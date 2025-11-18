- تتناول زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" أحدث الكتب في الأدب والفكر والتاريخ، مقدمةً قراءة مستقلة بعيداً عن تأثيرات الناشرين والنقاد، مما يساعد القارئ العربي على فهم النصوص بعمق. - من الإصدارات البارزة: "تاريخ الترجمة في مصر" لجمال الدين الشيّال، و"كتاب الغرفة" لعقل العويط، و"السلطة والعمارة في مصر" لخالد عزب، و"قمرٌ سيرتفع من الظلام" لفرانسيسكا ألبانيزي، و"النص التأريخي وترجمته" لسفيان عبد اللطيف. - تشمل الإصدارات قضايا معاصرة مثل "طوفان الأقصى" حول القضية الفلسطينية، و"كافكا: مطحنة الأوهام" لمصطفى الحسناوي، و"الاختلاف ليس عجزاً" لبهية نجيب عوض حول دعم الأفراد غير العاديين.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تتضمن كتباً في الأدب، والفكر، والفلسفة، وغيرها.

عن الدار المصرية اللبنانية، صدر كتاب "تاريخ الترجمة في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر: عهد الحملة الفرنسية وعصر محمد علي"، للمؤرخ جمال الدين الشيّال، مراجعة محمد صبري الدالي وإشراف أيمن فؤاد سيد. ويعد الكتاب من الكلاسيكات في موضوعه، وقد طُبع من قبل في كتابين، يتناول الأول تاريخ الترجمة في مصر في عهد الحملة الفرنسية، ويتناول الثاني تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي. الكتاب يُنشر للمرة الأولى كاملاً، على الصورة التي كان عليها في الأصل باعتباره أول رسالة ماجستير تمنحها جامعة فاروق الأول سنة 1945م.



صدر عن دار هاشيت أنطون/نوفل، للشاعر اللبناني عقل العويط "كتاب الغرفة"، وهو كتاب سيرة روائية كتبها شاعر في وداع غرفته، وتمثل سيرة كائن فرد، يستحضر العالم إلى غرفة فيها طاولة ومكتبة وسرير، وسائر أشياء الحياة. يمثل الكتاب سيرة جيل لبناني، ولد في مطالع خمسينيات القرن العشرين، يتناول فيه المؤلف لبنان الحلم والدم والحرب والمأساة والخراب، ويناقش موضوعات العزلة والوحدة والتقشّف والرضا، والحبّ والموت، والطفولة والشباب. كما يعرض لمراحل المؤلف في الجامعة والعمل في الصحافة، ويرسم علاقته مع الكتب والمكتبة والموسيقى والرسوم.



عن دار الشروق، صدر كتاب "السلطة والعمارة في مصر"، للكاتب والباحث خالد عزب. يتتبع الكتاب العلاقة بين السلطة والعمارة في مصر، موضحاً كيف تأثرت هذه العلاقة من خلال مَقر الحُكم، الذي كان يتغير مع اختلاف السلطة وتبدلها. ومن خلال استعراض تطور أشكال العمارة، منذ الفتح الإسلامي وصولاً إلى عصر أسرة محمد علي. ويكشف المؤلف مُستعيناً بالصور تأثير الخلافة العباسية على الشخصية المعمارية لمصر، وكيف حاول المصريون الاستقلال بشخصيتهم، إلى أن صار لهم طراز معماري بدأ يظهر في العصر المملوكي من خلال المآذن والمساجد والمدارس والقصور.



"قمرٌ سيرتفع من الظلام: تقارير عن إبادة إسرائيل في فلسطين" كتاب المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانسيسكا ألبانيزي الصادر عن بلوتو برس. يجمع الكتاب تقارير ألبانيزي الأساسية والدقيقة حول سلوك إسرائيل في فلسطين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويعرض كيف يمكن تصنيف هذه الفترة على أنها إبادة جماعية ضمن سياق طويل من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. كما يقدم انتقاداً شديداً للدول الغربية القوية التي تسمح باستمرار هذا الظلم، مثل الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على خبراء الأمم المتحدة ومسؤولين فلسطينيين لتكميم الأفواه.



يتناول كتاب "النص التأريخي وترجمته: مقاربات فلسفية ولغوية" للباحث سفيان عبد اللطيف، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ثنائية التاريخ والترجمة بوصفهما طرفَي معادلة تفاعلية، محاولاً حصر المفاهيم التي تشكّل الأطر التقعيديّة لهذا التفاعل فلسفياً ولغوياً. ويسعى للتأسيس النظري لترجمة النص التأريخي، متجاوزاً تباعد مسارات المقاربات التخصصية التي فصلت بين التاريخ واللغة، معتبرةً التاريخ عنصراً سردياً في بنية نصوصها؛ فأفضى التفاعل بينهما في عملية الترجمة إلى غياب أنساق فلسفية تؤطرها، وإلى فوضى تراكمية في ممارستها.



لم تكن عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 حدثاً عادياً في التاريخ وفي مسار القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، كما لم تكن الإبادة الجماعية في غزة وحروبُ ما بعد الطوفان كذلك، لا على المستوى الفلسطيني والعربي وحسب بل على المستوى الإسرائيلي والغربي والعالمي بوجه عام. بعد مرور سنتين على طوفان الأقصى، يُصدر مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "طوفان الأقصى: دراسات في الصراع والمصير"، وهو عمل جماعي ساهم فيه مجموعة من الباحثين، بتحرير فارس أبي صعب، ونشرت مجلة المستقبل العربي معظم دراساته على مدى العامين الماضيين.



صدر للكاتب مصطفى الحسناوي كتاب "كافكا: مطحنة الأوهام" عن منشورات خطوط وظلال. الكتاب دراسة نقدية تستكشف الأبعاد الوجودية والإنسانية في أعمال فرانز كافكا. يتناول الكتاب صراع الإنسان بين الذات والسلطة والواقع والحلم، ويعيد قراءة نصوص كافكا بعيداً عن الصور النمطية، مسلطاً الضوء على الاغتراب والمعاناة البشرية، ويجمع بين النقد الأدبي والفكر الفلسفي لتقديم رؤية جديدة عن التجربة الكافكاوية، مع تحليل معمق لرواياته الكبرى مثل "المسخ" و"المحاكمة" و"القلعة"، واستعراض رمزية التفاصيل في نصوصه وتشابكها مع الأسئلة الوجودية الكبرى.



"الاختلاف ليس عجزاً" كتاب صدر عن وميض للنشر والتوزيع لبهية نجيب عوض. يعبد الكتاب النظر في مفهوم ذوي الإعاقة بوصف الاختلاف مصدراً للقوة، مستنداً إلى خبرة المؤلفة في العلاج الطبي والاستشارات التربوية، ويعرض برامج عملية لدعم الأفراد غير العاديين في تنمية قدراتهم وتحقيق اندماج فعلي في المجتمع. ويؤكد أهمية تكييف المناهج ووسائل التعليم لتلبية احتياجات فئات متنوعة، بما يجعل التربية الخاصة مساراً لتعزيز المشاركة والتمكين، مستعرضاً تجارب ميدانية تُظهر أثر التدخل المبكّر من الأسرة والمؤسسة التعليمية في تطوير قدرات الطفل.

