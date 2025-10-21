إصدارات.. نظرة أولى

- يتناول كتاب "شعرية النسق الروائي" البنية السردية في الرواية العربية وتأثير التمثلات الأدبية والاجتماعية في تشكيل المعنى، بينما يربط "فلسفة الأبطال الخارقين" بين القصص المصورة والتأملات الفلسفية، موضحاً دور الأبطال الخارقين في طرح الأسئلة الميتافيزيقية والأخلاقية. - يقدم "تاريخ موجز لإسبانيا" رؤية نقدية لتاريخ إسبانيا من منظور الناس العاديين، بينما يناقش "دفاتر المكتبة الكونية" مفهوم مراجعات الكتب في ظل الثقافة الرقمية. - يستعرض "أساسيات التحليل الديموغرافي" آليات تحليل المعطيات الديموغرافية، بينما يوضح "الموارنة والشيعة في لبنان" تاريخ العلاقة بين الطائفتين وتقاطعاتهما.

صدر عن الآن ناشرون وموزعون كتاب "شعرية النسق الروائي" للباحث ليث سعيد الرواجفة، يتناول الكتاب مفاهيم البنية السردية والأنساق الأدبية في الرواية العربية، ويقدم المؤلف قراءة نقدية تربط بين البنية الداخلية للنص الروائي والأنساق الثقافية والتاريخية التي تُشكّل خلفيته، مضيئاً التمثلات الأدبية والاجتماعية والرمزية وتأثيرها في تشكيل المعنى وتلقيه. ويتتبع الكتاب المرجعيات الثقافية التي أسهمت في بلورة مسارات السرد العربي المعاصر، متوقفاً عند المرجعية الكلاسيكية والمرجعية الحداثية، ومرجعية ما بعد الحداثة.

"فلسفة الأبطال الخارقين" عنوان الكتاب الصادر عن دار نينوى، من تأليف إلودي دينيس وجوناس ماري، وترجمة يارا شعاع. يقدّم الكتاب مقاربة فكرية مبتكرة تربط بين عالم القصص المصوّرة والتأملات الفلسفية، ليبرهن أن قصص الأبطال الخارقين ليست حكايات ترفيهية فحسب، بل فضاء غني للأسئلة الميتافيزيقية والأخلاقية. من باتمان إلى راكب الأمواج الفضي، ومن نيتشه إلى كامو وسارتر، يرسم المؤلفان خريطة فكرية تلتقي فيها الثقافة الشعبية بالفلسفة الحديثة، إذ يصبح الأبطال الخارقون، في القصص المصوّرة والسينما، أفضل الفلاسفة في العالم، يعيدون طرح أسئلة المعنى.

عن دار كاتاراتا الإسبانية، صدر كتاب "تاريخ موجز لإسبانيا" للمؤرخ الإسباني خوان سيسينيو بيريث غارثون، يقدم الكتاب رؤية نقدية لمسار التاريخ الإسباني بعيداً عن الأساطير القومية والحنين للماضي. ويستعرض المؤلف تاريخ البلاد من منظور الناس العاديين لا الملوك أو الأبطال، مركّزاً على التنوع الثقافي والهجرات والتفاعلات الحضارية التي شكّلت هوية إسبانيا عبر العصور، من عصور الصيد والرعي إلى زمن العولمة الرقمية، يقدّم رحلة فكرية في تاريخٍ متعدد الأصوات والهويات، ويعطي لمحة موجزة ومختلفة عن تاريخ إسبانيا المفتوح على المستقبل.

صدر عن دار كلمات كتاب "دفاتر المكتبة الكونية"، للكاتب رائد العيد. لا يتناول المؤلف الكتب من باب التوصية أو التقييم، بل من زاوية أعمق تسائل معنى المراجعة نفسها ومكانتها في المشهد الثقافي المعاصر. يرى المؤلف أن مراجعات الكتب تحوّلت، في ظلّ هيمنة السرعة وثقافة "الإعجاب" الرقمي، إلى انطباعات عابرة، ففقدت دورها جسراً نقدياً بين النص والقارئ. ومن هنا، ينطلق العيد في تحليل المراجعة بوصفها فناً قائماً بذاته، له تاريخه وأساليبه واقتصاده الخاص، ويعيد الاعتبار إليها باعتبارها مساحة للتفكير لا مجرد تلخيص أو حكم تقييمي.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب "أساسيات التحليل الديموغرافي: المفاهيم والمقاييس والطرائق"، ضمن سلسلة ترجمان، لغوردن أ. كارمايكل، بترجمة مدى شريقي. يضم الكتاب تسعة فصول، يخصص ثلاثة منها لظواهر: الوفيات، والزواج، والخصوبة. ثم ينتقل إلى قضايا التوزيع السكاني والتمدن والهجرة، والمجموعات المستقرة والمتوقفة، ويختتم بإسقاطات السكان مع تمييز بين الإسقاط والتنبؤ والتوقع. ويقدم الكتاب مدخلاً شاملاً إلى آليات تحليل المعطيات الديموغرافية، والطرائق المستخدمة في دراسة المجتمعات البشرية وتحولات السكان عبر الزمن.

عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل، صدر كتاب "الموارنة والشيعة في لبنان: التلاقي والتصادم"، تأليف الصحافي والمؤرخ أنطوان سلامه، يتناول الكتاب تاريخ لبنان، مستعرضاً مسار طائفتَين، كاشفاً ما بينهما من تقاطعات وتباينات. يركز الكتاب على تشكل العصبيتَين المارونية والشيعية بوصفهما قوتين حافظتا على تماسكهما الداخلي عبر الارتكاز إلى سرديات تاريخية، ومرجعيات دينية، ويرسم المؤلف صورة واقعية لتاريخ العلاقة بين الموارنة والشيعة، بوصفها مفتاحاً لفهم البنيان اللبناني في تعدّديته السياسية والاجتماعية والثقافي والعسكرية.

عن المركز المغربي للبحث العلمي وتطوير الكفاءات، صدر كتاب بعنوان "اللسانيات التطبيقية وتدريسية اللغة العربية: مقاربات، رؤى وتجارب"، ساهم في تأليفه عشرة باحثين وخبراء. يضمّ الكتاب دراسات علمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها، تجمع بين المقاربة اللسانية والتربوية، وبين الأطر المرجعية الدولية لتدريس اللغات. ويركّز على تطوير مهارات العربية في الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، باستثمار النظريات الحديثة في تعليم اللغات الثانية والأجنبية. ويدعو إلى تجديد المناهج التعليمية بما ينسجم والتحولات المعرفية والتكنولوجية.

"الجسد في الفرجة الشعبية" عنوان كتاب الباحث والناقد المسرحي المغربي محمد لعزيز، الذي صدر عن منشورات دار بصمة. يتناول الكتاب، في خمسة مباحث، حضور الجسد في الأشكال الفرجوية الشعبية، ورمزيته في تمثيل الشخصية الاجتماعية والنفسية ضمن السياق الثقافي المغربي. ويقارب لعزيز من خلال هذا العمل العلاقة بين التعبير الجسدي وأنساق المجتمع، وما تعكسه من منظومات فكرية ومعتقدات وأشكال عيش، باعتبار الجسد محوراً للتعبير الفني والهوية الشعبية في الفرجات المغربية، التي تعتمد عناصر الموسيقى، والقول الشعري، والإيقاع، وحركة الجسد، وغيرها.