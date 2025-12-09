في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تتضمن كتباً في الأدب، والفكر، والفلسفة، وغيرها.

صدر عن دار الشروق كتاب "فالتر بنيامين: بين وهم العلمانية والعقل الدنيوي" للباحث المصري عاطف بطرس العطار. يسلط الكتاب الضوء على الفيلسوف الألماني الذي كتب عن أزمات الحداثة الأوروبية، كما يناقش إرث بنيامين الفكري في رحلة يتتبع فيها مسارات تلقيه في الفكر الغربي، وفي السياق العربي، فيتناول حضوره في أعمال محمود درويش وسنان أنطون. يركز المؤلف على البعد اللاهوتي في فلسفة بنيامين وعلاقته بفلسفة التاريخ، ويفكك الالتباسات التي أحاطت بها في قراءة عربية معاصرة لتأملاته وفلسفته التي تُعنى بتحسين حياة الإنسان وواقعه.



عن دار الساقي، صدر كتاب "بعد السماء الأخيرة: حيوات فلسطينية"، من تأليف إدوارد سعيد وترجمة أحمد دياب، ويضم صوراً للمصور السويسري جان مور. يمزج الكتاب بين الكلمة والصورة ليُعيد رسم ملامح الفلسطينيين، ليسوا لاجئين فقط، بل أفراد يعيشون الفرح والألم، البقاء والغياب. يقدّم نص سعيد مع الصور بانوراما غنية بتفاصيل الحياة اليومية: تربية الأطفال، والتعليم، والحلم، والتشبث بالذات والوجود. يشيد نعوم تشومسكي بالكتاب بوصفه "الناطق الأكثر عمقاً باسم فلسطين"، فيما يراه محمود درويش جسراً يضع فلسطين في قلب العالم.



يقدم كتاب "تشكّل مجموعة الإخوان: دراسة فقهية للرسائل وملخصين منسوبين إلى إخوان الصفا" للباحث في معهد هلسنكي للدراسات يان ماتيلا، والصادر عن منشورات بريل، دراسة معمقة لرسائل إخوان الصفا (القرن العاشر الميلادي) التي تعدّ أحد أكثر الأعمال غموضاً في تاريخ الفلسفة الإسلامية. يجادل ماتيلا بأن مجموعة الإخوان تطورت من موسوعة فلسفية إلى معالجات دينية. يعتمد الكتاب في جزئه الأول على التحليل الفقهي أما الجزء الثاني فيبيّن أن الرسالة الشاملة لم تُكتب من نفس المؤلفين، بل تمثل تكييفاً إسماعيلياً للموسوعة.



"في الفكر الصهيوني: الصهيونية وموقفها من العرب الفلسطينيين" عنوان كتاب للباحث ماهر الشريف صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية. يتساءل الباحث عمّا إذا كانت حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وما رافقها من مساعٍ لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وليدة ساعتها، ونابعة من نزعة الانتقام عقب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أم أن لهذه الممارسات جذوراً راسخة في الفكر الصهيوني. ويستند الشريف في تحليله إلى نموذج الاستعمار الاستيطاني الإحلالي لفهم مواقف الصهيونية بمختلف تياراتها، تجاه العرب الفلسطينيين منذ نشأتها.



صدر عن دار نينوى كتاب "صيدلية نيتشه" من تأليف جوناثان دودي وترجمة فاروق الحميد. يعرض الكتاب مفهوم الفيلسوف-الطبيب كما يقدمه نيتشه، الذي يشخّص عبر فلسفته الأمراض الثقافية والاجتماعية، مستخدماً اللغة الطبية للتفكير الفلسفي. يركز النص على العلاقة المشتركة بين الفلسفة والطب، ويبيّن كيف نشأت الفلسفة في ظروف قاسية شبيهة بتجربة المرض، لتصبح أداة لفهم آلام الإنسان. يوفّر الكتاب رؤية حول الصحة والمرض، بعيداً عن المقولات الأخلاقية التقليدية، ويظهر كيف يمكن للفلسفة أن تعالج الإنسان بعين الطبيب والمفكّر في آنٍ واحد.



"دليل الإضراب: القطاع العام، القطاع الخاص، المهنيين، العمال وعاملات المنازل" كتاب للباحث المغربي محمد طارق، صدر عن دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع في الرباط. يشرح الكتاب الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بممارسة حق الإضراب في مختلف القطاعات المهنية، كما يبسط فهمه باعتباره حقاً مجتمعياً تمارسه فئات واسعة من المواطنين، ولرصد انعكاساته على الحياة المهنية والاجتماعية، ويتضمن قراءة في المقتضيات المؤطرة للإضراب، إلى جانب معالجة عدد من الإشكالات العملية التي يطرحها داخل الإدارات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص.



عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، صدر للباحث المصري كمال اللهيب كتاب "الشكل والوظيفة في أدب الأطفال العربي المعاصر: نحو أفق جمالي جديد". يضم العمل تمهيداً نظرياً، تتبعه ستة فصول تطبيقية تتناول عناصر التشكيل السردي في الشخصية، والحدث، والزمن السردي، والفضاء المكاني، والسارد، والتناص، مع بيان طبيعة كل عنصر وخصوصيته داخل أدب الأطفال، إلى جانب أهم وظائفه السردية. يعتمد الكتاب منهج السرديات الثقافية، ويقدم رؤية تسعى لوضع أسس منهجية حديثة لدراسة أدب الأطفال العربي، باعتباره ظاهرة جمالية تحمل قيماً ثقافية وتربوية.



للكاتب المصري فتحي عبد الحميد حافظ، صدر عن واحة الأدب للنشر والتوزيع والترجمة كتاب بعنوان "حتّى إذا بلغ الأربعين.. رحلة في ربيع العمر". الكتاب تأمُّل شخصي وفلسفي وديني في سن الأربعين، بوصفها لحظة نضج واكتمال ومسؤولية، يستعرض معناها في القرآن والفلسفة القديمة وعلم النفس والمجتمع والتاريخ، ويبين كيف كانت سن التحول في حياة شخصيات عديدة، ويرى الكاتب أن الأربعين ليست أزمة، بل بداية جديدة يراجع فيها الإنسان ذاته، ويدرك رسالته ويوازن بين العقل والروح والجسد، وفرصة لتكون ما بعد الأربعين مرحلة وعي أعمق وحياة أجمل.