إصدارات.. نظرة أولى

صدرت عن دار كلمات رواية "شارع الطين الأصفر" للكاتبة الصينية تسان شييه، ترجمة يارا المصري، وهي الرواية الأولى للكاتبة، التي تعد من أهم رواد تيار "أدب الطليعة"، وتنتقل فيها الكاتبة من مشهد إلى آخر، تنسج عالماً كابوسياً، في أسلوب يمزج بين الوقائع والهواجس البشرية، ليصبح الشارع رمزاً لمعاناة لا تنتهي، حيث يُستبدل واقع بآخر في سياق التطور الذي لا يتطابق مع ما يحلم به الناس، ويصبح الشارع رمزاً لقوى كانت تسيطر على الماضي، وتعيدُ تشكيلَ الحاضر. الرواية عن مكان يكافحُ فيه البشر للخلاص من الأوبئة والعلاقات السَّامة.



عن دار الفارابي صدر كتاب "لعنة قايين: حروب المياه من لبنان وسورية وحوض الأردن إلى العراق ومصر"، تأليف الباحث كمال ديب، يقع الكتاب في 464 صفحة، وهو الجزء الثاني من ثلاثية تُعنى بحروب الغاز والماء والمناخ، ويعالج الواقع المائي في الدول العربية، انطلاقاً من حقيقة أن الصحارى تشكل 70% من أراضيها. يتناول الباحث إجراءات قوى غير عربية، هدّدت وتهدّد مياه أنهار النيل ودجلة والفرات وشط العرب والأردن والليطاني. ويستعرض مشكلة العرب مع الأمن المائي بدءاً من حروب المياه 1960، ويقدم خلاصات لخطط تنموية تحفظ الأمن المائي العربي.



"فلسفة التشاؤم"، عنوان كتاب صدر عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، من تأليف الفيلسوف البريطاني ستيوارت سيم، بترجمة عقبة زيدان. ينطلق الكتاب من قراءة نقدية لواقع عالمي مثقل بالأزمات، من تغيّر المناخ والحروب إلى التعصّب والعنصرية والفساد السياسي. ويرى سيم أن التأمل في هذه الوقائع يجعل التشاؤم موقفاً منطقياً تجاه الوجود الإنساني. غير أنّه لا يتوقف عند التشاؤم بوصفه حالة سلبية، بل يدافع عن مفهوم "التشاؤم الإيجابي"، مقدّماً رؤية فلسفية تعتبر التشاؤم أداة للفهم والمساءلة، وإمكانية لتحويل الوعي بالأزمات إلى طاقة نقدية بنّاءة.



عن دار الساقي صدر كتاب "الإقطاع التكنولوجي: مقتل الرأسمالية"، للمفكّر الاقتصادي اليوناني يانيس فاروفاكيس، بترجمة مالك سلمان. يناقش الكتاب تحوّلاً جذرياً في بنية الاقتصاد العالمي، معتبراً أن الرأسمالية بصيغتها التقليدية قد انتهت. ويرى فاروفاكيس أن النفوذ انتقل من رأس المال المنتج إلى شركات التكنولوجيا الكبرى. وفي هذا النظام الجديد، تُستبدل آليات السوق والربح بمنصّات رقمية تفرض "إيجاراتها" على المستخدمين والعاملين. ويقدّم المؤلف قراءة نقدية لدور الأفراد في تعظيم ثروة "الإقطاعيين الجدد" ضمن هذا النموذج الاقتصادي.



كيف يرسم الروائيون والروائيات العرب صور المرأة المثقفة في أعمالهم الروائية؟ هذا ما تتناوله الباحثة هدى العطاس في كتابها "المرأة المثقفة في الرواية العربية: انتحال الذكورة وتحرير الجسد"، الصادر عن دار رياض الريس. يُنشئ الخطاب الروائي، وفقاً للكتاب، للمثقفة صوراً تناسبه: يحفّزها ويدفعها إلى التعلُّم والعمل والاستقلال الاقتصادي، فتعتنق أفكاراً تحرّرية، وتتبنى سلوكاً متمرداً على المجتمع التقليدي. لكن حالما تندفع ملبيةً نداء الوعي، يعمدُ الروائي إلى تهشيمِها، ويُحِلّ الرجل في عباءتها باعتباره الأصل.



عن الهيئة العامة لقصور الثقافة صدر كتاب "التراث الشعبي بين النص والعرض"، للناقد محمود كحيلة، ضمن سلسلة الدراسات الشعبية. يجمع هذا الكتاب بين ثلاث ثنائيات، الأولى: التراث الشعبي والمسرح، والثانية: النقد الأكاديمي والخبرة من الجمع الميداني، والثالثة: النص الأدبي المكتوب والعرض المسرحي، متصوراً أن البداية الحقيقية للعملية المسرحية هي الثقافة الشعبية الممثلة في الأساطير والسير والحكايات، واختار الناقد نصوصاً مسرحية، تأسّست مادة صياغتها على الثقافة الشعبية، كما رصد حضورها في محافظة الشرقية بين عامَي 1995 و2015.



صدرعن دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية التركية كتاب بعنوان "اغتيال الحقيقة: حرب إسرائيل على الصحافة"، ويوثق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للصحافيين في قطاع غزة. الكتاب، المتوفر باللغات التركية والعربية والإنكليزية، يروي حياة 283 صحافياً قتِلوا خلال تغطيتهم الأحداث، بينهم 37 امرأة، ويوثّق قصف منازلهم وتدمير البنية التحتية للاتصال. يبرز العمل كيف تعمّدت إسرائيل استهداف الصحافيين وعائلاتهم أثناء تأدية عملهم، حتى وهم يرتدون سترات "PRESS". ويشمل محتواه شهادات ووثائق موسّعة توضح حجم الاستهداف المتعمد للصحافيين في غزة.



ضمن سلسلة "التراث الحضاري"، أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب جزءاً محقّقاً من كتاب "تاريخ الدول والملوك" لابن الفرات بتحقيق الباحث علاء مصري النهر، مقدّماً مادة موثقة من النسخ المتناثرة للكتاب. يغطي الجزء الجديد المرحلة الأخيرة من الدولة الأيوبية في مصر، بدءاً من الصراعات بعد وفاة السلطان الكامل وصولاً إلى نهضة الملك الصالح نجم الدين أيوب التي مهّدت لقيام الدولة المملوكية. الكتاب مصدر لفهم العصرين الأيوبي والمملوكي، وحظي باهتمام المستشرقين والعلماء العرب منذ القرن التاسع عشر. ويستمر العمل على استكمال بقية أجزائه.