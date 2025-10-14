- يتناول كتاب "في البدء كان العرب" للكاتب عبد العزيز اللبدي الجذور الأولى للهوية العربية وتفاعل اللغة والدين والثقافة في بناء الوجدان العربي. بينما يناقش كتاب "نهاية العالم المشترك" أزمة تلاشي الحدود بين الحقيقة والكذب في زمن "ما بعد الحقيقة". - يركز كتاب "أثر الاستعمار الفرنسي على الحضارة الإسلامية في السنغال" على تأثير الاستعمار في التعليم والبنية السياسية والمجتمع السنغالي. ويستعرض كتاب "الأنيما والأنيموس" النماذج البدئية في السلوك البشري. - تقدم رواية "الزيارة الأخيرة" قصة عن العائلة والقطيعة والتحرر، بينما تؤكد ترجمة "رسالة في التسامح" لجون لوك على أهمية التسامح وحرية الضمير.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تتضمن كتباً في الأدب، والفكر، والتراث، وغيرها.

"في البدء كان العرب"، عنوان الكتاب الصادر عن دار خطوط وظلال للكاتب عبد العزيز اللبدي. يضيء الكتاب على الجذور الأولى للهوية العربية، مُستعيداً الأسئلة الكبرى حول من هم العرب؟ وكيف تشكّلت هويتهم الثقافية والحضارية عبر التاريخ؟ يقدّم اللبدي في هذا الكتاب رحلة فكرية ومعرفية تمتد من البدايات الأولى للتاريخ العربي إلى اللحظة التي تحوّل فيها العرب إلى قوة حضارية كبرى ساهمت في صياغة الفكر الإنساني وملامح العالم القديم والحديث. ومن خلال قراءة تحليلية، يستعرض المؤلف تفاعل اللغة والدين والثقافة والسياسة في بناء الوجدان العربي المشترك.

يتناول كتاب "نهاية العالم المشترك: حنّة أرندت وما بعد الحقيقة" لماريام مارتينيث-باسكوانان، الصادر عن دار توروس، أزمة تلاشي الحدود بين الحقيقة والكذب في زمن "ما بعد الحقيقة". من خلال فكر أرندت، تحلل الكاتبة كيف أدى انتشار "الحقائق البديلة" إلى تقويض العالم المشترك الذي يقوم عليه النقاش الديمقراطي، وترى أن الخطر لا يكمن في الكذب ذاته، بل في فقدان أرضية واقعية مشتركة تجمع المواطنين. يشير الكتاب إلى أن الولاءات الأيديولوجية باتت تتفوق على التحقق من الوقائع. وهو دعوة للتأمل في سبل استعادة الحقيقة باعتبارها شرطاً أساسياً للعيش المشترك والديمقراطية.

‏يبنى كتاب "أثر الاستعمار الفرنسي على الحضارة الإسلامية في ‏السنغال"، الصادر عن مركز الحكمة للبحوث والدراسات - الدار المغربية للنشر والتوزيع، من تأليف مجموعة من الباحثين والأكاديميين السنغاليين، وتحرير محمد بشير جوب، على أربعة أقسام رئيسية. في القسم الأول يتطرق الكتاب إلى مدخل عام حول الاستعمار ‏الفرنسي للسنغال، وفي القسم الثاني يناقش الباحثون الاستعمار والتعليم العربي الإسلامي. ‏ويتناول القسم الثالث الاستعمار والبنية السياسية لدولة السنغال، وفي القسم الرابع والأخير ‏يناقش الباحثون موضوع الاستعمار وبنية المجتمع السنغالي.‏

تشكل النماذج البدئية أساس أنماط السلوك الغريزية وغير المكتسبة المشتركة بين الجنس البشري. في كتاب "الأنيما والأنيموس: لغز العلاقة الحميمة" الصادر عن دار التكوين لجون سانفورد بترجمة نبيل سلامة، تظهر الأنيما والأنيموس في الأحلام والحكايات الخرافية والأساطير وفي الأدب العالمي. والأهم من ذلك، في ظواهر السلوك البشري المتنوعة، لأنهما الشريكان غير المرئيين الموجودين في جميع العلاقات الإنسانية، وفي كل بحث عن الامتلاء الفردي من جانب كل شخص. أطلق عليها يونغ اسم النماذج البدئية، لأنها لبنات بناء أساسية في البنية النفسية لكل رجل وامرأة.

عن دار الساقي، صدرت رواية "الزيارة الأخيرة" للروائي الإيطالي أندريا باياني، بترجمة نجم بوفاضل. عملٌ مؤلم وعميق يفتح جرح العائلة المسكوت عنه ويعيد التفكير في معنى القطيعة والتحرّر. بعد عشر سنوات من هروبه من عنف منزلي صامت، يروي الابن حكاية أمّ انمحت تحت سطوة الأب، وامرأة تنازلت عن ذاتها لتبقى مرئية في نظره. يستعيد تفاصيلها الصغيرة – نظرتها، رائحتها، صمتها، مشيتها – كأنّه يعيد إليها الحياة التي حُرمت منها. رواية باياني شهادة صادقة عن الحب والخسارة والصمت الطويل، تكتب وجع الانفصال بوصفه طريقاً إلى الحرية.

ضمن سلسلة "الأعمال الفلسفية – الجزء الثالث"، صدرت عن دار الفرقد ترجمة عربية جديدة لكتاب "رسالة في التسامح" للفيلسوف الإنكليزي جون لوك، أنجزها عبد الكريم ناصيف. يعود هذا النص الكلاسيكي الذي كتب عام 1689، ليؤكد أن التسامح ليس ترفاً فكرياً بل ضرورة إنسانية، وأن حرية الضمير هي الأساس الأول للسلام والعدالة. يناقش لوك العلاقة بين الدين والدولة، وحق الإنسان في الخلاص الفردي، وأهمية الحرية الدينية لضمان التعايش الإنساني. ليست الرسالة دفاعاً نظرياً عن المعتقد فحسب، بل نداء يتجدد في كل عصر ليذكّر بأن جوهر الإنسانية يبدأ من التسامح.

"برميل سارتر: مغامرات الوجودية من الإخوة كارامازوف إلى اللامنتمي"، كتاب صدر عن دار الرافدين لمؤلفه علي حسين. يستعرض الكتاب رحلة المفكرين الوجوديين من سارتر وكامو وهايدغر ودي بوفوار إلى ميرلوبونتي، ويكشف عن صدى أفكارهم في وجدان الشباب، من القلق والحرية إلى الملل والتمرد. يقدم المؤلف قراءاته للوجودية منذ قول بروتاغوراس "الإنسان مقياس الأشياء جميعاً"، وصولاً إلى التحولات الفكرية لدى كولن ولسون. العمل يشير إلى قوة الفكر في تشكيل القرارات الفردية، مؤكداً أن أي فعل قرائي هو اختيار وجودي يعكس مسؤولية القارئ عن قراره.

صدرت عن دار توبقال للنشر دراسة "في الثقافة النقدية" للكاتب والباحث المغربي المعطي قبّال، في 136 صفحة، تتأمل معنى القراءة والنقد في زمن التحولات الفكرية. يستعيد قبّال بدايات شغفه بالقراءة من خلال ألف ليلة وليلة، مؤكداً أن القراءة الحقيقية تنبع من الاختيار الحر لا من المناهج الأكاديمية، وأن اللغة تصبح مرآة لذاتها حين تتحول الكتابة إلى وعي نقدي بالعالم. يضم الكتاب قراءات في أعمال عددٍ من المفكرين والكتّاب العرب والغربيين، تكشف تصدعات الحاضر وبؤسه الثقافي، وتدعو إلى مقاومة التردي وإحياء لذة التفكير والإبداع.