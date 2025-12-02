- إصدارات متنوعة في الفكر والأدب والتاريخ: تقدم زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" للقارئ العربي أحدث الكتب في الأدب والفكر والفلسفة، مثل "تحفة الملوك في التعبير" لأبي أحمد خلف بن أحمد السجستاني، الذي يعكس الحياة الفكرية والاجتماعية في القرن الرابع الهجري. - دراسات اجتماعية وفلسفية معاصرة: يتناول كتاب "تمثلات الهوية الفلسطينية في الفضاء الافتراضي" لسعيد محمد أبو معلا استخدام الفلسطينيين لشبكات التواصل الاجتماعي، بينما يقدم "يوميات كريشنامورتي" تأملات فلسفية ووجودية. - إبداعات شعرية وسردية تاريخية: يبرز ديوان "ظل يتيم في حقيبة يدي" للشاعرة أفين حمو، وكتاب "الصدمة السردية" لمحمد جبير، و"أيام في الأندلس" لأحمد الدحرشي، و"رؤى مصرية سابقة على فكر نيتشه" لفوزية أسعد.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تتضمن كتباً في الأدب، والفكر، والفلسفة، وغيرها.

صدر عن دار نشر الجامعة الأميركية في بيروت، كتاب "تحفة الملوك في التعبير" لأبي أحمد خلف بن أحمد السجستاني، تحقيق ودراسة لينا الجمّال وبلال الأرفه لي. يصدر الكتاب للمرة الأولى، وهو من أقدم الأعمال العربية في تفسير الأحلام. يجمع بين نظرة السلطة السياسية وتعبيرات المجتمع اليومي، ويكشف ملامح الحياة الفكرية والثقافية والاجتماعية في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. تصوّر نصوصه البنية الاجتماعية، ونظرة المجتمع إلى فئاته المختلفة من أصحاب الحرف والمهن، والنساء والأطفال والعبيد، والآخر المختلف دينياً أو عرقياً.



صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب "تمثلات الهوية الفلسطينية في الفضاء الافتراضي: دراسة لشبكات التواصل الاجتماعي" لسعيد محمد أبو معلا. يقدّم الكتاب مقاربة علمية تناقش الكيفية التي يستخدم بها الفلسطينيون شبكات التواصل الاجتماعي، بوصفها فضاء افتراضياً يستعيدون فيه حضورهم الوطني. يعتمد المؤلف على مقومات الهوية في الأرض والشعب والحكاية، ويتناول مجموعة من النماذج الرقمية التي تمثّل شرائح فلسطينية متعددة، مثل: صفحات إخبارية في الضفة وغزة والقدس، وصفحات لفلسطينيِّي الداخل، ومجموعات اللاجئين في لبنان.



"يوميات كريشنامورتي" للكاتب والفيلسوف جدو كريشنامورتي، بترجمة نبيل سلامة، عنوان كتاب صادر عن دار التكوين. يتناول الكتاب يوميات كتبها كريشنامورتي، محاورها الطبيعة والقضايا الفلسفية والوجودية والنفسية. ويعرض المؤلف تأملاته حول المجتمع والنظام والتربية والخوف والجمال والحب والزمن والمعاناة والحرية. كما يشارك القارئ خبراته الروحية العميقة وما يسميه "الشيء الفريد" الذي يتجلى له في الطبيعة أو أثناء السفر. ويقدّم الكتاب وصفاً لحالات الإدراك المتجاوزة التي يختبر فيها المؤلف حضوراً كثيفاً للجمال والطاقة والسكينة.



صدر عن دار زمكان، ضمن سلسلة "إشراقات II" التي يشرف عليها الشاعر أدونيس، ديوان "ظل يتيم في حقيبة يدي" للشاعرة أفين حمو. ويقدّم الديوان رحلة شعرية شخصية تُلامس ما يتخفّى في الظلال ويضيء ما يفرح بين السطور. ويأتي هذا الإصدار ثمرة سنوات من الكتابة والتأمل والتجربة. جاء في تقديم السلسلة: "تؤسس للشعر العربي، بوصفه حياةً وحرية وحباً، في هذه المرحلة من تاريخ الثقافة العربية، أصواتٌ خلاقة شابة، تتصدرها المرأة. إنها ظاهرة فريدة في تاريخ الإبداع الشعري العربي، تجيء من أفق آخر، أفق الذاتية المتحررة من السلطات الكابحة لها".



صدر، عن منشورات إنترلينك بوكس، للناشط الأميركي اليهودي المناهض للصهيونية سيم كيرن كتاب بعنوان "فظاعة الإبادة الجماعية". يمزج العمل بين السيرة النضالية والقراءة التاريخية ليقدّم تفكيكاً واضحاً للخطاب الصهيوني، عبر عشرة مقالات. يعتمد كيرن على بحث واسع وخبرة ميدانية اكتسبها من نشاطه الرقمي بعد أكتوبر 2023، حيث تحدّى الرواية السائدة وركز على رفع أصوات الفلسطينيين. كما يتناول الضغوط الاجتماعية والشخصية التي واجهها نتيجة مواقفه المناهضة للصهيونية. يقدم الكتاب قراءة معاصرة ترتبط بقضايا الاستعمار والهوية والمقاومة.



عن دار إسكرايب صدر كتاب "الصدمة السردية: متتالية التحوّل من السكون إلى الحركة" للناقد والباحث العراقي محمد جبير، وهو الجزء الأول من ثلاثية نقدية تدرس تطور السرد العراقي على مدار قرن، من 1917 حتى 1958، عبر خمسة فصول تركز على تأسيس الرواية والنهضة الجمالية والتحديث الفني. يغطي الكتاب تأثير التحولات السياسية والاجتماعية على المشهد السردي، ويتناول أعمال الرواد في المرحلة الأولى. يعمل جبير حالياً على الجزأين الثاني والثالث اللذين سيركزان على مرحلة الاستقلال (1958–2003) والسرديات الأميركية (2003 حتى الآن).



"أيام في الأندلس" عنوان كتاب أحمد الدحرشي، صدر ضمن سلسلة نصوص رحلية معاصرة (العدد 8)، عن الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة. يأخذنا الكتاب في رحلة أدبية إلى غرناطة وإشبيلية وقرطبة والبلدات الأندلسية، مستحضراً آثار الحضارة الأندلسية وقصص الأزقة والقصور. يمزج المؤلف بين السرد الرحلي والتأمل الذاتي، ويقدم صوراً مكانية حية وتجارب إنسانية عميقة، مضيفاً قيمةً نوعيةً للنصوص الرحلية المعاصرة ومقدمةً لفهم أعمق لذاكرة الأندلس. يواصل المؤلف عبر هذا الكتاب مشروعه الرحلي بعد أعمال سابقة تخص المغرب وأميركا اللاتينية وأوروبا.



عن المركز القومي للترجمة صدر كتاب "رؤى مصرية سابقة على فكر نيتشه"، أو "تانكرد.. أو الحملة الصليبية الجديدة". وهو من تأليف فوزية أسعد وترجمة محمد حسونة. يقدم الكتاب قراءة فلسفية تعيد النظر في الرؤية الغربية التي تربط جذور الفكر باليونان فقط، موضحاً أن نيتشه وسّع أفق بحثه متجهاً إلى مصر الأوزيرية باعتبارها مرجعاً حضارياً مؤثراً. وتتوقف المؤلفة عند امتدادِ المثيولوجيا المصرية القديمة وأثرها في تشكيل الفكر الغربي، لتكشف علاقة غير مطروقة بين نيتشه ومصر ودور الحضارة المصرية في بناء التصورات الفلسفية الحديثة.