسية.