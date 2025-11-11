- تقدم زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" لمحة عن أحدث الكتب في الفكر والأدب والتاريخ، مقدمة للقارئ العربي قراءة أولى بعيداً عن دعاية الناشرين. - من بين الكتب البارزة، "قرن من النهب والإهمال في فلسطين" لبشارة خضر، و"نظرية الحرس الخلفي" لإيفان دي لانوِيِز، و"التاريخ والفلسفة والعلوم الاجتماعية" لوجيه كوثراني. - تشمل الإصدارات في السينما والفن والرواية كتباً مثل "السينما التونسية" لعبد الكريم قادري و"الكائن الروائي" لسامر المجالي و"منير الشعراني: رؤية فنية معاصرة للخط العربي".

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تتضمن كتباً في الأدب، والفكر، والفلسفة، وغيرها.

صدر عن دار كاتاراتا الإسبانية كتاب "قرن من النهب والإهمال في فلسطين" لبشارة خضر. يرى خضر أن القضية الفلسطينية تكشف الفشل الأخلاقي للغرب والمجتمع الدولي، خاصة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وما تبعه من دمار في غزة واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية. يعيد الكتاب، بأسلوب بحثي دقيق وسلس، قراءة جذور المأساة الفلسطينية منذ عام 1897 حتى عام 2025، كاشفاً عن اللامساواة البنيوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتأثيرها على الشرق الأوسط وأوروبا. ويحمّل الكاتب الغرب مسؤولية تاريخية عن ترسيخ الاحتلال وتفكك فرص السلام.



"نظرية الحرس الخلفي: كيفية البقاء على قيد الحياة من خلال الفن المعاصر"، عنوان الكتاب الصادر عن دار نينوى للنشر، للكاتب إيفان دي لانوِيِز، بترجمة د. أحمد شعبان. يتناول الكتاب بأسلوب نقدي ساخر العلاقة الملتبسة بين الفن والحياة، مؤكداً أن عصرنا لا يقوم على الانفصال بينهما بل على التوتر بين الفن والبقاء. يراجع دي لانوِيِز من خلال نصه العميق مسارات الفن المعاصر وما خلّفه من شظايا في السياسة والأدب. ويطرح تساؤلات حول حدود الفن وقدرته على الاستمرار وسط التحولات الثقافية، مستحضراً أسماء مثل دوشامب، لا لوبي، بول فيريليو وفوكوياما.



صدر عن دار الرافدين كتاب "التاريخ والفلسفة والعلوم الاجتماعية: في إشكالية التداخل بين التخصّصات"، للمؤرخ والأكاديمي اللبناني وجيه كوثراني. يقع الكتاب في 360 صفحة، ويتألف من سبعة وعشرين فصلاً. يربط المؤلف الفلسفة بالتاريخ والعلوم الاجتماعية، ويمتد محتوى الكتاب من التجربة اليونانية، ممثَّلة بأرسطو الفيلسوف وتوسيديدس المؤرخ، مروراً بالتجربة العربية الكلاسيكية مع أعلام مثل مسكويه وابن خلدون، وصولاً إلى العصر الحديث مع ميشيل فوكو الذي جمع بين فلسفة نيتشه الجينيالوجية وتاريخانية مدرسة الحوليات الفرنسية.



يعدّ كتاب "تصوير الحداثة الكتابية: فرانك شولتِن في فلسطين تحت الانتداب البريطاني" للباحث ساري زنانيري، الصادر عن منشورات بلومزبيري، أول دراسة معمّقة لأرشيف المصوّر الهولندي فرانك شولتِن (1881-1942)، الذي التقط صوراً في فلسطين بين عامي 1921 و1923. تشكّل عدسة شولتِن ظاهرة فريدة تُضيء تداخلات الحداثة والدين والاستعمار والثقافة البصرية في تلك الفترة. يستند الكتاب إلى أكثر من 26 ألف صورة، ويضع أعمال شولتِن ضمن سياقات دينية واستعمارية وقومية عابرة للحدود، كما يطرح الكتاب أسئلة حول البعد البصري للمرجعيات الكتابية.



صدر عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر في تونس كتاب "السينما التونسية: سرد الجسد وهواجس المعنى" لعبد الكريم قادري، وهو قراءة نقدية لمسار السينما التونسية من الاستقلال حتى ما بعد ثورة 2011، من خلال تتبّع حضور الجسد بوصفه لغة للتعبير عن الهوية والحرية والذاكرة. يوضّح الكتاب كيف انتقل الجسد في السينما من تمثيل الانضباط والقيم الجماعية إلى فضاء للاعتراض وكشف الهشاشة، كما يتناول التحولات الجمالية التي أعادت صياغة الصورة داخل المشهد السينمائي، ويجمع المؤلف بين التحليل التاريخي والسيميولوجي والفلسفي.



يطرح كتاب "الكائن الروائي.. أسراره وبنيته" للكاتب سامر المجالي، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مقاربة ثقافية تتناول عالم الرواية من زوايا متعددة، تجمع بين التحليل النقدي وتأملات الكاتب في بنية الحكاية، ووظائف السرد، والهاجس الإنساني. ينقسم الكتاب إلى قسمين، يتناول الأول مفاهيم روائية مثل العتبات النصية، وتمرد الحدث، وأسئلة الذكاء الاصطناعي في كتابة الرواية، أما القسم الثاني، فيقدم قراءات تحليلية لـ15 رواية لكاتبات وكتّاب من أنحاء العالم، تمثّل أنماطاً سردية متنوعة من التاريخي إلى الواقعي والخيال العلمي.



صدر عن دار تكوين كتاب "فكرة الشيوعية" للمؤرخ البريطاني طارق علي، ترجمة إيمان معروف. يقع الكتاب في 120 صفحة، ويناقش فيه المؤلف الشيوعية بوصفها تصوّراً تحررياً للنظام الاجتماعي، مقابل الرأسمالية التي ظهرت تناقضاتها بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، ويربط المؤلف بين نقد الرأسمالية وإحياء الحلم الاشتراكي، في صيغة إنسانية جديدة. يتناول الكتاب التاريخ الرسمي للشيوعية وإعادة النظر فيها باعتبارها مشروعاً فشل سياسياً، في فصول: بين الأسطورة والتاريخ، والحلم والكارثة، وسقوط الاتحاد السوفييتي ومعنى النهاية، والذاكرة والخيال السياسي، وما بعد الشيوعية.



صدر كتاب "منير الشعراني: رؤية فنية معاصرة للخط العربي"، في نشر مشترك بين دار أطلس، ومؤسسة الانتشار العربي، ودار العين، ودار محمد علي الحامي، ودار ممدوح عدوان. يحتوي الكتاب على مقدمة يضيء بها الشعراني على رؤيته ومنجزه في تأصيل وتطوير الخط العربي باعتباره فناً قائماً بذاته في ساحة الفنون التشكيليّة، وتتناول المقدمة ما هو سائد حول تاريخ الخط العربي، وتطوره الجمالي، وتجلياته الإبداعية. يتضمن الكتاب أكثر من 100 لوحة خطية بالألوان، أنجزها الشعراني على امتداد تجربته بخطوط مختلفة، منها ما طوّره جزئياً، ومنها ما أعاد إحياءه.

