في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تتضمن كتباً في الأدب، والفكر، والفلسفة، وغيرها.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب "أفول الإنسان العمومي"، من تأليف ريتشارد سينيت، وترجمة شوقي دويهي. يحلّل الكتاب مسار التحوّلات التي شهدتها الحياة العامة في الغرب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والتي أسهمت في تآكل الثقافة العامة وصعود مجتمع تهيمن عليه النزعة الفردانية. يستعرض المؤلف هذه التحوّلات في سياق الرأسمالية الصناعية، والعلمانية الجديدة، وبقايا الأيديولوجيا المرتبطة بالنظام القديم، ويستند إلى أمثلة التاريخية، تشمل التغيرات الديموغرافية وأنماط اللباس والإيماءات والكلام وتبدّل أنماط الأسرة.



عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وضمن سلسلة التراث الحضاري، صدر كتاب "تاريخ الدول والملوك"، للمؤرخ ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم المصري الحنفي، المعروف بابن الفرات، تحقيق علاء مصري النهر. الكتاب أحد أهم المصادر التاريخية التي حفظت ملامح العصرين الأيوبي والمملوكي. يتناول الكتاب، بالتفصيل، المرحلةَ الأخيرة من الدولة الأيوبية، والصراعات الداخلية التي أعقبت وفاة السلطان الكامل، وصولاً إلى إعادة الاستقرار على يد ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب، وإطلاق النهضة السياسية والإدارية التي مهّدت لظهور الدولة المملوكية.



عن دار كاتاراتا الإسبانية صدر كتاب "الذكاء الاصطناعي والدفاع: تأثيره على الجيوش" للباحثَين إنريكي مارتين روميرو وأنخيل غوميز. يستعرض الكتاب دور الذكاء الاصطناعي في تحويل طبيعة الحروب، ويؤكد أنه يعزز القدرات البشرية في المراقبة واتخاذ القرارات وحماية الأرواح والممتلكات، ويتجاوز المجال العسكري ليؤثر في السياسة والاقتصاد والمجتمع. ويحلل المؤلفان الاستخدام التاريخي للذكاء الاصطناعي في الدفاع منذ نصف قرن، كما يناقشان التوازن بين التنظيم والسلطة والهشاشة، وقدرة هذه التكنولوجيا على إعادة صياغة مفاهيم الحماية والأمن.



"ثورة الطلاب 1968" عنوان كتاب صادر عن دار التكوين للباحث بسام عبد المسيح. يستعرض الكتاب الحركات الطلابية الثورية التي انطلقت في النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي في أميركا وانتشرت لاحقاً في أوروبا الغربية. ويسلط الضوء على دور الطلاب في الدفاع عن العدالة والحرية والمساواة، مع الإشارة إلى أساليبهم الغريبة في التعبير عن الثورة، مثل الرقص والموسيقى والمخدرات والجنس. كذلك يوضح الكاتب كيف أدّت هذه الحركات إلى تغييرات اجتماعية جذرية، من حقوق السود ومكافحة التمييز العنصري إلى حرية المرأة وإنهاء حرب فيتنام.



صدرت رواية "الشيخ شمسان وشركاؤه" للكاتب اليمني/الألماني طارق عباس زبارة، عن محترف أوكسجين للنشر في أونتاريو كندا، وهي أول تجربة للكاتب بالعربية. تبدأ الرواية بمشهد صادم للشيخ شمسان؛ صاحب السلطة والنفوذ، وتغوص في صراعاته ومؤامرات شركائه وعائلته، كاشفة الواقع الاجتماعي والسياسي في اليمن بأسلوب ساخِر ومكثّف. تطرح الرواية سؤالاً مركزياً حول الثمن الذي يدفعه الإنسان مقابل السلطة والنفوذ. هذا العمل الأدبي يتناول الفساد والنفوذ والحب والأخلاق، ويقدّم الشخصيات بلغة مباشرة ورصينة على امتداد 22 فصلاً و112 صفحة.



عن منشورات الجمل، صدرت النسخة العربية من رواية "الجانب المظلم للحب" للكاتب السوري رفيق الشامي، بترجمة خالد الجبيلي. تُعد الرواية من أضخم أعمال الشامي وأكثرها طموحاً، إذ تمتد لأكثر من 1000 صفحة، وتقدّم، بحسب الناشر، ملحمة روائية عن الحب والسلطة والطائفية في سورية خلال القرن العشرين. تدور أحداثها في مدينة دمشق، وتستعرض تاريخ البلاد من الانتداب الفرنسي حتى بدايات حكم البعث، عبر شبكة واسعة من شخصيات تنتمي إلى طبقات وخلفيات دينية مختلفة، لكن تتقاطع مصائرها في ظل مجتمع تحكمه التقاليد والانقسامات الطائفية.



"الطليعة المصرية: فنانون وشعراء ومتمرّدون (1936–1973)"، عنوان كتاب للباحثة فاتن مصطفى كنفاني، صدر بالإنكليزية عن دار سكيرا. يتوّج الكتاب عشر سنوات من البحث في الفنّ المصري خلال حقبة شكّلتها أفكار جريئة وتحولات سياسية، كما يضيء على الحركات الفنية الثورية في مصر ويضعها كنماذج مستقلة داخل النسق التاريخي العالمي للفن. ويوضّح كيف كانت أبرز مجموعتين فنيتين: "مجموعة الفن والحرية" و"مجموعة الفن المعاصر" في طليعة إعادة تصور جذري للبلاد، متحدّيةً الأطر الغربية التي تصنِّف الأولى كنسخة عن السريالية الدولية، أو تفسّر الثانية من منظور ديني.



عن دار المدار الإسلامي، صدر بتحقيق الباحث كيان حازم يحيى كتاب بعنوان "النحو الجديد"، وهو مجموع لغوي تجديدي لعبد الحميد الفراهي الهندي يُطبع للمرة الأولى بعد قرابة قرن على رحيله. يجمع المخطوطات المفرّقة لمؤلفه في نظام متكامل يحوي أحداثها وفصولها ضمن إطار منهجي منظم، ويقسّم المادة النحوية إلى قسمين رئيسين: قسم الأحكام أو المبادئ المناسب للمتعلمين، وقسم الآراء أو الإبداعات، الذي يناسب الباحثين المتقدمين. ويتميّز المشروع بأن كلا القسمين يعكسان نهجاً تجديدياً يبتعد عن التقليد الأعمى ويرفض الاكتفاء بالتوارث.