- يتناول كتاب "موت سقراط ومبدأ العدالة" لحظة إعدام سقراط كنقطة انطلاق للفكر الفلسفي عند أفلاطون، بينما يطرح "غاليلو يذهب إلى السجن" تساؤلات حول الصراع بين العلم والدين، مفنداً أساطير تاريخية. - يقدم كتاب "محمود درويش: هكذا صنعت قصيدتي" نظرة في تجربة درويش الشعرية، مع التركيز على علاقته بالتراث والمنفى، بينما يقدم "التردّد في الآثار" تأملاً في معنى المعرفة والوجود. - يركز "الفلسفة الفرنسية المعاصرة" على الفلسفات الجمالية الفرنسية، بينما يضم "حارس الحلم" مختارات من شعر لانغستون هيوز، مسلطاً الضوء على العدالة الاجتماعية.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تتضمن كتباً في الأدب، والفكر، والفلسفة، وغيرها.

صدر عن دار نينوى للدراسات والنشر كتاب "موت سقراط ومبدأ العدالة" للكاتبة أثمار عباس، ضمن سلسلة الدراسات الفلسفية لعام 2025. يتناول الكتاب لحظة إعدام سقراط بوصفها نقطةَ الانطلاق للفكر الفلسفي عند تلميذه أفلاطون، الذي كرّس حياته للبحث عن العدالة والحقيقة. وتُقدّم الكاتبة قراءة تحليلية في حوارات أفلاطون، كاشفةً صورة سقراط في ساعاته الأخيرة بوصفه مثالاً للشجاعة الفكرية والموقف الفلسفي في مواجهة الموت. تكشف المؤلفة كيف تحوّل موت سقراط إلى لحظة ولادة للفلسفة، وإلى رمزٍ أبديّ للمقاومة الفكرية في وجه السلطة والجهل.

"غاليلو يذهب إلى السجن وأساطير أخرى عن العلم والدين" عنوان الكتاب الصادر عن دار التكوين، من تحرير رونالد إل. نامبرز وترجمة زياد العامر. يطرح الكتاب تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الصراع بين العلم والدين حقيقة تاريخية أم مجرد وهم غذّته الأساطير. ومن خلال تفنيد خمسٍ وعشرين أسطورة، من بينها أسطورة سجن غاليلو، يُعيد المؤلف قراءة العلاقة بين العلماء ورجال الدين من منظور تاريخي دقيق. يؤكّد الكتاب أن كثيراً من المفاهيم الراسخة حول صراع الدين والعلم نتاج سوء فهم وتأويلات مغلوطة، ويقدّم دعوةً إلى تحرير العقل من الأوهام والأساطير.

عن مرفأ للثقافة والنشر صدر كتاب "محمود درويش: هكذا صنعت قصيدتي"، تحرير وتقديم محبّ جميل. من خلال حواراته، يتبدّى درويش بوصفه صانعاً دؤوباً لأسطورته الجمالية، لا يعتمد الإلهام بوصفه ومضة، بل فعلاً معرفيّاً يستدعي الوعي بالتاريخ وبالذات. فالقصيدة لديه ليست انفعالاً، بل هندسة دقيقة بين الحلم والواقع، بين ما يُقال وما يُسكت عنه. يضيء محبّ جميل، عبر تحريره الدقيق، المناطق المعتمة في تجربة درويش: علاقته بالتراث، بالمنفى، وبالموسيقى الداخلية للغة، وكيف تحوّلت قصيدته إلى مختبرٍ دائمٍ للوجود الإنسانيّ نفسه.

عن دار خطوط وظلال، صدر كتاب "التردّد في الآثار" للكاتب العراقي أحمد عبد الحسين. يقدّم الكتاب تأمّلاً فلسفياً وشعرياً في معنى المعرفة والوجود، عبر رحلة فكرية تمزج بين التجربة الذاتية والتساؤل الميتافيزيقي. يرى المؤلف أن الإنسان لا يتعرّف إلى الأشياء بذاتها، بل بما تتركه من أثر، لذلك يظلّ في تردّد دائم بين الظاهر والجوهر، وبين الحقيقة وصورتها. ويستعير العنوان من عبارةٍ وردت في دعاء عرفة للإمام الحسين: "تردّدي في الآثار يوجب بعد المزار"، التي تشكّل محوراً تأملياً عميقاً لفصول الكتاب، وتجربة جديدة تجمع بين الشعر والفلسفة.

صدر حديثا عن دار صوفيا بالكويت المجلّد الخامس من سلسلة "الفلسفة الفرنسية المعاصرة: اتجاهاتها ومذاهبها وإسهاماتها"، وقد شاركت في إعداده مجموعة من الباحثين، تحت إشراف مشير باسيل عون وتقديم شربل داغر. يركّز المجلّد على الفلسفات الجمالية الفرنسية المعاصرة، مستعرضاً تطورها واتجاهاتها الحديثة، وعلاقات الجمال بالإبداع والإنتاج الفني. ويقدّم دراسة شاملة لأبرز الفلاسفة الفرنسيين، المعروفين منهم والمجهولين عربياً، مثل إتيان سوريو وجورج ديدي-هيرمان، ومارك جيمنز وجون ماري شفر، ولوي مازن. ويشكل الكتاب مرجعاً مهماً للباحثين والطلاب في الثقافة والفنون.

"أتعبت الموتى يا موفق" عنوان كتاب الشاعر والمترجم حسين نهابة، الذي صدر عن مؤسسة أبجد في بابل، في 320 صفحة. الكتاب يوثق لسيرة الشاعر العراقي موفق محمد (1948-2025)، وهو صاحب تجربة شعرية وحياتية واكبت تقلبات العراق، وما لحقه من تجارب ومحن لبقائه في الداخل العراقي، أصعبها خسارته لابنه في أحداث انتفاضة 1991 في الجنوب، وما تبعها من معاناة اضطرته لبيع الشاي في الشارع سنوات الحصار الاقتصادي. وينقسم الكتاب إلى قسمين؛ فصولٌ كتبها المؤلف وقسمٌ آخر خُصّص للشهادات عن الراحل، مع قصائد بخط يد الشاعر الراحل ونسخ من صحف ضمت نصوصه.

عن مركز دراسات الوحدة العربية صدر للكاتب والدبلوماسي الإماراتي يوسف الحسن كتابٌ بعنوان "شرفاتٌ للتأمل والتفكر والتدبر" في 192 صفحة. سعى الكتاب لتشخيص المشهد العربي الراهن المتسم بالقلق والمخاطر، بفحص التطورات التي قلبت أوضاع المنطقة العربية. الفصل الأول يشتمل قراءةٌ للمشهد الفكري العربي وإشكالياته الراهنة. وضم الفصل الثاني بحوثاً في مخاطر الوعي التوهمي، والفصل الثالث تضمن بحوثاً في تجربة الكاتب الدبلوماسية في واشنطن، أما الفصل الرابع فدرس ثقافة الثأر البربري ونزعات الهيمنة، فيما شمل الخامس بحوثاً عن عالم من دون نظام يحترم.

صدر عن دار بصمة للنشر والتوزيع كتاب "حارس الحلم: قصائد مختارة" للشاعر الأميركي لانغستون هيوز، ضمن سلسلة "جسور الشعر العالمي". يتناول الكتاب مختاراتٍ من شعر هيوز، أبرز رموز حركة "نهضة هارلم"، ويبرز صوته المدافع عن العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان الأسود في أميركا وصياغته للحلم والحرية كقوة مقاومة. الكتاب ترجمه إلى العربية الكاتب توفيق البيض، وراجعه وقدم له مراد الخطيبي. تضم المختارات قصائد من أبرز أعمال هيوز، منها "الزنجي يتحدث عن الأنهار"، و"حارس الحلم"، و"الأم الزنجية"، وصولاً إلى "أنا أيضاً أغني أميركا".