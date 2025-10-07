- تتناول زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" أحدث الكتب في الأدب والسياسة والتراث، مقدمة للقارئ العربي مختارات مستقلة بعيداً عن دعاية الناشرين وتوجيهات النقاد. - من بين الكتب البارزة: "مانيفستو الحب والحرية"، "موجز تاريخ كوبا"، "الغرب: تاريخ جديد لفكرة قديمة"، و"هندسة الهوية الوطنية: سورية المستقبل". - تشمل الإصدارات الأدبية والثقافية: "في العمق"، "أدب الشطرنج"، "يوميّات أسابيع الغزو"، و"عصر رأسمالية المراقبة".

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تتضمن كتباً في الأدب، والسياسية، والتراث، وغيرها.

"مانيفستو الحب والحرية: إدراك العالم شعرياً" عنوان كتاب صادر حديثاً عن دار الساقي، لكلٍّ من الكاتبة والمصوّرة الفرنسية فيرونيك كاي والشاعرة السويسرية باربارا بولا، بترجمة علي نجيب إبراهيم. يقدم الكتاب دعوة جريئة إلى إعادة اكتشاف الحياة من خلال الرغبة والحبّ والتمرّد والبهجة، مع طرح فكري حر وثوري يضع الرغبة في صميم الوجود قوةً خلّاقة. كما يعيد تعريف الإيروسية الوجودية بوصفها خياراً شعرياً وسياسياً، داعياً القارئ لأن يوجد في الواقع دون الانهيار، وأن يحبّ الظلّ والنور فيه، استناداً إلى الرغبة الجامحة الحرّة التي ولدت مع كل كائن إنساني.

عن دار كاتاراتا الإسبانية، صدر حديثاً كتاب "موجز تاريخ كوبا" للباحث وأستاذ الدراسات التاريخية المكسيكي رافاييل روخاس. يستعرض الكتاب رحلة كوبا منذ الشعوب الأصلية، مروراً بالعهد الاستعماري والاقتصاد القائم على زراعة السكر، وصولاً إلى الجمهورية شبه المستقلة وثورة كاسترو، مع التركيز على التحولات الاجتماعية والسياسية التي شكّلت هوية الجزيرة، كما يناقش سبب استمرار كوبا في التوتر بين إرثها التاريخي ومصيرها المستقبلي، بين ذاكرة ما كان وحيرة ما سيكون، مستحضراً العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تركت أثرها على المجتمع الكوبي.

صدر عن دار تكوين كتاب "الغرب: تاريخ جديد لفكرة قديمة"، لنيسا ماك سويني، بترجمة إيمان معروف. يقع الكتاب في 424 صفحة، ويتناول موضوعات تمتد عبر حقب مختلفة من التاريخ البشري، وتشمل الكثير من الثقافات والمجتمعات المتنوعة، من القرن الخامس قبل الميلاد، حتى القرن الحادي والعشرين. الكتاب يعيد النظر في فكرة "الغرب" ليس بوصفه كياناً ثابتاً وكتلة متجانسة، أو جوهراً نقياً، بل باعتباره بناء تاريخياً وثقافياً متغيّراً تشكّل عبر تفاعلات مع حضارات أخرى، وشخصيات متباينة تركت أثرها، وتعرض هذا من خلال أربع عشرة شخصية، موزعة على فصول الكتاب.

صدر عن دار سطور كتاب "في العمق: حوارات مع أبرز الوجوه الأدبية في إسبانيا وأمريكا اللاتينية"، أجراها الصحافي والكاتب الإسباني خواكين سولير سيرّانو، وترجمها سعيد بنعبد الواحد. يضمّ الكتاب عشرين حواراً صحافياً مع كتّاب من بلدان إسبانيا والمكسيك والأرجنتين وكوبا وكولومبيا وفنزويلا، وهي حوارات مختارة من أصل ثلاثة وأربعين حواراً لبرنامج ثقافي بُثَّ بين عامي 1976 و1981، ومن الكتّاب: كارلوس فوينتس، وماريو بارغاس يوسا، وخورخي لويس بورخيس، وماتيلدي نيرودا، وأكتافيو باث، ويمهّد لكل حوار مقدمة عن الكاتب وأهم أعماله.

عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، صدر كتاب "هندسة الهوية الوطنية: سورية المستقبل" لمحمود باكير. يقع الكتاب في 248 صفحة، يتضمن خمسة فصول، ويناقش الأزمة الوطنية التي عاشتها سورية خلال العقد الأخير، وقد عالج المؤلف هذا المفهوم باستخدام أدوات علمية مثل "الطبولوجيا"، يتبع هذا النهج "الهندسة الفكرية" للهوية الوطنية؛ أي تفكيكها وتحليلها وفق أدوات رياضية ومنطقية، بهدف فهمها، باعتبارها شبكة علاقات تربط الأفراد، كما يعالج المؤلِّف قضية الهوية الوطنية بوصفها ركيزة أساسية لوحدة الوطن ونهوضه السياسي والاجتماعي.

صدر عن ملامح للنشر والتوزيع كتاب "أدب الشطرنج" للراغب الأصفهاني، بتحقيق ودراسة عمرو السنوي، وهو عمل يكشف عن جانب أدبي وفكري ارتبط بلعبة عُرفت بأنها لعبة الملوك والأذكياء. هذه اللعبة التي اهتم بها العلماء والأدباء والساسة لم تكن تسلية عابرة، بل فنّاً له آدابه وحقوقه، ما يبرر أن يفرد لها الأصفهاني مؤلفاً خاصاً في القرن الرابع الهجري. كان الكتاب يُعدّ من المفقودات أو مما يصعب الوصول إليه، حتى تم العثور على نسخة خطية فريدة مصوّرة. هذه النسخة جاءت منتخبة عن الأصل، لكنها تحمل جلّ مادة الكتاب من دون أن تكون مختصراً أو تهذيباً.

عن جداول للنشر والترجمة والتوزيع، صدر كتاب للباحث الكويتي حمد بن عبد المحسن الحمد بعنوان "يوميّات أسابيع الغزو". يقدّم المؤلف شهادة توثيقية، إذ يجمع فيه روايات وذكريات ستة عشر مواطناً كويتياً عاشوا تجربة الاحتلال العراقي للكويت بين أغسطس/آب 1990 ومارس/آذار 1991. هذه الشهادات لا تنقل مجرد أحداث سياسية أو عسكرية، بل ترسم صورة إنسانية دقيقة عن تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الكويتي آنذاك: من القلق والخوف، إلى الصمود والبحث عن الأمل وسط المحنة. ولعل أهمية الكتاب تكمن في كونه يضيء الجانب الشعبي واليومي من تلك المرحلة.

كتاب "عصر رأسمالية المراقبة" للباحثة الأميركية شوشانا زوبوف يُعد من أبرز المؤلفات النقدية التي تناولت التحولات العميقة في الاقتصاد الرقمي المعاصر. تكشف زوبوف في هذا العمل، الصادر بطبعة عربية عن صفحة سبعة، بترجمة أنجزها متيم الضايع، كيف أصبحت البيانات الشخصية، التي ينتجها الأفراد يومياً عبر استخدامهم للتكنولوجيا، تتحول إلى سلعة أساسية تستثمر فيها الشركات الكبرى مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"أمازون". لا يقتصر الأمر على جمع هذه البيانات، بل يتجاوز ذلك إلى تحليلها واستغلالها لتوقّع السلوك البشري، بل محاولة توجيهه وصياغته.